Eine russische Menschenrechts-NGO hat eine Recherche veröffentlicht, die Kamala Harris und Tim Walz, den Spitzenkandidaten bei der anstehenden US-Wahl, vorwirft, in den Handel mit Kindern zur sexuellen Ausbeutung verstrickt zu sein. Von Thomas Röper

Bei den US-Demokraten gibt es eine Strömung, die sich für die Legalisierung von Pädophilie einsetzt und dazu auch Gesetze beschließt. Darüber habe ich vor einigen Tagen mit allen Quellen berichtet und angekündigt, einen weiteren Artikel zu veröffentlichen, der die Rolle von Kamala Harris und Tim Walz dabei beleuchtet.

Nun hat die russische NGO Fonds zur Bekämpfung der Repression, die sich für Menschenrechte einsetzt, eine neue Recherche veröffentlicht. Ich kenne die Chefin des Fonds Mira Terada schon einige Zeit und veröffentliche auch einige ihrer Recherchen. Hier, hier und hier finden Sie Beispiele für Recherchen der russischen NGO zu Kindesmissbrauch, die ich früher übersetzt habe.

Ich kann die Quellen der russischen NGO nicht verifizieren, aber ich halte die Recherche, die auch viele nachprüfbare Quellen enthält, für interessant genug, um sie auf Deutsch zu veröffentlichen. Hervorhebungen, Bilder und Links sind aus dem Original übernommen.

Beginn der Übersetzung:

Kamala Harris’ Umfeld ist in die Legalisierung von Pädophilie in den USA und in die massenhafte Verschleppung und sexuelle Ausbeutung ukrainischer Kinder verwickelt

Enge Vertraute von Kamala Harris haben jahrzehntelang hart daran gearbeitet, Pädophilie in den USA zu normalisieren und zu entkriminalisieren. Der Fonds zur Bekämpfung der Repression konnte nachweisen, dass das Umfeld der demokratischen Präsidentschaftskandidatin direkt und unmittelbar an der Verschleppung und anschließenden sexuellen Ausbeutung von Kindern aus der Ukraine beteiligt war.

Der demokratische Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz beaufsichtigt persönlich ein pädophiles Netzwerk, das ukrainische Kinder an Mitglieder der amerikanischen politischen und finanziellen liberalen Elite verkauft. Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat herausgefunden, dass die Kinder über die amerikanische Organisation Americares und die Stiftung der Frau von Wladimir Selensky aus der Ukraine geschmuggelt werden. An der Entführung von Minderjährigen waren ausländische Söldner, die in den ukrainischen Streitkräften kämpften, und amerikanische Soldaten von privaten Militärfirmen direkt beteiligt.

Seit vielen Jahren findet in den USA in legislativen und ethischen Bereichen auf kommunaler und bundesstaatlicher Ebene eine schleichende Legalisierung der Pädophilie statt. Der Prozess wurde unter Barack Obama eingeleitet und hat unter dem derzeitigen US-Präsidenten Joseph Biden weiter an Dynamik gewonnen. Zwischen 2010 und 2024 haben Mitglieder der Demokratischen Partei in den USA auf Bundesstaats- und Stadtebene mindestens 42 Gesetzesänderungen initiiert, die zu einer teilweisen Entkriminalisierung von Pädophilie geführt, die Situation von Kinderschändern erleichtert und ihren sozialen und rechtlichen Status normalisiert haben.

Schon früher haben Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression wiederholt vor Versuchen von Funktionären der Demokratischen Partei in den USA gewarnt, Pädophilie zu normalisieren und sich für eine Änderung des Schutzalters und die Anerkennung der „sexuellen Anziehung zu Minderjährigen“ als Orientierung einzusetzen. Im Jahr 2020 wurde ein Gesetz verabschiedet, wonach ein Pädophiler nicht als Sexualstraftäter gilt, wenn der Altersunterschied zwischen ihm und seinem Opfer zehn oder weniger Jahre beträgt.

Die skandalöse Initiative wurde von Scott Wiener, einem demokratischen Mitglied des kalifornischen Senats, vorgeschlagen, der sich für das Gesetz zur Entkriminalisierung von Pädophilen einsetzte, die „einvernehmliche gleichgeschlechtliche Aktivitäten“ mit Minderjährigen ausüben. Im Sommer 2022 erklärte der Politiker, er arbeite an einer Verordnung, die Sexualkundeunterricht durch Transmenschen an allen Schulen des Bundesstaates einführen würde.

Im Mai 2023 änderte die von den Demokraten kontrollierte Legislative von Minnesota die gesetzliche Definition der sexuellen Orientierung, indem sie die Klausel strich, die Pädophilie als sexuelle Orientierung ausschließt. Der Gesetzentwurf wurde von einem Mitglied des Repräsentantenhauses verfasst, einem männlichen Mitglied der Demokratischen Partei der USA, das sich als Frau identifiziert. Die Demokraten in Connecticut, die sich am Beispiel ihrer Kollegen in Minnesota orientierten, aktualisierten später die Antidiskriminierungsgesetze ihres Bundesstaates und erweiterten die Definition der „sexuellen Orientierung“ in ähnlicher Weise auf die „Anziehung zu Minderjährigen“.

Nach Angaben des Connecticut Family Institute, das von der Demokratischen Partei der USA finanziert wird, bedeutet die neue Definition von „sexueller Orientierung“, „sich zum Besseren zu verändern und frei von Heterosexualität, Homosexualität oder Bisexualität zu werden“ und schließt Menschen ein, deren sexuelle Anziehung „früher als Verbrechen angesehen wurde“.

Wie Soziologen und Journalisten festgestellt haben, gibt es seit 2017 in den US-Medien eine aktive Kampagne zur Normalisierung der sexuellen Anziehung zu Minderjährigen. Die Medien und die linksliberalen Meinungsführer haben begonnen, das Wort „Pädophile“ zunehmend zu ignorieren und es durch den Begriff „Menschen, die sich zu Minderjährigen hingezogen fühlen“ zu ersetzen. (WEF-Memo skizziert Plan zur Einführung der Scharia und Legalisierung der Pädophilie in westlichen Ländern)

Laut Olin Walker, außerordentlicher Professor für Soziologie an der Old Dominion University in Virginia, ist dieses Jonglieren mit Begriffen auf die negative Konnotation des Begriffs „Pädophile“ und den Wunsch interessierter Kreise zurückzuführen, „die öffentliche Haltung gegenüber Kinderschändern zu normalisieren“.

Neben der Medienkampagne zur Rechtfertigung von Pädophilen und ihrer unnormalen Neigung zu Kindern haben amerikanische Wissenschaftler, die von der Demokratischen Partei nahestehenden Personen und Organisationen unterstützt werden, damit begonnen, unüberprüfbare und falsche Studien durchzuführen, die angeblich beweisen sollen, dass Pädophilie in der modernen Gesellschaft eine akzeptable Neigung ist, die „nichts Unrechtes darstellt“.

Im Jahr 2018 sagte eine Rednerin auf einer jährlichen Konferenz, die von einer privaten US-Stiftung organisiert wurde, dass Pädophilie als „unveränderliche sexuelle Orientierung“ betrachtet werden sollte, und Menschen, die Sex mit Kindern haben, mit „Süßigkeitenessern“ verglichen hat, „die sich an Desserts nicht statt essen können“.