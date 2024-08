Deutscher Arzt sagt, Affenpocken seien ein Schwindel – es handele sich lediglich um durch den COVID-„Impfstoff“ verursachte Gürtelrose unter einem anderen Namen

In einem kürzlichen Interview mit dem österreichischen Sender AUF1 enthüllte der in Deutschland ansässige Dr. Wolfgang Wodarg, dass eine der bekannten Nebenwirkungen der „Impfstoffe“ gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) ein mit Hautausschlag, Blasenbildung und starken Schmerzen verbundener Zustand sei, der den Affenpocken sehr ähnlich sei und von den Medien nun als „Mpox“ bezeichnet wird.

Zu den Hauptsymptomen von Affenpocken gehören Blasenausschläge, die äußerst schmerzhaft sind, was auch für Herpes Zoster und Gürtelrose charakteristisch ist. Bei Gürtelrose bilden sich übrigens Blasen auf der Haut, die Windpocken ähneln.

Rechtsanwalt Aaron Siri veröffentlichte rund 390.000 Berichte des Vaccine Adverse Event Reporting System, aus denen hervorgeht, dass Gürtelrose eine häufige Nebenwirkung der COVID-„Impfung“ ist. Ungefähr einer von 450 Menschen, die gegen COVID geimpft werden, entwickelt Gürtelrose.

Dr. Wodarg wiederholte all dies und mehr während seines Interviews, das in den Vereinigten Staaten oder sonst wo im Westen wahrscheinlich nicht die Runde machen wird.

Tatsächlich liefert eine schnelle Suche nach einem Transkript oder Clip seines Interviews bei Google und Bing seitenweise „Faktenchecks“, die behaupten, dass Affenpocken nichts mit COVID-Injektionen zu tun haben.

Alex Jones hat dies jedoch auf seiner X-Seite geteilt – und Sie können es sich auch unten ansehen:

German Doctor Exposes Monkey Pox Scam: Says It’s a COVID-19 Vaccine Side Effect.

From the German article titled:

Doctor: Monkeypox is actually shingles, a side effect of the COVID vaccines

The main symptom of monkeypox is the rash that can look like blisters and is accompanied… pic.twitter.com/yWum7TsO0N

— Alex Jones (@RealAlexJones) August 20, 2024