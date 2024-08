CrowdStrike-Ausfall nur ein Vorbote eines GRÖSSEREN EREIGNISSES, warnt General Flynn

Teile die Wahrheit!

Der pensionierte General Michael Flynn hat gewarnt, dass der CrowdStrike-Ausfall, der Ende Juli Microsoft-Systeme weltweit betraf, nur ein Vorbote eines größeren Ereignisses sei .

Diese Warnung äußerte er kürzlich bei einem Auftritt im Podcast „Thrivetime Show“, in dem er dem Moderator und Gründer der ReAwaken America Tour, Clay Clark, mitteilte, dass die Panne vom 19. Juli nur ein Vorbote dessen sei, was Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), gesagt habe.

„Eines der Systeme, die angegriffen wurden, war das Bankensystem. Wenn wir also an Banken, Fluggesellschaften, medizinische Versorgung und Notrufe denken, wurden auch die Medien getroffen. Der Blue Screen of Death, wie sie es beschreiben“, sagte Flynn.

„Klaus Schwab hat uns gerade gesagt, was passieren wird. Er spricht nicht von dem , was gerade mit dem Cyberangriff passiert ist – er spricht von einem viel größeren katastrophalen Ereignis. Und deshalb glaube ich, dass das, was wir gesehen haben, ein Vorläuferereignis war, und ich denke, wir werden noch etwas Schlimmeres erleben.“

Laut Flynn wird das vom WEF-Gründer erwähnte Ereignis die Wuhan-Coronavirus-Pandemie (COVID-19) wie ein Kinderspiel aussehen lassen. Er erwähnte auch, dass noch nicht geklärt werden kann, ob es sich bei dem Ausfall vom 19. Juli um einen echten Cyberangriff oder ein von CrowdStrike durchgeführtes, absichtliches Cyber-Ereignis handelte.

„Ich denke, dieses Cyber-Ereignis, das wir erlebt haben, war alles andere als ein Unfall, ein Zwischenfall oder eine Panne. Ich glaube nicht, dass es dazu gedacht war, irgendwelchen Systemen Schaden zuzufügen. Es war auch als Testlauf gedacht.“

Flynn, ehemaliger Direktor der Defense Intelligence Agency im US-Verteidigungsministerium , wies darauf hin, dass CrowdStrike dafür berüchtigt sei, das amerikanische Volk zu täuschen. Er erinnerte daran, dass das Unternehmen angeblich die Untersuchung des Cyberangriffs auf die Akte des Democratic National Committee durchgeführt hatte.

Flynn: Ähnliche Pannen könnten Wahlen beeinflussen

Der frühere nationale Sicherheitsberater des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wies darauf hin, dass bei dieser Veranstaltung analysiert werden sollte, welche Reaktionen und Konsequenzen es geben könnte, wenn es zu einer Schließung des Flugverkehrs, des Gesundheitswesens, der Notrufe und anderer Dinge kommt, die den Alltag der Menschen bestimmen.

Flynn sagte, die Leute hätten nicht viel unternommen, sich aber viel beschwert, und das amerikanische Volk könne tatsächlich sehr wenig dagegen tun.

Der landesweit erfolgreiche Autor äußerte auch seine Befürchtung, dass es zu einem größeren Problem mit Auswirkungen auf künftige amerikanische Wahlen kommen könnte, wenn dies in die Wahlen einfließen und die Wahlsysteme geschlossen würden.

Er warnte, es könnte etwas passieren, das der aktuellen Regierung die Gelegenheit geben würde, einen Notstand auszurufen, der die Durchführung von Wahlen in diesem Jahr aufgrund der hohen Gefahr für die Demokratie verhindern würde.

„Das ist es, was wir dem amerikanischen Volk sagen sollten. Und das ist es, was die Menschen von Politikern wie Trump und anderen Politikern hören müssen, die sich für die Republikaner einsetzen“, sagte Flynn zu Clark.

„Vom Sprecher des Repräsentantenhauses hört man nichts. Von keinem unserer Senatoren hört man etwas. Von keinem unserer Gouverneure hört man etwas. Das sind die wahren Bedrohungen, denen wir gegenüberstehen. Wenn wir das also nicht überwinden, wenn wir den Feind, dem wir gegenüberstehen, nicht verstehen, können wir ihn nicht besiegen.“

CROWDSTRIKE hat das Internet für eine Weile ZERSTÖRT. Was kommt als Nächstes und sind SIE bereit?

Was in aller Welt ist eine „zwielichtige Kanaldatei“ und wie konnte sie Bill Gates‘ berühmtes Windows lahmlegen? Nahezu jeder Aspekt der amerikanischen Internetfunktionalität wurde vorübergehend blockiert und praktisch abgeschaltet , darunter Systeme für das Gesundheitswesen, Notdienste, Banken, Supermärkte (hauptsächlich Kreditkartenzahlungen), Flugreisen, Streaming und mehr.