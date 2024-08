Die drei wichtigsten Stellvertreterkriege, die den 3. Weltkrieg bestimmen und die Weltordnung neu gestalten werden

Ich glaube nicht, dass es das wird.

Alles in allem scheint China im Vorteil zu sein und wird Taiwan in nicht allzu ferner Zukunft wiedervereinigen.

Ich bin überzeugt, dass China – und damit auch BRICS+ – in diesem entscheidenden Stellvertreterkrieg des Dritten Weltkriegs die Oberhand behalten wird. Sollte das passieren, würde sich die geopolitische Landschaft Ostasiens wahrscheinlich nachhaltig verändern.

Stellvertreterkrieg Nr. 2: Ukraine

Die Ukraine ist seit vielen Jahren der bevorzugte Schauplatz für die Konfrontation zwischen der NATO und ihren Freunden mit Russland.

Kurz zusammenfassend lässt sich sagen, dass die USA bereits viele Milliarden Dollar für die Einmischung in die Ukraine ausgegeben haben, lange bevor der aktuelle Konflikt im Februar 2022 ausbrach.

Schätzungen zufolge haben die USA bis 2022 rund 5 Milliarden Dollar für die „Demokratisierung“ der Ukraine ausgegeben. Das bedeutet, dass verdeckte Machenschaften durch Nichtregierungsorganisationen (NGOs) ausgeführt werden, die lediglich als Tarnorganisationen für die CIA dienen.

Zu den Schuldigen zählen unter anderem USAID, das National Democratic Institute und das International Republican Institute sowie nominell nichtstaatliche Organisationen wie Freedom House, George Soros‘ Open Society Foundations und das National Endowment for Democracy.

All dies gipfelte im gewaltsamen Sturz der korrupten prorussischen Regierung der Ukraine im Jahr 2014, die durch eine korrupte proamerikanische Regierung ersetzt wurde. Dies legte den Grundstein für den aktuellen Konflikt.

Während ich diese Zeilen schreibe, Mitte 2024, scheint der Konflikt in der Ukraine einen Wendepunkt zu erreichen.

Die Ukraine hat auf dem Schlachtfeld schwere Rückschläge erlitten, während Russland stetig an Territorium gewann. Jetzt haben die Russen die Dynamik und die Initiative.

Auch die US-Finanzierung versiegt. Die amerikanischen und europäischen Wähler sind des Krieges zunehmend überdrüssig, während die einfachen Leute mit einer stotternden Wirtschaft und steigender Inflation zu kämpfen haben.

Kurz gesagt: Die NATO und ihre Freunde können nicht viel mehr tun, um die Lage für die Ukraine zu verbessern.

Sie können nicht direkt eingreifen. Die Russen haben klar zum Ausdruck gebracht, dass sie ein solches Vorgehen als eine direkte und offene Kriegserklärung betrachten würden, die zu einem Atomkrieg führen könnte.

Das Einzige, was die NATO und ihre Freunde tun können, ist, weitere Waffenlieferungen nach Kiew zu schicken.

Der Ukraine wird dies jedoch wahrscheinlich keinen Sieg bescheren. Bestenfalls wird es den Konflikt nur verlängern, ohne am endgültigen Ausgang etwas zu ändern.

Darüber hinaus scheint die Geduld Russlands in dieser Frage erschöpft zu sein.

Als Reaktion auf die Waffenlieferungen der NATO und ihrer Freunde an die Ukraine kündigte Putin kürzlich an, dass Russland mit der Lieferung von Waffen an Länder beginnen werde, die sich im Konflikt mit den USA und anderen NATO-Ländern befinden.

Dmitri Medwedew ist ehemaliger russischer Präsident und Premierminister. Heute ist er stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates und äußerte sich kürzlich folgendermaßen zur neuen Politik:

„Jetzt mögen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten den direkten Einsatz russischer Waffen durch Dritte am eigenen Leib erfahren.

Diese Personen oder Regionen wurden absichtlich ungenannt gelassen, aber darunter können all jene fallen, die Yankeeland & Co. als ihre Feinde betrachten, ungeachtet ihrer politischen Einstellung und internationalen Anerkennung.

Ihr Feind sind die USA, das heißt, sie sind unsere Freunde.“

Es besteht wenig Zweifel daran, dass zu den Ländern und Gruppen, die Medwedew mit russischen Waffen meinte, auch jene im Nahen Osten gehören, dem dritten wichtigen Stellvertreterkrieg des Dritten Weltkriegs. Ein Zustrom russischer Waffen in den Nahen Osten könnte das Gleichgewicht in dieser entscheidenden Region kippen.

Betrachtet man alle Aspekte der Ukraine, so scheint es, dass letztlich eine Verhandlungslösung erreicht werden wird, die überwiegend für Russland vorteilhaft ist.

Andernfalls rechne ich damit, dass die Russen weiterhin stetige Gewinne erzielen werden.

Ich bin überzeugt, dass die Russen in jedem Fall gewinnen werden, sei es durch Erfolge auf dem Schlachtfeld oder eine für sie günstige Verhandlungslösung.

Hier ist das Fazit.

Alle Anzeichen deuten auf einen Sieg Russlands in der Ukraine und einen weiteren entscheidenden Stellvertreterkrieg im 3. Weltkrieg hin, der zugunsten der BRICS+-Staaten ausgehen wird. Sollte das passieren, würde sich die geopolitische Landschaft Europas wahrscheinlich nachhaltig verändern.

Stellvertreterkrieg Nr. 3: Der Nahe Osten

Ich denke, es ist klar, dass die Stellvertreterkriege in der Ukraine und Taiwan wahrscheinlich zugunsten der BRICS+-Staaten enden werden.

Aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass die NATO und ihre Freunde ihren letzten Widerstand leisten werden, um die Entstehung einer multipolaren Weltordnung zu verhindern und die von den USA angeführte Weltordnung im Nahen Osten zu bewahren.

In meinem nächsten Artikel werde ich den Nahen Osten genauer untersuchen und darlegen, wie sich die Lage meiner Ansicht nach entwickeln wird.

Hier ist das Fazit.

Ich glaube, dass der Nahe Osten das entscheidende Schlachtfeld sein wird, auf dem sich entscheidet, wer den Dritten Weltkrieg gewinnt und die neue Weltordnung formt.

Der Einsatz könnte nicht höher sein.

Im Laufe der Geschichte wurden während der vergangenen Weltkriege zahllose Millionen Menschen finanziell ruiniert – oder es kam zu Schlimmerem –, weil sie es versäumten, das große Ganze zu erkennen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.

Glücklicherweise muss der Dritte Weltkrieg Sie, Ihre Familie oder Ihr Portfolio nicht unvorbereitet treffen.

Ganz im Gegenteil.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/activistpost.com am 03.08.2024