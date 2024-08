Im Nahen Osten und in der Ukraine ist es gerade noch „interessanter“ geworden

Die meisten Menschen scheinen es noch nicht zu begreifen, aber wir befinden uns in einer Zeit des globalen Krieges. Während Millionen Menschen in der westlichen Welt feiern, droht im Nahen Osten ein apokalyptischer Krieg auszubrechen und die Ukraine hat überraschend Russland erobert. Es ist unnötig zu erwähnen, dass es für Wladimir Putin und seine Generäle ein ziemlicher Schock war, als ukrainische Truppen über Russlands kaum verteidigte Grenze in der Region Kursk strömten. Von Michael SnyderDie Ukrainer haben beschlossen, die Sache auf die nächste Stufe zu heben, und die Russen sind mehr als wütend. Unterdessen bereitet sich Israel darauf vor, dass jederzeit ein „groß angelegter“ iranischer Angriff erfolgen kann …Berichten zufolge rechnet Israel mit einem iranischen Angriff „großen Ausmaßes“ und die Hisbollah hat ihr Hauptquartier in Beirut geräumt, da sie einen umfassenden Krieg mit Israel befürchtet.Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte dem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in einem Telefonat am Sonntag, dass der Iran Vorbereitungen für einen groß angelegten Militärangriff auf Israel treffe, schrieb Axios News-Reporter Barack Ravid auf X.Der geplante Angriff könnte laut zwei Quellen gegenüber CNN „innerhalb weniger Tage“ stattfinden. Inzwischen hat die Hisbollah laut dem libanesischen Nachrichtensender Al Joumhouria ihr Hauptquartier in Beirut geräumt – was die Besorgnis noch verstärkt.Seit Ende Juli warten wir darauf, dass der Iran Israel angreift , doch bislang ist es nicht zu einem solchen Angriff gekommen. (Warum ist das chinesische Militär plötzlich so aggressiv geworden? Stimmt etwas nicht?) Viele hatten gehofft, dass im Iran kühlere Köpfe die Oberhand gewonnen hätten.Traurigerweise scheint es, als stünde ein Angriff bevor, und der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant warnt, dass der Iran und die Hisbollah „uns auf eine Art und Weise zu schaden drohen, wie sie es in der Vergangenheit noch nie getan haben“.Das klingt ziemlich bedrohlich.Sollte es zu einem Angriff kommen, wird dieser mit ziemlicher Sicherheit schwerwiegender sein als die Angriffe, die wir beim letzten Mal erlebt haben.Im Moment jedoch scheint es den Iranern Spaß zu machen, alle in Atem zu halten …„Vielleicht gibt es gar keinen Angriff, oder es könnte heute Nacht einen geben“, sagte ein Insider des iranischen Regimes der Financial Times. „Auf den Tod zu warten ist schwerer als der Tod selbst.“ „Der Iran hat eine psychologische Kriegsführungskampagne gestartet, um Israels militärische, sicherheitspolitische und logistische Fähigkeiten auf Trab zu halten und den Bewohnern der besetzten Gebiete jegliche Ruhe zu nehmen“, fügte der Insider hinzu.Vielleicht spielen sie dieses Spiel noch eine Weile weiter.Oder vielleicht greifen sie heute Nacht an.Wir wissen es einfach nicht.Es liegen Berichte über die Verlegung von Raketenwerfern in Position vor.Aber das könnte einfach nur ein weiteres ihrer Psychospielchen sein.Die USA gehen sicherlich kein Risiko ein.Laut John Kirby gehen die USA davon aus, dass es bereits in dieser Woche zu einem iranischen Angriff kommen könnte …

Laut John Kirby, dem nationalen Sicherheitssprecher des Weißen Hauses, bereiten sich die USA darauf vor, dass der Iran oder seine Stellvertreter noch in dieser Woche Israel angreifen könnten.

Er bestätigte am Montag, dass die USA ihre Militärpräsenz in der Region verstärken und sagte, Präsident Joe Biden habe mit europäischen Verbündeten über die Unterstützung Israels gesprochen.

Wenn die Iraner angreifen, werden die USA Israel verteidigen.

Ein U-Boot mit Lenkwaffen wird in den Nahen Osten verlegt und die Kampfgruppe des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln hat den Befehl erhalten, „schneller in das Gebiet zu segeln“ …

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin beorderte ein U-Boot mit Lenkwaffen in den Nahen Osten und forderte die Kampfgruppe des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln auf, schneller in das Gebiet zu segeln. Die USA erklärten am Montag, sie seien davon überzeugt, dass der Iran oder seine Stellvertreter noch in dieser Woche einen Angriff auf Israel starten könnten.

Die am Sonntag vom israelischen Verteidigungsministerium angekündigten Maßnahmen erfolgen zu einem Zeitpunkt, da die USA und andere Verbündete auf einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas drängen. Dieser könnte zur Beruhigung der wachsenden Spannungen in der Region beitragen, die nach der Ermordung des Hamas-Politikers Ismail Haniyeh in Teheran und eines ranghohen Hisbollah-Kommandeurs in Beirut aufgekommen sind.

Ich werde die USS Abraham Lincoln sehr genau beobachten.

Sollte es zu einem umfassenden Krieg kommen, könnte es entweder für die Iraner oder die Hisbollah zum Hauptziel werden.

Unterdessen hat der Krieg in der Ukraine eine unerwartete Wendung genommen.

Die Ukrainer verloren in der Ostukraine langsam aber sicher an Boden und beschlossen daher, etwas Dramatisches zu unternehmen, um dem Kriegsgeschehen eine Wende zu geben.

Niemand hatte damit gerechnet, dass die Ukrainer russisches Territorium erobern würden, und so waren die Russen völlig überrascht, als es tatsächlich dazu kam …

Der überraschende Einmarsch der Ukraine über die russische Grenze in die Oblast Kursk könnte Moskau zu wichtigen strategischen Entscheidungen zwingen, da Präsident Wladimir Putins Truppen in Kriegsgefangenschaft geraten und Versorgungslinien bedroht sind. Der ukrainische Angriff hat die russischen Streitkräfte überrascht, so ein US-Beamter, der nicht befugt war, öffentlich zu sprechen.

Dem Institut für Kriegsforschung zufolge hat der grenzüberschreitende Vorstoß der Ukraine Kiew ermöglicht, die Initiative auf dem Schlachtfeld zu übernehmen. Lange Zeit hatten russische Streitkräfte die Initiative inne, die Zeit und Ort der Kämpfe bestimmen und die ukrainischen Truppen zwingen konnten, Arbeitskräfte und Ausrüstung für Verteidigungsoperationen aufzuwenden.

Am Montag sprach der russische Präsident Wladimir Putin in einem Fernsehauftritt über die Wichtigkeit des Abzugs dieser ukrainischen Streitkräfte vom russischen Territorium …

Präsident Wladimir Putin hat seiner Armee am Montag befohlen, ukrainische Truppen, die auf russisches Territorium eingedrungen sind, „zu vertreiben“. Den Behörden zufolge wurden über 120.000 Menschen vor den Kämpfen evakuiert.