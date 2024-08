Die Impfstoffindustrie ist verzweifelt; für die nächste „Pandemie“ sollen Polizei und NATO die Menschen zur Impfung zwingen

Besondere Kräfte

Sondervollmachten werden vom Gesundheitsminister oder durch eine Epidemiemeldung genehmigt oder gelten, wenn ein Notfall gemäß dem Civil Defence Emergency Management Act 2002 erklärt wurde.

Die Vollmacht zur Festnahme, Isolierung oder Quarantäne gibt einem Amtsarzt die Möglichkeit, „die Isolierung, Quarantäne oder Desinfektion von Personen, Orten, Gebäuden, Schiffen, Fahrzeugen, Flugzeugen, Tieren oder Sachen anzuordnen“ (Abschnitt 70(1)(f)).

Die Vollmacht, vorbeugende Behandlungen zu verschreiben , erlaubt es einem Amtsarzt, von isolierten oder unter Quarantäne gestellten Personen zu verlangen, dort zu bleiben, wo sie isoliert oder unter Quarantäne gestellt wurden, bis sie medizinisch untersucht wurden und als frei von ansteckenden Krankheiten befunden wurden und bis sie sich der vom Amtsarzt verordneten vorbeugenden Behandlung unterzogen haben (Abschnitt 70(1)(h)).

Das Beschlagnahmerecht ermöglicht es dem Amtsarzt, Räumlichkeiten und Fahrzeuge für die Unterbringung, Behandlung und den Transport von Patienten zu beschlagnahmen (§ 71 Abs. 1).

Die Schließung von Räumlichkeiten wie Schulen kann nach den Abschnitten 70(1)(1a) und 70(1)(m) angeordnet werden. Dies kann durch eine schriftliche Anordnung an die für die Räumlichkeiten verantwortliche Person oder durch eine in einer Zeitung veröffentlichte oder im Fernsehen oder Radio ausgestrahlte Anordnung erfolgen, die von den meisten Haushalten im Bezirk empfangen werden kann. Wenn in der Anordnung festgelegt, können Räumlichkeiten, in denen bestimmte Infektionsschutzmaßnahmen durchgeführt werden, von der Schließung ausgenommen werden.

Abschnitt 71A besagt, dass ein Angehöriger der Polizei alles tun darf, was vernünftigerweise notwendig ist (einschließlich der Anwendung von Gewalt), um einem Amtsarzt oder einer von diesem ermächtigten Person bei der Ausübung oder Erfüllung von Befugnissen oder Aufgaben gemäß den Abschnitten 70 oder 71 zu helfen.

Diese Sondervollmachten wurden zum ersten Mal im Rahmen der Reaktion auf Covid-19 eingesetzt . Generell haben sie sich bewährt. Allerdings gab es bei ihrer Anwendung einige Fehltritte, es mangelt an Verfahrens- und Menschenrechtsgarantien und Gerichtsurteile haben ergeben, dass sie zwar als Überbrückungsmaßnahme in Notsituationen eingesetzt werden können, für anhaltende, komplexe Reaktionen jedoch nicht geeignet sind. [Hervorhebung hinzugefügt]

Neuseeländischer Pandemieplan: Ein Handlungsrahmen ((Zwischenupdate – Juli 2024 ) , Seiten 125 und 126

Beunruhigenderweise stellt das Gesundheitsministerium fest : „Der aktualisierte Pandemieplan deckt die Reaktion des Gesundheitssystems ab. Er deckt nicht die Reaktion der gesamten Regierung oder der gesamten Gesellschaft auf eine Pandemie ab. Er ist auch nur ein Instrument zur Entwicklung der Vorsorge des Gesundheitssystems.“

Aus dem oben Gesagten ist klar ersichtlich, dass sie beabsichtigen, einigen wenigen medizinischen Beamten weitreichende Befugnisse zu erteilen, die in der Lage sein werden, Teile der neuseeländischen Wirtschaft stillzulegen und Menschen nach Belieben festzuhalten – oder, in ihren Worten, wenn eine Epidemiewarnung herausgegeben oder ein Notfall ausgerufen wird, was, wie wir bei Covid gesehen haben, nicht dasselbe ist wie eine tatsächliche Pandemie oder Epidemie. Wir möchten uns jedoch auf die Worte „Präventionsmedizin“ konzentrieren.

Was bedeutet „Präventionsmedizin“?

Wir sollten diese Worte im Kontext des letzten Absatzes des obigen Auszugs lesen: „Diese Sondervollmachten wurden zum ersten Mal bei der Reaktion auf COVID-19 eingesetzt.“ Beachten Sie, dass die großen, furchteinflößenden, aufmerksamkeitsheischenden Großbuchstaben „COVID“ verwendet werden, während der Rest der Welt schon lange dazu übergegangen ist, die passendere Typografie „Covid“ oder „covid“ zu verwenden.

Seit 2020 werden sichere und wirksame Medikamente zur Behandlung von Covid, einer umbenannten saisonalen Grippe, nicht mehr empfohlen und/oder verboten. Medikamente wie Ivermectin und Hydroxychloroquin wurden verboten und die Einnahme der Vitamine D und C sowie von Zink wurde nicht mehr empfohlen. Die einzigen erlaubten „Medikamente“ waren entweder schädliche Medikamente wie Remdesivir und Midazolam und später die sogenannten Impfstoffe.

Da „Notstandsbefugnisse“, um Menschen zu zwingen, sich gegen Covid impfen zu lassen, zum ersten Mal „während der Reaktion auf COVID-19“ eingesetzt wurden, können wir davon ausgehen, dass es sich bei den „vorbeugenden Arzneimitteln“, auf die sie sich beziehen, um sogenannte Impfstoffe oder etwas ebenso Unwirksames und Schädliches handelt.

Zweifeln Sie noch daran, dass dies das Ziel ist?

Hören wir uns an, was Dr. Peter Hotez – der mit Bill „Vaccinate the World“ Gates und seinem Kumpanen WHO-Generaldirektor Tedros, dem Terroristen, in Verbindung steht – kürzlich zu sagen hatte.

Ende letzten Monats kündigte die WHO ein neues Projekt an, um die Entwicklung und Verteilung von mRNA-Impfstoffen in ärmeren Ländern voranzutreiben, angeblich wegen einer drohenden Vogelgrippe-Pandemie.

„Die UN-Gesundheitsagentur sagte, das Projekt würde im Rahmen des mRNA-Technologietransferprogramms eingeführt, das sie 2021, auf dem Höhepunkt der Covid-19-Krise, mit dem von den Vereinten Nationen unterstützten Medicines Patent Pool (MPP) eingerichtet hatte“, sagte Medical Press.

Ein paar Wochen zuvor hatte Dr. Peter Hotez , ein bekannter Impfstoffentwickler und -aktivist, den Einsatz von Sicherheitskräften, darunter Polizei und Militär, gefordert, um der „Impfgegner-Aggression“ in den Vereinigten Staaten entgegenzutreten. Er schlug außerdem vor, dass die Vereinten Nationen und die NATO Sicherheitskräfte gegen „Impfgegner“ einsetzen sollten. Hotez hat Verbindungen sowohl zu Bill Gates als auch zur WHO.

Im Mai 2007 wurde berichtet, dass Hotez 52 Millionen Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation erhalten hatte, um in Brasilien klinische Studien für seinen Hakenwurmimpfstoff zu entwickeln und durchzuführen. Im Jahr zuvor, 2006, veröffentlichte die Bill & Melinda Gates Foundation eine Pressemitteilung , in der es hieß, die Stiftung habe 68,2 Millionen Dollar zur Bekämpfung vernachlässigter Tropenkrankheiten bereitgestellt, von denen 13,8 Millionen Dollar für Hotez‘ Forschung bestimmt waren. Im Jahr 2021 bestritt Hotez jedoch, von Bill Gates finanziert worden zu sein .

Im Jahr 2022 präsentierte die WHO Hotez in einem Video, um den „Impfgegner-Aktivismus“ anzuprangern, indem sie diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, dafür angriff, dass sie eine „wissenschaftsfeindliche Aggression“ unterstützen.

“Anti-vaccine activism, which I actually call anti-science aggression, has now become a major killing force globally.“

– @PeterHotez, Professor and Dean @BCM_TropMed, on the devastating impact of #misinformation and disinformation. pic.twitter.com/ZluiMGJ2gX — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 14, 2022

Während eines Interviews am 5. Juli 2024 beim Simposio Internacional de Actualización en Pediatría (Internationales Symposium für pädiatrische Updates) in Cartagena, Kolumbien, sagte Hotez:

Ich habe der Biden-Regierung gesagt, dass der Gesundheitssektor das Problem nicht allein lösen kann. Wir müssen das Heimatschutzministerium, das Handelsministerium und das Justizministerium einbeziehen, damit wir verstehen, wie das geht.

Ich habe dasselbe gesagt – ich habe mich letzten Monat mit Dr. Tedros [Generaldirektor der WHO] getroffen … um zu sagen, ich weiß nicht, ob die Weltgesundheitsorganisation das allein lösen kann. Wir brauchen die anderen Organisationen der Vereinten Nationen. Die NATO.

Dies ist ein Sicherheitsproblem, weil es kein theoretisches Konstrukt oder irgendeine geheimnisvolle akademische Übung mehr ist. Zweihunderttausend Amerikaner sind wegen der Aggression der Impfgegner und der Aggression gegen die Wissenschaft gestorben.

Dies ist also eine tödliche Kraft … und ich bin als Impfstoffforscher für Kinder der Meinung, dass es wichtig ist, genauso wichtig für mich, neue Impfstoffe zu entwickeln, um Leben zu retten. Die andere Seite der Lebensrettung ist die Bekämpfung dieser Impfgegner-Aggression.

Impfbefürworter Peter Hotez fordert Einsatz von Polizei und Militär gegen „Impfgegner-Aggression“ ‚ , The Defender, 26. Juli 2024

Die Marionette von Gates/WHO spricht davon, die NATO, ein politisches und militärisches Bündnis aus 32 Ländern, zu nutzen, um die Impfbereitschaft zu erzwingen.

Neuseeland setzt die Durchsetzung der „Präventionsmedizin“ mit Hilfe der Polizei um. Dass über ähnliche Methoden der Zwangsimpfung gesprochen wird oder diese in nationale Pläne aufgenommen werden, ist kein Zufall.

Die Frage, die sich jeder stellen sollte, ist, warum sie es für nötig halten, die Bevölkerung mithilfe von Polizei und sogar Militär zu impfen. Der Grund dafür ist, dass ihre Impfstoffe unsicher und unwirksam sind.

Und zwar so sehr, dass nur wenige bereit sind, ihr Leben zu riskieren, indem sie sich impfen lassen, und sich mit allen Mitteln dagegen wehren werden.

Die Pandemie-Impfstoffindustrie weiß, dass wir uns nicht noch einmal von ihren psychologischen Operationen täuschen lassen werden und dass unser Widerstand gegen die Impfpolitik der Regierung beim nächsten Mal noch stärker sein wird.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 23.08.2024