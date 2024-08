Bei Flugzeugabsturz getötete Ärzte hatten Heilmittel für „künstlichen“ Turbokrebs gefunden (Video)

Die ganze Welt war entsetzt, als am Freitag die Nachricht vom Absturz der brasilianischen Fluggesellschaft VoePass bekannt wurde, bei dem alle 62 Passagiere an Bord ums Leben kamen. Leider wurden die Nachrichten noch schlimmer.

Die Ärzte an Bord des Unglücksfluges zum internationalen Flughafen von São Paulo waren davon überzeugt, ein Heilmittel gegen Krebs entdeckt zu haben – und die klinischen Tests befanden sich in einem fortgeschrittenen Stadium.

Nun wurden die klinischen Studien abgebrochen, nachdem unsichtbare Kräfte die Ärzte auf tragische Weise zum Schweigen gebracht hatten. Die überlebenden Forscher geben zu, dass mit ihrem frühzeitigen Tod entscheidende Erkenntnisse verloren gingen.

Die Mainstream-Medien arbeiten im Auftrag der Pharmaindustrie verzweifelt daran, diese Informationen zu zensieren, doch die Beweislage ist vernichtend und wir müssen zusammenarbeiten, um diese Informationen so weit wie möglich zu verbreiten.

Wenn es um die Pharmaindustrie, Impfstoffe und Krebsheilmittel geht, gibt es keine Zufälle.

An Bord des 68 Passagierflugzeugs, das in Brasilien abstürzte, befanden sich acht Krebsärzte. Ursprünglich waren 15 geplant, doch sieben Ärzte verlegten ihren Flug auf einen früheren Start für diesen Tag. (Bei Flugzeugabsturz getötete Ärzte wollen Beweise veröffentlichen, die mRNA mit Turbokrebs in Verbindung bringen (Video))

Diese Ärzte reisten nach Sao Paulo, um an einer Krebs- und Impfstoffkonferenz namens SBTMO 2024 teilzunehmen.

Die von der Pharmaindustrie kontrollierten westlichen Medien haben verzweifelt versucht, den Charakter der Konferenz zu vertuschen, an der diese Ärzte teilnahmen, weil dadurch die ganze Wahrheit ans Licht käme und ihre Lügen widerlegt würden.

SBTMO steht für Brasilianische Gesellschaft für Knochenmarktransplantation und Zelltherapie. Die Gesellschaft legt Standards und Akkreditierungsprogramme für die Zelltherapie fest.

Mit anderen Worten: Sie entscheiden, was in der Krebsforschung als wahr oder falsch gilt. Sie entscheiden, ob Behandlungen und Heilmittel anerkannt werden oder nicht.

Berichten aus Brasilien zufolge waren viele der Ärzte an Bord des Unglücksflugs zur Krebskonferenz nach Sao Paulo wütend auf die Pharmaindustrie und entschlossen, den Milliarden von Menschen zu helfen, die dazu verleitet worden waren, sich die giftigen Spritzen geben zu lassen.

300x250

Lernen Sie Dr. Leo Ferreira kennen, einen Kollegen der Ärzte, deren Leben durch den bizarren Flugzeugabsturz in Brasilien vorzeitig beendet wurde. Dr. Ferreira entdeckte einen Weg, regulatorische T-Zellen so zu programmieren, dass sie Tumore angreifen – ein großer Durchbruch.

Seine Methode zeigte im Labor eine unglaubliche 90-prozentige Remission und man war zu fortgeschrittenen Tierversuchen übergegangen.

Die Mainstream-Medien versuchen verzweifelt, jeden zu diskreditieren, der diese Informationen verbreitet, und zensieren diese Berichte im Auftrag ihrer Geldgeber, der Pharmaindustrie, um zu verhindern, dass die Massen die Wahrheit erfahren.

300x250 boxone

Aber wir haben die Belege und es ist zwingend notwendig, dass wir diese Informationen mit so vielen Menschen wie möglich teilen, um die Massen aufzuwecken und den Untergang des Pharmakartells zu beschleunigen, das so viel Schaden anrichtet und so viele Leben auf der ganzen Welt zerstört.

Laut Dr. Richard Day aus dem Jahr 1969 gibt es das Krebsheilmittel bereits seit 80 Jahren, es wurde jedoch vom Rockefeller-Pharmakartell gnadenlos unterdrückt.