Deutschland: Insolvenzen auf höchstem Stand seit 2016, keine Besserung am Arbeitsmarkt und deutlicher Rückgang der Exporte

Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 4,121 Milliarden Euro im Jahr 2023 ist Deutschland nach den USA und China die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und damit die größte Volkswirtschaft Europas.

Es sind die Exporte von Kraftfahrzeugen und -teilen sowie chemischen Produkten, die Deutschland zur drittgrößten Exportnation der Welt gemacht haben. Mit einem Anteil von 70 % am BIP trägt der Dienstleistungssektor mit Abstand den größten Teil der Wirtschaft des Landes bei.

Darüber hinaus ist Deutschland ein Top-Ziel für Investoren und zieht immer mehr Unternehmen an, die dort Greenfield-Investitionen tätigen. Als größte Volkswirtschaft Europas lockt Deutschland seine Investoren mit seiner Lage in Mitteleuropa, schreckt sie aber gleichzeitig mit der aktuellen Verschlechterung der Lage Deutschlands als Wirtschaftsstandort ab .

Deutlicher Rückgang der deutschen Exporte im Mai 2024

Die Exporte deutscher Unternehmen verzeichneten im Mai 2024 den stärksten Rückgang seit Dezember 2023: Im Vergleich zum April 2024 sanken die Ausfuhren kalender- und saisonbereinigt um -3,6 % auf 131,6 Milliarden Euro. Noch stärker sanken die Importe, die im Vergleich zum Vormonat um -6,6 % auf 106,7 Milliarden Euro sanken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2023 sanken die Exporte um -1,6 % und die Importe um -8,7 %.

Innerhalb der EU blieben die Exporte mit einem Minus von 2,5% relativ stabil. Auch die Ausfuhren in den wichtigsten Einzelmarkt USA sanken nur um 2,9%. Deutlich nachgelassen haben allerdings die Ausfuhren nach China, wo ein Minus von 10,2% zu verzeichnen war. Im gleichen Zeitraum stiegen die Importe aus China allerdings um 1,7%.

Doch nicht nur die deutsche Exportwirtschaft geht mit verlorener Dynamik in die zweite Jahreshälfte. Auch die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe sanken im Mai 2024 gegenüber dem Vorjahresmonat Mai 2023 um -8,6% und gegenüber dem Vormonat April 2024 um -1,6%. Dies ist bereits der fünfte Rückgang in Folge. Die schwache Nachfrage aus dem Ausland, insbesondere aus Ländern außerhalb der Eurozone, lässt in absehbarer Zeit keine nennenswerte Verbesserung der Auftragslage der deutschen Industrie erwarten.