Olympia-Insider: Hunderte Kinder während „satanischen“ Spielen für Elite-Pädophile gefoltert und gejagt (Video)

Hunderte von Kindern wurden zum wahnsinnigen Vergnügen der globalen Elite nach Paris verschleppt, die sich in der französischen Hauptstadt zur alle vier Jahre stattfindenden luziferischen Feier der Olympischen Spiele versammelt hat.

Würdenträger, Politiker, Prominente und Mitglieder des Königshauses sind aus der ganzen Welt eingeflogen – nicht, um Männern und Frauen beim Lauftraining oder Speerwerfen zuzusehen, sondern um hinter verschlossenen Türen an den verdorbensten und widerlichsten okkulten Ritualen im Vierjahreskalender der Elite teilzunehmen.

Während die Mainstream-Medien von den Geschehnissen im Schwimmbad, auf der Laufbahn und auf den Turnmatten besessen sind, ist die pädophile Elite mehr daran interessiert, an dem teilzunehmen, was sie „Das gefährlichste Spiel“ oder einfacher „Die Jagd“ nennt. (Europäische Royals töten nackte Kinder zum Spaß auf Menschenjagdparty: Kinderopfer und Kinderhandel in Holland: Ein Augenzeuge meldet sich zu Wort)

Bei den diesjährigen Spielen in Paris hat die Elite zum ersten Mal ihre Geheimhaltung hinsichtlich der wahren Agenda der globalen Versammlung und Feier aller satanischen Dinge gelockert, da sie sich ermutigt fühlt, der Öffentlichkeit zu offenbaren, wer sie wirklich ist.

Sie verbergen nicht einmal mehr die satanischen Rituale.

Die Zeremonie war besessen von Totenköpfen, Todesmotiven, satanischem rotem Licht und dem wiederkehrenden Bild von in Tunneln gefangenen Kindern.

The opening ceremony of the Olympics is not even hiding the satanic rituals anymore.

There is no longer anything hidden in plain sight.

These are the demonic dark forces of Satan who want to eclipse the light.

You can already see:

– Skulls

– Motifs of death

– Satanic red… pic.twitter.com/0C0zsfWd1X

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) July 26, 2024

300x250