Am Donnerstag schlugen Raketen in einem Geheim-Bunker in der ukrainische Region Sumy ein. Hier hatte der ukrainische Präsident Selenskyj ein Treffen mit dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Alexander Syrskij, abgehalt – wie “mk.ru” gestern per “Telegram”-Kanal “Military Affairs” unter Berufung auf verschiedene Quellen berichtete:

Am Donnerstag gab Selenskyj in seinem Telegrammkanal bekannt, dass er das Grenzgebiet der Region Sumy besucht und ein Treffen mit dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Syrsky, abgehalten habe.

Laut Zelensky berichtete ihm der Oberbefehlshaber über die Einsatzlage in allen Bereichen der aktiven Operationen und sprach auch über Schritte zur Stärkung der Verteidigung in Richtung Toretsky und Pokrovsky.

Weitere Einzelheiten zum Bunkerangriff liegen derzeit nicht vor. Auch das russische Verteidigungsministerium äußerte sich offiziell nicht zu dieser Information. (DUMBs: Die verborgene Welt der unterirdischen Tunnel und tiefen Stützpunkte)

NYT: CIA betreibt unterirdische Bunker in der Ukraine

Die USA sind seit mehr als einem Jahrzehnt ein versteckter Geheimdienstpartner der Ukraine. Die CIA soll in der Ukraine geheime Spionagebasen errichtet haben. Damit wurde nahe der russischen Grenze bereits vor Kriegsbeginn begonnen – wie die „NYT“ berichtet.

Diese geheime Struktur ist jetzt für beide Länder im Kampf gegen Russland entscheidend: Denn in den unterirdischen Bunkern verfolgen die Ukraine russische Satelliten und fangen die Befehle russischer Kommandeure ab. Laur „NYT“ sollen die Bunker über acht Jahre hinweg gebaut worden sein.

Brisant sind die Enthüllungen allem: Wurde doch war nicht nur ihre Existenz geheim gehalten, sondern auch die Tatsache, dass sie fast vollständig mit US-CIA-Geldern gebaut und zu “110 Prozent” von ihr ausgestattet wurden.

Dadurch wird den Ukrainern ihre Verteidigung ermöglicht, wobei der CIA Daten für gezielte Raketenangriffe liefert, russische Truppenbewegungen verfolgt und bei der Aufrechterhaltung von Spionagenetzen hilft.

Damit bestätigt sich, was der russische Präsident Wladimir Putin bereits seit Anfang des Krieges gesagt hatte: Dass nämlich die USA in die Ereignisse im Land verwickelt seien, erst kürzlich aber erwähnten er die CIA in einem Interview mit Tucker Carlson.

