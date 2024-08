Ermittler: Hollywood-Star und Regisseur droht Gefängnisstrafe wegen „abscheulicher“ Pädophilie- und Mordvorwürfe (Video)

Tom Hanks und Steven Spielberg haben ihre Verbrechen jahrzehntelang vor aller Augen verheimlicht. Dies geht aus den Aussagen von Ermittlern hervor, die nun aufgedeckt haben, dass die beiden Eliten der Unterhaltungsindustrie nun unter die Räder kommen und ihnen wegen Kindesvergewaltigung und Mordes vor Gericht gestellt werden sollen.

Hanks und Spielberg sind nicht die einzigen beiden hochrangigen Missbrauchstäter, die den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen müssen, denn nun melden sich Insider, um ihre Verbrechen aufzudecken.

Eine ganze Reihe von Tätern, darunter bekannte Namen aus Hollywood und Mitglieder des Kongresses, geraten derzeit ins Schwitzen, während die Mauern immer näher auf sie zukommen.

Laut Produktionsinsidern, die mit dem Hollywood-Star am Set des kommenden Films „ Here“ zusammengearbeitet haben , ist Tom Hanks bereit, die USA zu verlassen.

Insidern vom Filmset zufolge war Hanks die ganze Zeit über aufgeregt und abgelenkt und plante seine unmittelbar bevorstehende Flucht aus den USA in ein Land, in dem kein Auslieferungsmandat besteht.

Während die Gerüchteküche weiter brodelt und Aktivisten Gerechtigkeit fordern, melden sich immer mehr Whistleblower aus der Branche, um ihr Wissen über Hanks und seine beschämende Vergangenheit in Hollywood preiszugeben. (Pädo-Hollywood: Kevin Spacey sagt, er habe von King Charles eine „Unterstützungsbotschaft“ in Bezug auf seine Pädophilie-Vorwürfe erhalten (Video))

Dem Informanten zufolge begann Hanks unmittelbar nach Isaac Kappys Tod (mehr dazu in dem Buch „Der Hollywood-Code“) mit der Veröffentlichung einer bizarren Reihe von Instagram-Posts zum Thema Route 66. Darunter war auch ein Post, in dem er seine Leiche als „Roadkill“ bezeichnete.

Ist das der Livestream, der Kappy das Leben gekostet hat?

Vergessen Sie nie: Tom Hanks und Barack Obama sind langjährige Freunde, die regelmäßig Zeit miteinander in Griechenland verbringen, Hanks Lieblingsland ohne Auslieferung.

Warum verbringt der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten Zeit mit einem Mann, der glaubhaft beschuldigt wird, minderjährige Stars vergewaltigt zu haben?

300x250

Aber es war nicht nur Hanks, der von Kappy entlarvt wurde, bevor er zum Schweigen gebracht wurde. Er ging auch auf Periscope und beschuldigte Steven Spielberg sexueller Verbrechen an Kindern.

Und dieser Fall ist sogar noch düsterer und verstörender, weil einige der Kinderstars, die er sexuell belästigt haben soll, inzwischen tot aufgefunden wurden.

Kappy sagt, er sei zum ersten Mal auf die Schattenseite Hollywoods aufmerksam geworden, als ihm als Jugendlicher in Los Angeles klar wurde, dass er „mitten in einer verrückten Scheiße“ steckte.

300x250 boxone

„Die Situation musste mir erst wie ein Schlag ins Gesicht erscheinen, bevor ich realisierte, dass ich mich mitten in einer verrückten Scheiße befand“,

sagt Kappy, der andeutet – es aber nicht direkt behauptet –, dass er als Kind unangemessene Beziehungen zu Spielberg hatte.

Kappy forderte Spielberg auch auf, ihn zu verklagen. Kappy zufolge kennt er so viele Geheimnisse Spielbergs, dass er den erfahrenen Regisseur während der Beweisaufnahme vor Gericht vernichten würde.

„Lassen Sie uns Entdeckungen machen“, sagte Kappy und forderte den erfahrenen Regisseur damit direkt heraus.

Vorwürfe dieser Art gegen Spielberg von Seiten seiner Mitarbeiter sind nichts Neues.

Crispin Glover, der in „Zurück in die Zukunft“ Marty McFlys Vater George McFly spielte, beschuldigte Spielberg in einem Essay aus dem Jahr 2013 offenbar der Pädophilie .

Ein prominenter Anwalt aus der Unterhaltungsbranche aus Hollywood gab außerdem brisant bekannt, dass der Poltergeist- Kinderstar Heather O’Rourke von Hollywood-Managern vergewaltigt und ermordet wurde.

Heather spielte die Figur Carol Anne Freeling in allen drei Poltergeist -Filmen von Steven Spielberg . Sie starb 1988 im Alter von 12 Jahren an einer Darmstenose – einem schweren Darmverschluss.

Laut dem Anwalt, der unter dem Pseudonym „Enty“ bei Crazy Days & Nights schreibt , weiß jeder in Hollywood, dass Heather am Set der Fernsehserie „Rocky Road“ brutal vergewaltigt wurde, was zu ihrem tragischen Tod führte.

Einer der Stars der Show, der aufgrund seiner Erfahrungen als Kinderstar sein Leben lang immer wieder in Entzugskliniken war, beschrieb die Atmosphäre an jenem tragischen Tag.

Der Schauspieler sah nicht, was passiert war, aber etwa 45 Minuten später kam einer der drei Männer in Panik herausgerannt und rief nach dem Sanitäter am Set.

Offenbar waren sie mit O’Rourke zu weit gegangen und die Lage war schlimm. Der Sanitäter kam und der Krankenwagen kam. Später wurde O’Rourkes Eltern eine bescheuerte Geschichte erzählt.

Diese beschissene Geschichte hat das Mädchen letztendlich umgebracht, weil die Eltern den Machern glaubten. Zwei Wochen später waren die Dreharbeiten für sechs Folgen der Serie abgeschlossen und dann wurden alle für immer weggeschickt.

Niemand wollte, dass die Kinder in der Nähe waren oder dass es Zeugen des Vorfalls gab.

Und das alles gehört zum Arbeitsalltag in Hollywood, das der Hollywood-Veteran James Woods als einen Ort beschreibt, der „hundertmal schlimmer ist als Ihre schlimmsten Befürchtungen“.

About aikos2309 See all posts by aikos2309