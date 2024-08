Flüchtlings-Clan terrorisiert Stuttgart: Eine schrecklich kriminelle syrische Familie

Teile die Wahrheit!

Vater, Mutter, elf Kinder – und mehr als hundert Straftaten. Die Familie des Intensivtäters und Messerangreifers Khalil H. beschäftigt permanent die Polizei.

Sie sind 2016 als Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland gekommen und haben seitdem zahlreiche Straftaten begangen. Die 13köpfige Familie des 17jährigen Khalil H, der am Sonnabend wegen eines Messerattentats auf fünf Menschen und nach 33 anderen Verbrechen in Stuttgart in Haft kam, ist schwer kriminell.

34 Straftaten: Syrer nach schwerem Messerangriff erstmals in Haft

Er lebt vom Staat, wird bei 34 Straftaten erwischt. Doch der Syrer kann Stuttgart weiter terrorisieren, bis er eine Familie niedersticht. Erst jetzt kommt er in U-Haft, darf aber in Deutschland bleiben.

Nach 34 registrierten Straftaten in 31 Monaten hat ein Richter am Wochenende Haftbefehl gegen den Syrer Khalil H. erlassen. Grund: Der angeblich 17jährige hatte am vergangenen Dienstag in der Stuttgarter Innenstadt auf eine fünfköpfige Familie eingestochen, nachdem er sie vorher provoziert hatte.

Eine schrecklich kriminelle syrische Familie

Nach Informationen der Bild-Zeitung ist der Serientäter in Aleppo geboren und kam als Flüchtling nach Deutschland. Bei der Polizei wußte man um seine Gefährlichkeit, doch der junge Mann mußte weder ins Gefängnis noch wurde er abgeschoben. (Migrantengewalt: Messerangriffe, „Spiegel“-Journalist von Syrer verprügelt, nach 70 Einbrüchen: Minderjähriger Asylbewerber soll ins geschlossene Heim)

Er konnte einfach immer weiter machen, bis nun fast ein 37jähriger gestorben wäre. Das Messer-Opfer schwebte zunächst in Lebensgefahr, wird aber wohl durchkommen.

Dem Serientäter werden unter anderem einfache und gefährliche Körperverletzungen, räuberischer Diebstahl, Nötigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen, Kreditbetrug und das Erschleichen von Leistungen vorgeworfen. Bisher ließ ihn die Polizei jedoch immer wieder laufen.

Aufenthaltsgenehmigung des Syrers vor neun Monaten abgelaufen

Seine in Deutschland lebende Familie ist ebenfalls polizeibekannt. Einige Taten soll er sogar mit ihr zusammen begangen haben, andere mit Freunden, weitere allein.

Am Dienstag hatte der Sozialleistungsempfänger mit zwei weiteren Migranten die durch die Fußgängerzone schlendernde Familie beleidigt. Diese war jedoch weitergegangen, hatte die Provokationen ignoriert. Danach kamen Khalil H. und seine Komplizen mit Messern zurück. Zugestochen haben soll aber nur der Serientäter.

Laut Bild verfügt der Messerstecher über eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung, die allerdings nur bis November 2023 gültig war. Dem Vernehmen nach soll der Syrer aber eine Verlängerung beantragt haben. Solange darüber nicht entschieden ist, hält sich der Serientäter offiziell legal in Deutschland auf.

Die Bild-Zeitung berichtet, auf das Konto der Sippe, zu der acht Söhne und drei Töchter gehören, gingen inzwischen 110 Straftaten. Die Dunkelziffer, also Taten, bei denen sie nicht erwischt wurde, dürfte weit höher liegen. Demnach sitzen neben Khalil zwei weitere Söhne im Gefängnis. Nur die Mutter und eine 19jährige Tochter sind noch nicht polizeibekannt.

Die Akte des 44 Jahre alten Vaters weist bereits zwölf Delikte aus – laut Bild sind es sieben Gewaltverbrechen und zwei Bedrohungen. Die anderen beiden Töchter haben bereits 14 bzw. vier Taten auf dem Kerbholz.

Für die Familie zählt nur Allah