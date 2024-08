Erfinder des Covid-Impfstoffs pfeift auf: „mRNA wurde entwickelt, um die Welt zu sterilisieren und zu entvölkern“ (Video)

Der Covid-Impfstoff wurde entwickelt, um die Massen zu sterilisieren und die Welt zu entvölkern, so der Erfinder des unglückseligen Oxford-Covid-Impfstoffs, der die wahren Absichten der Elite hinter den Impfungen aufgedeckt hat.

Während die Mainstream-Medien weiterhin ihren Herren dienen und die Wahrheit unterdrücken, treten hochrangige Whistleblower vor die Öffentlichkeit und enthüllen ihr Wissen über die wahren Vorgänge hinter den Kulissen während der Plandemie.

Professor Sir John Bell, der Leiter des Oxford-Impfstoffs, hat den wahren Zweck der mRNA-Impfstoffe aufgedeckt, die von Leuten wie Anthony Fauci und Bill Gates beworben und vertrieben und an Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt verabreicht wurden, von denen viele aufgrund einer Impfpflicht durch ihre autoritären Regierungen teilnahmen.

Während eines scheinbar routinemäßigen Interviews im britischen Fernsehen ließ Professor Bell eine umwerfende Enthüllung durchsickern, die bestätigte, was viele von uns schon lange wussten.

Das stimmt – es gibt viel zu viele Menschen auf der Welt und die Impfstoffe wurden entwickelt, um diese Menschen auszumerzen und die Welt auf ein für die Eliten akzeptables Niveau zu dezimieren.

Laut Bell sind die Covid-Impfstoffe dabei, „60 bis 70 % der Weltbevölkerung zu sterilisieren“.

Der Moment ist surreal, als Bell spricht und die Live-Übertragung nicht mitbekommt, nur um dann auf dem Gesicht seines Kollegen mit einem Ausdruck absoluten Entsetzens und Panik konfrontiert zu werden. (WEF-Memo enthüllt Plan zur Entvölkerung der Welt um eine Milliarde Weiße bis 2030)

Die Sendung wurde abgebrochen und Professor Bell wird nie wieder in den Mainstream-Medien auftreten dürfen, doch der Schaden ist angerichtet.(Aufdeckung der Rolle der CIA und der Rockefeller-Stiftung bei der von Deagel veröffentlichten Bevölkerungsprognose)

Das schockierende Eingeständnis hat weltweit Empörung und Angst ausgelöst.

Außerdem hat es den sogenannten „Verschwörungstheoretikern“ Recht gegeben … wieder einmal.

Während die Mainstream-Medien weiterhin leugnen, was die meisten von uns mit eigenen Augen sehen können, sinkt die Weltbevölkerung im Zuge der Massensterilisationskampagne rapide.

300x250

Griechenland wird voraussichtlich das erste Land sein, das einen „Bevölkerungskollaps“ erleidet, da die Zahl plötzlicher und unerwarteter Todesfälle im ganzen Land weiter stark ansteigt und die Geburtenraten auf ein Niveau gesunken sind, das Experten bislang nicht für möglich gehalten hatten.

Es ist kein Zufall, dass Griechenland zu den Ländern weltweit gehörte, die am strengsten Impfvorschriften erlassen und Impfverweigerer bestraften.

Sie wissen, was man sagt: Impfstoffe sind die häufigste Ursache für Zufälle.

300x250 boxone

Mittlerweile haben die Herzinfarkte im nahezu vollständig geimpften Australien einen historischen Rekordwert erreicht.

Vielleicht ist das der Grund, warum die australische Regierung diese Woche jedes einzelne Wort auf jeder einzelnen Seite eines lange erwarteten Berichts über die Chargentests der von ihr der Öffentlichkeit vorgeschriebenen Covid-mRNA-Impfstoffe geschwärzt hat.

Besonders beunruhigend ist, dass viele der Herzstillstände in Australien mittlerweile bei sehr kleinen Kindern auftreten. Den Medien zufolge sind kleine Kinder schon immer nach schweren Herzinfarkten umgefallen und gestorben – aber wir wissen, dass das eine Lüge ist.

Das ist Gaslighting in seiner schlimmsten Form.

Herzinfarkte und Sterilisation der Bevölkerung sind nur die Spitze des Eisbergs der Taktiken, die die Elite einsetzt, um ihr erklärtes Ziel einer extremen Entvölkerung zu erreichen.

Die neuesten Zahlen der CDC zeigen, dass eine weitere Taktik darin besteht, Neugeborene zu töten.

Die Kindersterblichkeitsrate in den USA ist nach der Einführung des Covid-Impfstoffs sprunghaft angestiegen, wie aus Daten hervorgeht , die diese Woche von den US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlicht wurden.

Die Kindersterblichkeit ist einer unserer wichtigsten Indikatoren und ist in den USA seit Beginn konsequenter Aufzeichnungen im Jahr 1995 von Jahr zu Jahr rückläufig.

Die Zahlen zur Säuglingssterblichkeit im Jahr 2022, ein Jahr nach der Einführung des Impfstoffs, widersprachen diesem Abwärtstrend jedoch in großem Maße und schockierten Forscher und medizinisches Personal.

Amanda Jean Stevenson, Demografin und Assistenzprofessorin für Soziologie an der University of Colorado Boulder, sah die vom CDC veröffentlichten Daten und war über die Ergebnisse entsetzt.

Sie sagte: „Wir müssen dafür sorgen, dass diese Zahlen sinken – und zwar schnell –, denn sie sind viel zu hoch.“

Damit hat sie nicht Unrecht. Aber solange die Machthaber von der Pharmaindustrie und der globalen Elite unterwandert und korrumpiert werden, wird es keinen Fortschritt geben.

Doch die Menschen auf der Welt werden sich des korrupten Systems bewusst und in der Mauer des Schweigens, die von den mitschuldigen Mainstream-Medien errichtet wurde, tun sich Risse auf.

In Deutschland kam es in den letzten Monaten zu einer Reihe aufsehenerregender Enthüllungen, die die offizielle Darstellung der globalen Elite über die Covid-Pandemie vollständig widerlegten.

Aus diesen Wochen durchgesickerten, nicht redigierten Regierungsdokumenten geht hervor, dass die deutsche Regierung bereits vor der Verabreichung der Covid-19-mRNA-Impfstoffe an zig Millionen Bürger wusste, dass sie beim Schutz vor Covid völlig wirkungslos waren.

Aber es kommt noch schlimmer. Die Regierung wusste auch, dass diese Impfstoffe tödlich sind. Warum also hat sie sie an ihre eigene Bevölkerung ausgeliefert?

About aikos2309 See all posts by aikos2309