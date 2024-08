Die deutsche Regierung ignorierte eigene Wissenschaftler, um strenge COVID-Impf- und Maskenvorgaben für Kinder durchzusetzen

„Wir haben jetzt klare Beweise dafür, dass die Öffentlichkeit absichtlich getäuscht wurde“, sagte die niederländische Anwältin Meike Terhorst gegenüber The Defender. „Die Politiker haben die Entscheidungen getroffen, nicht die Gesundheitsbehörden.“

Dr. Christof Plothe, Mitglied des Lenkungsausschusses des Weltgesundheitsrates, sagte gegenüber The Defender, dass die Akten „zeigen, dass es nie die Wissenschaft war, die die unwirksame und schädliche Maskierung, die traumatisierende soziale Distanzierung und die Abriegelung veranlasste, oder die eine neuartige Gentherapie einführte, die als ‚Impfstoff‘ bezeichnet wurde … Es waren Politiker, die diese Maßnahmen verlangten.“

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach aus der Pandemiezeit spielt in den Dokumenten eine wichtige Rolle. Plothe sagte, Lauterbach habe „nie mit Patienten gearbeitet und ist ein reiner Lobbyist der Pharma.“

Im März 2023 gab Lauterbach zu, dass COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungen weit verbreitet sind und die Opfer ignoriert werden.

Der deutsche Toxikologe Helmut Sterz, der früher für große Pharmakonzerne – darunter Pfizer – geforscht hat, sagte gegenüber The Defender, dass die Dokumente zeigen, dass Pandemie-Entscheidungen „von denen getroffen wurden, die für die Schaffung dieser ‚Pandemie‘ verantwortlich sind“ und dass „echte Experten aus der öffentlichen Debatte ‚verschwunden‘ sind.“

Laut dem Oxford University COVID-19 Government Response Tracker hat Deutschland mit die strengsten COVID-19-Beschränkungen in Europa erlassen.

„Zu den Maßnahmen, denen die deutsche Bevölkerung unterworfen wurde, gehören neben Maskenpflicht und sozialer Distanzierung auch eine ‚Abriegelung der Ungeimpften‘, die Menschen den Zutritt zu [öffentlichen Plätzen] verwehrte … Die Impfpflicht wurde für Militärangehörige und alle im Gesundheitswesen tätigen Personen verhängt“, so Plothe.

Dokumente enthüllen EU-Diskussionen über das Überspringen von Phase-3-Studien für Pfizer-Impfstoff

Pfizer war in Gesprächen mit der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), um die Phase-III-Studien für den Impfstoff COVID-19 zu überspringen und direkt in die breite Anwendung zu gehen„, wie Dokumente aus einer RKI-Sitzung vom 15. April 2020 zeigen.

“Normalerweise plant man 12-18 Monate ab dem Beginn der Phase I. Die EMA und Pfizer erwägen, die Phase-III-Studien zu überspringen und direkt in die breite Anwendung zu gehen. Wenn die Regulierungsbehörden dies beschließen, kann es schneller als 12-18 Monate gehen“, heißt es in dem Dokument.

Im Protokoll einer RKI-Sitzung vom 27. April 2020 heißt es: „Es wird mehrere Impfstoffe geben, die in einem beschleunigten Verfahren entwickelt und getestet wurden. Relevante Daten werden erst nach der Markteinführung erhoben.”

Dem deutschen Ärzteblatt zufolge zeigen RKI-Dokumente vom Januar und Februar 2021, nachdem die ersten COVID-19-Impfstoffe eingeführt und verabreicht worden waren, Diskussionen, in denen die Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs von AstraZeneca in Frage gestellt wurde, und in denen es hieß, er sei „weniger perfekt“ und seine „Ökologie muss diskutiert werden.“

In einem Dokument vom 29. Januar 2021 (Seite 135) heißt es beispielsweise: „Die STIKO [Ständige Impfkommission des RKI] empfiehlt die Impfung nur für <65-Jährige, da für >65-Jährige die Evidenz fehlt, sehr breite Konfidenzintervalle, zu unsicher, da zwei hochwirksame RNA-Impfstoffe verfügbar sind.“

Laut der Zeitschrift Tichys Einblick zeigen die Dokumente, dass das RKI bereits Anfang 2021„ von schwerwiegenden Nebenwirkungen von Impfungen wusste, zum Beispiel von AstraZeneca. Dennoch wurden kurz darauf praktisch alle wichtigen Spitzenpolitiker öffentlich mit genau dieser Impfung geimpft.”

Diese Eingeständnisse erfolgten trotz der damaligen öffentlichen Rhetorik, dass die Impfungen sowohl vor der Verbreitung als auch vor einer Infektion mit COVID-19 schützen würden.

In den RKI-Dokumenten tauchten bald Probleme nach der Impfung auf. Ein Dokument vom 8. Februar 2021 verweist auf einen politischen Aufruhr in Deutschland, nachdem 14 vollständig geimpfte Bewohner eines Pflegeheims positiv auf COVID-19 getestet wurden. Im selben Dokument wird eingeräumt, dass die Impfung weniger schwere Fälle des Virus nicht verhindern kann.

In RKI-Dokumenten vom 12. und 15. März 2021 wird auf die Feststellung schwerer unerwünschter Ereignisse nach der COVID-19-Impfung durch AstraZeneca in Dänemark, den Niederlanden und Österreich verwiesen, und in einem Dokument vom 9. April 2021 wird eine hohe Rate von Thrombosefällen im Zusammenhang mit dem AstraZeneca-Impfstoff, insbesondere bei Männern, erwähnt.

Ein Dokument vom 23. April 2021 wiederum verweist auf sechs Fälle von Hirnthrombose im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff von Johnson & Johnson (Janssen) in den USA, schlägt aber keine Änderungen der Impfempfehlungen für Deutschland vor.

„Besonders schlimm ist, dass das RKI viele von AstraZeneca verursachte Impfschäden erkannt hat, aber die Öffentlichkeit nicht warnt“, so Homburg. „Auch der ständige politische Druck ist bemerkenswert.“

‘Es muss cool sein, geimpft zu werden’

Die RKI-Akten enthüllten auch die von politischer Einmischung geprägten Bemühungen der Bundesregierung und der Gesundheitsbehörden des Landes, Kinder gezielt mit COVID-19-Beschränkungen zu belegen:

In einem RKI-Dokument vom 19. Mai 2021 heißt es: „Auch wenn die STIKO die Impfung von Kindern nicht empfiehlt, plant [der damalige Gesundheitsminister Jens] Spahn ein Kinderimpfprogramm“.

In einem Dokument vom 21. Mai 2021 heißt es, dass die pädiatrischen Verbände „Kinderimpfungen ablehnen … Die Politik bereitet bereits Impfkampagnen vor, um die entsprechenden Altersgruppen zu impfen.“

In einem Dokument des RKI vom 14. Juli 2021 ist die Rede von einer „Influencer-Impf-Challenge auf YouTube“ und der „Entwicklung von Material für jüngere Zielgruppen“, das „mit mehr Humor angegangen werden soll“ – sogar mit Impfstoffreaktionen und Nebenwirkungen. „Es muss cool sein, geimpft zu werden“, heißt es in dem Dokument.

Aus dem Protokoll einer RKI-Sitzung vom 15. Dezember 2021 geht hervor, dass das deutsche Gesundheitsministerium „Auffrischungsimpfungen bei Kindern in Erwägung zieht, obwohl es dafür keine Empfehlung und teilweise auch keine Zulassung gibt“.

Diese Maßnahmen wurden gefördert, obwohl schon früh bekannt war, dass Kinder nicht nennenswert von COVID-19 betroffen waren. In einem RKI-Dokument vom 26. Februar 2020 wurde auf Daten aus China verwiesen, wonach 2 % der Fälle bei Kindern auftraten, während in einem Dokument vom 30. November 2020 darauf hingewiesen wurde, dass Schulen wahrscheinlich nicht wesentlich zur Ausbreitung des Virus beitragen, dass aber Schulschließungen die Situation „verschlimmern“ würden.

Und auf einer RKI-Sitzung am 4. Dezember 2020, auf der Daten aus mehreren Ländern untersucht wurden, kam man zu dem Schluss, dass die Wiedereröffnung von Schulen nicht zu einer signifikanten Zunahme der Verbreitung des Virus führt.

Die Geimpften müssen in einer Form privilegiert werden“

Trotz dieser Ergebnisse gab es politischen Druck, die Geimpften zu belohnen und die Ungeimpften zu bestrafen, wie aus den RKI-Akten hervorgeht.

In einem Dokument vom 5. November 2021 heißt es, die Medienrhetorik von einer “Pandemie der Ungeimpften„ sei aus wissenschaftlicher Sicht nicht korrekt“, da die gesamte Bevölkerung zu neuen Infektionswellen beitrage“.

Dennoch beschlossen die Behörden, die Ungeimpften weiterhin für die Ausbreitung von COVID-19 verantwortlich zu machen, da dies „als Appell an alle, die nicht geimpft sind, sich impfen zu lassen“ dienen würde, heißt es in dem Dokument.

In dem Dokument wird auch darauf hingewiesen, dass Spahn „auf jeder Pressekonferenz von der [Pandemie der Ungeimpften] spricht … so dass sie nicht korrigiert werden kann“. In dem Dokument wird jedoch eingeräumt, dass „man sehr vorsichtig mit der Aussage sein sollte, dass Impfungen vor jeder (auch asymptomatischen) Infektion schützen“, da „mit zunehmendem Abstand zwischen den Impfungen“ eine Infektion wahrscheinlicher wird.

Ein RKI-Dokument vom 10. Mai 2021 enthielt die Feststellung, dass die Bekanntgabe der Wahrheit in der Öffentlichkeit „große Verwirrung stiften“ würde, während die Beibehaltung der bestehenden Impfempfehlungen dazu dienen würde, „den Impfstoff zu retten“.

Stattdessen heißt es in einem Dokument vom 7. Januar 2022, dass „die Geimpften in einer Form privilegiert werden müssen“, einschließlich weniger Reisebeschränkungen, und dies ein Ziel sei, das das deutsche Gesundheitsministerium anstrebe, während es gleichzeitig weitere „Tests für die Ungeimpften nach der Einreise“ fordere.

In einem Dokument vom 10. März 2021 wird vorgeschlagen, dass die COVID-19-Impfung in der Öffentlichkeit gefördert werden sollte, um Menschen, die der Verbote und Beschränkungen überdrüssig sind, wieder die Möglichkeit zu geben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

In einem Dokument des RKI vom 4. Dezember 2020 wurde jedoch vorgeschlagen, dass die Geimpften weiterhin „Hygienemaßnahmen“ einhalten sollten, während in einem Dokument vom 30. Dezember 2020 vorgeschlagen wurde, dass die Geimpften weiterhin Masken tragen sollten, „da weiterhin ein Übertragungsrisiko besteht“.

Deutsche Behörden wollten „keine Aufmerksamkeit“ auf die abflachende Kurve lenken

Aus den RKI-Akten geht ferner hervor, dass zu Beginn der COVID-19-Pandemie politischer Druck bestand, die Beschränkungen trotz der „Abflachung der Kurve“ aufrechtzuerhalten.

In einem Dokument vom 25. März 2020 wird eingeräumt, dass „die Kurve langsam abflacht“, doch heißt es: „Wir sollten es vermeiden, dies in unserer externen Kommunikation hervorzuheben, um die Einhaltung der Maßnahmen zu fördern.“

Ein Dokument vom 18. November 2020 enthält das Eingeständnis, dass die Atemwegserkrankungen „deutlich unter“ dem Niveau des Vorjahres liegen und ein Abwärtstrend zu verzeichnen ist. Ebenso heißt es in einem Dokument vom 30. November 2020, dass die allgemeinen Atemwegserkrankungen „deutlich unter denen der Vorjahre“ lagen. In einem Dokument vom 27. Januar 2021 heißt es, dass eine „no-COVID“-Politik nicht durchführbar ist.

Und laut einem Dokument vom 25. Februar 2022 wurde das RKI durch die Intervention Lauterbachs und des deutschen Gesundheitsministeriums daran gehindert, seine Gesamtrisikobewertung von COVID-19 von „sehr hoch“ auf „hoch“ herabzustufen, selbst nachdem die meist milden Symptome der Omicron-Welle offensichtlich waren.

Verwendung von Masken in der Bevölkerung als „problematisch“ eingestuft – und trotzdem durchgesetzt

In den RKI-Akten findet sich auch das Eingeständnis, dass die Maskierungs- und Testmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 unwirksam waren, aber aus politischen Gründen durchgeführt wurden:

In einem Dokument vom 27. Januar 2020 heißt es, dass die Maskierung für asymptomatische Personen „keinen Sinn ergibt“, da es keine Beweise dafür gebe, dass sie eine „nützliche Präventionsmaßnahme für die allgemeine Bevölkerung“ sei.

In einem Dokument vom 23. Oktober 2020 heißt es, dass FFP2-Masken (ähnlich wie N95-Masken) von der Öffentlichkeit „missbraucht“ würden und keinen Schutz böten, sondern stattdessen den Menschen ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln könnten. „Die Nachteile von FFP2-Masken könnten die Vorteile überwiegen“, heißt es in dem Dokument.

In einem Dokument vom 30. Oktober 2020 heißt es: „FFP2-Masken haben keinen zusätzlichen Nutzen, wenn sie nicht korrekt angepasst und verwendet werden“ und sind außerhalb des „Arbeitsschutzes“ nutzlos.

In einem Dokument vom 13. Januar 2021 heißt es, dass FFP2-Masken „bei Personen mit Vorerkrankungen zu gesundheitlichen Problemen führen können und daher eine individuelle Entscheidung bleiben sollten“ und dass „eine allgemeine FFP2-Maskenpflicht nicht als sinnvoll erachtet wird“.

In einem Dokument vom 18. Januar 2021 heißt es: „Es gibt keine technische Grundlage für die Empfehlung von FFP2-Masken für die Bevölkerung“, und es wird auf das Risiko von „unerwünschten Nebenwirkungen“ hingewiesen.

Dennoch enthalten die RKI-Dokumente bis zum 2. Juli 2021 in Anlehnung an die American Academy of Pediatrics Empfehlungen zum generellen Maskentragen für Kinder ab 2 Jahren und dass „das Tragen von Masken … auch bei geringen Inzidenzen beibehalten werden sollte und als Aufrechterhaltung grundlegender Maßnahmen zu verstehen ist.“

In den RKI-Dokumenten werden auch COVID-19-Massentests infrage gestellt. In einem Dokument vom 3. Februar 2020 heißt es, dass ein positives PCR-Ergebnis nach der Genesung „nicht notwendigerweise Infektiosität bedeutet“, während in einem Dokument vom 29. Juli 2020 festgestellt wird, dass COVID-19-Tests unwirksam sind, aber ein „politischer Wunsch“ nach Tests „erfüllt werden muss“.

In ähnlicher Weise wurde in einem RKI-Dokument vom 16. Dezember 2020 vorgeschlagen, elektive Eingriffe (geplante Operationen) aufgrund des „Drucks der Landesregierungen“ auszusetzen.

