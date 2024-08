Die Sonne hat maximale Aktivität erreicht – Kleine Eiszeit folgt

Bekanntlich durchläuft die Sonne einen 11 Jahre dauernden Zyklus, den Schwabe Zyklus, an dessen Ende jeweils ein Polwechsel (Nord und Süd tauschen) steht. In der Mitte des Zyklus ist die von der Sonne emittierte Strahlung am stärksten und macht die Erde wärmer. Das hängt zusammen mit der Zahl der Sonnenflecken: je mehr, desto stärker die Strahlung.

Die Sonnenflecken werden von Astronomen und Satelliten gezählt. Einer davon ist der Amateurastronom Eduardo Schaberger Poupeau.

Er hat für die ersten sechs Monate des Jahres die Bilder der Sonne für alle 182 Tage übereinander gelegt und es sieht aus wie ein Solares Maximum:

Die Space Weather Seite der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) berichtet dazu:

„Seit Anfang 2024 hat die Sonne ihre Aktivität erhöht“, sagt Poupeau. „Das Vorhandensein so vieler Sonnenflecken ist ein klares Indiz dafür, dass wir uns dem Aktivitätsmaximum des Sonnenzyklus 25 nähern.“

Dieses zusammengesetzte Bild zeigt uns zwei Dinge. Erstens sind die Sonnenflecken in zwei Bändern konzentriert, eines nördlich und eines südlich des Sonnenäquators. Im weiteren Verlauf des Sonnenzyklus werden sich diese beiden Bänder am Äquator annähern und schließlich in einer Kollision der gegensätzlichen Magnetfelder aufeinandertreffen und erlöschen. Das Sonnenmaximum wird durch das Sonnenminimum ersetzt.

Zweitens ist die südliche Hemisphäre fleckiger als die nördliche. Dies ist nicht ungewöhnlich; manchmal dominiert eine Hemisphäre die andere monatelang. In diesem Fall wurde die Sonnenfleckenzählung durch einen massiven südlichen Sonnenfleck (AR3664) verzerrt, der die Sonne dreimal umkreiste und damit seinen Beitrag zum südlichen Total verdreifachte.

Solar Max ist aber noch lange nicht vorbei. Prognostiker gehen davon aus, dass er noch 2 bis 3 Jahre andauern wird, und wir stehen erst am Anfang. (Globaler Kältereport: Frühjahrs-Frost „reduziert erheblich“ die Weizenernte – der Rekorde brechende Eiszuwachs)

Das zeigen uns auch die Aufzeichnungen aus der Vergangenheit. In den Jahren 2012, 2013 und 2015 gab es Null Tage ohne Sonnenflecken, 2014 war es gerade mal 1 Tag und 2011 waren es 2. Hier die Aufzeichnung von Space Weather:

Spotless Days



Current Stretch: 0 days

2024 total: 0 days (0%)

2023 total: 0 days (0%)

2022 total: 1 day (<1%)

2021 total: 64 days (18%)

2020 total: 208 days (57%)

2019 total: 281 days (77%)

2018 total: 221 days (61%)

2017 total: 104 days (28%)

2016 total: 32 days (9%)

2015 total: 0 days (0%)

2014 total: 1 day (<1%)

2013 total: 0 days (0%)

2012 total: 0 days (0%)

2011 total: 2 days (<1%)

2010 total: 51 days (14%)

2009 total: 260 days (71%)

2008 total: 268 days (73%)

300x250

Wir sind jetzt also im dritten Jahr mit keinen oder ganz wenigen Tagen ohne Sonnenflecken. Das vorige Maximum hatte etwa 5 Jahre gedauert.

Aus der Tabelle ist der 11 Jahre dauernde Schwabe Zyklus erkennbar. Weiter ist erkennbar, dass die Tage ohne Sonnenflecken mehr werden (2019 mit rekordverdächtigen 281 Tagen).

Kleine Eiszeit folgt

Die Frage ist, was nach dem derzeitigen Zyklus 25 passieren wird. Es gibt dazu eine Reihe von Studien von Astrophysikern, die ein mehrere Jahrzehnte dauerndes Großes Solares Minimum vorhersagen, das zu Temperaturen wie in der Kleinen Eiszeit von 1645 bis 1715 führen könnte.

300x250 boxone

Das US Space Weather Prediction Service sieht das offenbar ebenso. Ab Anfang 2027 wird ein kontinuierlicher Rückgang der Zahl der Sonnenflecken erwartet.

Ab 2030 ist die Zahl der Sonnenflecken bereits in den einstelligen Bereich pro Monat abgesunken mit eine niedrigsten Wert (Sunspot Low) von Null in der Vorhersage:

Was bedeutet das? Auch eine um 1 Prozent reduzierte Sonneneinstrahlung bringt ein kälteres Klima, auch wenn IPCC und Mainstream Medien die Rolle der Sonne noch so hartnäckig leugnen.

Kältere Oberflächentemperaturen des Meeres versuchen niedrigere CO2-Werte in der Atmosphäre, da bei niedrigeren Temperaturen Wasser höhere Anteile des Gases speichert.

Das ist schlecht für das Pflanzenwachstum, die schneller und stärker wachsen je mehr CO2 in der Luft ist. Auf die Temperaturen hat ein niedrigerer CO2 Gehalt zum Glück keinen Einfluss.

Mit der Reduktion der Sonnenaktivität, die in der verringerten Zahl der Sonnenflecken erkennbar wird, wird auch das mächtige Magnetfeld der Sonne schwächer. Damit trifft mehr kosmische Strahlung auf die Erde und verursacht in den obersten Schichten der Atmosphäre Wolkenbildung, die zu verstärkter Reflektierung des Sonnenlichts und damit zu weiterer Abkühlung beitragen.

Außerdem kommt zur erhöhter seismischer Aktivität und mehr Vulkanausbrüchen, die kurzzeitige Abkühlung als Folge haben können.

Warum übrigens die Daten und Prognosen des „Weltklimarates“ IPCC völlig daneben sind, hat Physik Nobelpreisträger John Clauser kürzlich bei einem Vortrag dargelegt:

Video:

Daten zeigen: Klimawandel hängt von der Sonne ab

Die Sonne ist sehr variabel und selbst geringe Änderungen haben starken Einfluss auf das Klima. Die IPCC behauptet, dass Änderungen in der Sonne wenig Einfluss auf das Klima haben. Die Daten über die letzten 11.000 Jahre, des Holozän, zeigen aber die mit Sonnenzyklen synchronisierten Klimaveränderungen.

Der spanische Wissenschaftler Javier Vinós hat im Blog von der Klimatologin Judith Curry (Buch „Climate Uncertainty and Risk“) dargestellt wie sich das Erdklima angepasst an den 2500 Jahre dauernd „Bray-Zyklius“ doch erheblich um einige Grade verändert hat. Diese Zusammenhänge werden von den Protagonisten des durch „menschengemachtes CO2“ verursachten Klimawandels geleugnet.

Wie kann man wissen, wie die Temperaturen in der Vergangenheit waren? Um das Klima der Vergangenheit zu untersuchen, verwenden Wissenschaftler verschiedene Klimaproxy-Parameter, die sie in verschiedenen Teilen der Welt sammeln. In einer großen Studie, die in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde, wurden 73 dieser Proxies verwendet, um das Klima des Holozäns zu rekonstruieren. Marcott, S.A., et al., 2013. A reconstruction of regional and global temperature for the past 11,300 years. (Eine Rekonstruktion der regionalen und globalen Temperatur in den letzten 11.300 Jahren.)

Die Ergebnisse, die auch von einer großen Anzahl weiterer Studien unterstützt werden, zeigen Jahrtausende lange Warmzeiten, die als Klimaoptimum bezeichnet werden, gefolgt von langen Abkühlungsperioden, die als Neoglazial bezeichnet wird.

Dass diese Rekonstruktion korrekt ist, wird von einer anderen Studie über die Entwicklung der Gletscher auf der Erde in den letzten 11 000 Jahren bestätigt: Solomina, O.N., et al., 2015. Holocene glacier fluctuations (Holozäne Gletscherschwankungen.). Da Gletscher wachsen, wenn es kälter ist und die Ergebnisse können mit der Temperaturrekonstruktion verglichen werden. Dabei zeigt sich ein hohes Maß an Übereinstimmung. Die Gletscher bestätigen, was die Temperaturrekonstruktion zeigt. Mit „menschengemachtem CO2″ hatten die Änderungen jedenfalls nichts zu tun. Vinós zeigt dazu diese beiden Grafiken: Anmerkung: Die y-Achse ist der Z-Faktor, der sich auf die Temperaturanomalie bezieht. Beide Diagramme zeigen auch einige starke Abkühlungsepisoden, die mit einem verstärkten Gletscherwachstum einhergingen. Diese abrupten Klimaereignisse der Vergangenheit sind von Paläoklimatologen untersucht und identifiziert worden. Wir werden uns auf vier der wichtigsten von ihnen konzentrieren. Die Boreale Oszillation, das 5,2-Kilometer-Ereignis, das 2,8-Kilometer-Ereignis und die Kleine Eiszeit. Die vier sind durch ein Vielfaches von 2 500 Jahren voneinander getrennt und bilden einen Zyklus, den ich als Bray-Zyklus bezeichne, weil dies der Name des Wissenschaftlers ist, der ihn 1968 entdeckte: Bray, J.R., 1968. Glaciation and solar activity since the Fifth Century BC and the solar cycle (Vergletscherung und Sonnenaktivität seit dem fünften Jahrhundert v. Chr. und der Sonnenzyklus) Nature. Bestimmung der Sonnenaktivität im Holozän Eine Messgröße für die Sonnenaktivität sind die Sonnenflecken. Gibt es eine größere Zahl, trifft etwas mehr Energie auf die Erde, sind es weniger so reduziert sich die totale Einstrahlung. Parallel dazu ändert sich das riesige solare Magnetfeld. Und dieses schirmt hochenergetische kosmische Strahlung von der Erde ab, wenn es stark ist. Gibt es weniger Sonnenflecken und damit ein schwächeres Magnetfeld, so kommt mehr Strahlung durch. Es entsteht das Isotop Be-10 (Beryllium-10), das sonst auf der Erde nicht vorkommt. Außerdem kommt es zu Kollisionen mit Stickstoff, woraus C14, das radioaktive Isotop des Kohlenstoff, entsteht. Sowohl Be-10 als auch C-14 lagern sich in den Wachstumsringen von Bäumen ein und ermöglichen damit eine Altersbestimmung. Wieder zu Vinós: Wenn wir die Radiokohlenstoffkurve der letzten 11.000 Jahre analysieren, stellen wir große Abweichungen fest, die auf lange Perioden geringer Sonnenaktivität hinweisen. Diese ausgedehnten Perioden geringer Sonnenaktivität werden als große Sonnenminima bezeichnet und erhöhen die Kohlenstoff-14-Produktion um 2 %. Die häufigsten dauern etwa 75 Jahre, und in den letzten 11.000 Jahren gab es etwa zwanzig davon. Das letzte war das Maunder-Minimum im späten 17. Jahrhundert. Es gibt aber auch andere Arten von großen Sonnenminima, die viel schwerwiegender sind, weil sie doppelt so lange dauern, etwa 150 Jahre. Das letzte dieser schweren Sonnenminima war das Spörer-Minimum, das im 15. und 16. Jahrhundert auftrat. Im gesamten Holozän gab es nur vier solche großen Minima vom Typ Spörer. Vor 2 800 Jahren gab es das Homer-Minimum, vor 5 200 Jahren das Sumerische Minimum und vor 10 300 Jahren das Boreale Minimum. Wann sie auftraten, wissen wir dank der Baumringe. Das zeigt uns den Zusammenhang von Klima und Sonnenaktivität. “Wenn wir die Anzahl der Sonnenflecken in jedem Sonnenzyklus der letzten 300 Jahre zählen und durch die Länge jedes Zyklus teilen, können wir sehen, wie stark die Sonnenaktivität vom Durchschnitt abgewichen ist. Seit dem Maunder-Minimum während der Kleinen Eiszeit hat die Sonnenaktivität zugenommen und lag zwischen 1933 und 1996 weit über dem Durchschnitt, eine Periode von sechs Zyklen erhöhter Sonnenaktivität, die das Sonnenmaximum des 20.“ Offensichtlich ist die Erwärmung im 20. Jahrhundert durch erhöhte Sonnenaktivität verursacht. Wärmere Ozeane haben jedoch auch eine Ausgasung von Co2 zur Folge und somit höhere Anteile von Kohlendioxid in der Luft. Für die Zukunft sagen eine Reihe von Astrophysikern eine Reduktion der Sonnenaktivität vorher, Vinós geht allerdings von keiner Änderung aus. Quellen: PublicDomain/tkp.at am 31.07.2024 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309