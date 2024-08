Im schmutzigen Rotlicht der Kommunisten: Von einer inszenierten RKI-Show, Olympia und der lauernden roten Pest

Teile die Wahrheit!

„Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus.“, steht in der Einleitung des „Manifest der Kommunistischen Partei“, vom ollen Karl Marx geschrieben, dessen Geburtsurkunde vom Urururgroßvater von Günter Jauch 1818 in Trier unterschrieben wurde[1]. Doch das „Gespenst des Kommunismus“ hat sich längst zu einer Schreckensherrschaft entwickelt und sich fest in die Hirne der Europäer manifestiert, daher auch der Begriff: Manifest. Das wirklich erschreckende daran ist jedoch, dass sich dieses „Gespenst“ überall breitgemacht hat und uns faktisch umzingelt hat. Gerade die sogenannte „Wahrheitsbewegung“ wurde von dem „roten Virus“ angefallen und infiziert und ein Heilmittel ist leider nicht in Sicht. Stattdessen tut das „rote Virus“ was es soll, denn es mutiert regelrecht zur „roten Pest“. Und nur so konnte es geschehen, dass eine durchtriebene rote Kurtisane, eine gefallene Geisha für gewisse Augenblicke, also eine käufliche „Lady in Red“ ihren Gläubigen die Wahrheit in Form von RKI-Daten als das ultimativ Böse verkaufen konnte. Für einen Freigeist mit einem gesunden Bauchgefühl war es auf den ersten Blick und sofort klar, dass da „der Wurm drin“ sein muss 😉. Das diese RKI-Konkubine eine Anhängerin des Feminismus ist, wundert mich daher überhaupt nicht, schließlich geht Feminismus und Marxismus von Anfang an Hand in Hand, in den Sonnenuntergang[2]. Nicht ohne Grund ist der Übergang zwischen marxistischem Feminismus und sozialistischer Frauenbewegung fließend. Und nun wissen Sie auch, meine lieben Leser, warum die „Wirkungsstätte dieser „Dame“ „Rotlicht“ und deren Umgebung „Rotlichtviertel“ heißt 😊!Ein Kommentar über gehirngewaschene Kommunisten von Alfred-Walter von Staufen„Ich entdecke mehr und mehr,

wie sehr ich doch Marxist geblieben bin.“

(Joschka Fischer – Grüner Kommunist)

Nun läuft sie, die 33. woken Olympiade der Neuzeit. Gleichzeitig sind es die ersten Spiele, wo Männer Frauen ohne bestraft zu werden, verprügeln dürfen 😉! Welch eine Schande.

Und was wurde nicht alles dazu geschrieben und philosophiert, wie satanisch doch die Eröffnungsfeier gewesen sei. In den großen Kanälen hat man zwei bis drei Bilder oder Videoschnipsel gepostet und daruntergeschrieben, das ist teuflisch und erzeugt negative Energie. Leider habe ich jedoch vergeblich gewartet zu lesen, was denn nun so satanisch daran wäre?! Und so waren wirkliche Hintergrundinformationen nicht nur Mangelware, sondern leider unauffindbar!

Was haben wir jedoch bei der Eröffnungsfeier gesehen?! Nichts weiter als unseren bereits existierenden Alltag, nur etwas sehr überspitzt!

Dieser woke Genderdreck, mit all seiner psychisch-kranken Vielfalt umgibt uns bereits seit mehr als 120 Jahren und drängt nun immer mehr in die Öffentlichkeit, aber bisher hat es auch keinen gejuckt!

Ach und oh Schreck, wie verächtlich und furchtbar war doch das dargestellte letzte Abendmahl, worüber sich die gesteuerten Kanalbetreiber so richtig künstlich aufregten.

Und ja zugegeben, dieses Szenarium hat seine Wirkung wahrlich nicht verfehlt. Das Navi würde nun sagen: „Sie haben ihr Ziel erreicht.“!

Aber sind wir doch einmal ehrlich: Wann waren denn die „großen Aufklärer“ zum letzten Mal in der Kirche?!

Ach ja, vorletztes Weihnachten und zur Taufe vom Neffen vor 17 Jahren?! Aha!

Oder wissen diese „Anführer“, welche Kirche in Europa zuletzt durch Moslems geschändet wurde?! Nein, garantiert nicht!

Und mit großer Wahrscheinlichkeit wissen die „großen und allwissenden Telegram-Kämpfer“ auch nicht, warum in den letzten Jahren so viele Christen aus der Kirche ausgetreten sind!

Waren vielleicht diese „Aufklärer“ in der Vergangenheit mal bei einer Mahnwache oder hat zu einer solchen aufgerufen, als mal wieder Kinder von einem Pfaffen missbraucht wurden?! Nein, auch nicht!

Daher hier ein paar Worte an all die „Wahrheitsapostel“, welche sich so künstlich aufgeblasen haben, so dass sie fast platzten, weil die Olympia-Show doch so Anti-Christlich sei: Ich frage euch: Wo kamen denn die ach so heiligen Christen her, bevor diese unsere Vorfahren bekehrten, christianisierten oder abschlachteten und auf den Scheiterhaufen verbrannten?!

Gesichert ist, dass das Christentum auf den Toten unserer Urahnen erbaut wurde. Selbst wenn man diese grausame Geschichte in honigsüße Worte wandelt, so bleibt es trotzdem ein Frevel und für mich eine mörderische Sekte!

Ich möchte mit meinen Worten niemanden zu nah treten, denn jedes Wesen soll an die Religion glauben, welche ihr Kraft gibt.

Aber was für mich unverzeihlich ist, ist die Tatsache, dass die von den Kommunisten gesteuerten möchte-gern-„Aufklärer“ so unsagbar heuchlerisch das Christentum verteidigen, aber gleichzeitig im nächsten Satz sagen: Ich bin ja eigentlich kein Christ oder Gläubig. Das ist wieder einmal ganz einfach nur aufgetischter Betrug an euren Anhängern! Schluss, Aus und Ende der Diskussion!!!

Kommen wir doch nun zu der Eröffnungsfeier der 33. Olympiade in Paris. Schon viel habe ich über diese Stadt und ihre unheimliche Geschichte geschrieben, mit all ihren facettenreichen Seiten.

Kommen wir doch nun zu der Eröffnungsfeier der 33. Olympiade in Paris. Schon viel habe ich über diese Stadt und ihre unheimliche Geschichte geschrieben, mit all ihren facettenreichen Seiten.