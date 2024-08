Immer an der Seite des herrschenden Systems: Edeka bleibt sich treu und betreibt Wahlbeeinflussung

Teile die Wahrheit!

Während die Wahnsinnspolitik der Ampel-Regierung die größte Pleitewelle der Nachkriegsgeschichte verursacht hat, gibt es immer noch Unternehmen, die meinen, sich als Steigbügelhalter des Parteiensystems betätigen zu müssen, das Deutschland in jeder Hinsicht in den Ruin treibt.

Der Supermarkt-Kette Edeka ist es am Donnerstag wohl gelungen, dabei den vorläufigen Gipfelpunkt der Idiotie zu erreichen. In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und der „Zeit“ wurden ganzseitige Anzeigen geschaltet, in denen das Unternehmen erläutert: „Warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht“.

Dies richtet sich natürlich gegen die AfD, deren Parteifarbe blau ist. Weiter heißt es: „Gelbe Bananen, rote Tomaten, grüner Salat, violette Trauben, orange Möhren, pinke Drachenfrucht: In der Edeka Obst- und Gemüseabteilung herrscht die bunte Vielfalt.

Oder etwa doch nicht? Wer genau hinsieht, sieht eine Farbe nicht: Blau. Und das ist kein Zufall. Denn blaue Lebensmittel sind ein Warnhinweis der Natur, der uns sagt: „Achtung! Ich könnte unverträglich sein!“

Die Evolution habe den Menschen gelehrt, dass Blau „keine gute Wahl“ sei, informiert der Konzern. Die Anzeige endet mit dem Appell: „Lasst uns also zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September die Warnhinweise richtig lesen – und für ein verträgliches Miteinander sorgen.“ Das Ganze ist so idiotisch, falsch und verlogen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll.

Um mit dem Harmlosesten zu beginnen: Die erdgeschichtliche Evolution zeigt, im Gegensatz zu den „Experten“ bei Edeka, eine ausgesprochene Vorliebe für die Farbe Blau. Bekanntlich wird die Erde als blauer Planet bezeichnet, die Elemente Luft (Himmel) und Wasser sind seit Anbeginn der Menschheit mit dieser Farbe assoziiert, die seit jeher auch für Freiheit steht.

Wie viele Finger, Winston?

Die Behauptung des Konzerns ist also ausgemachter Blödsinn, umso mehr, da sogar das eigene Firmenlogo teilweise blau ist und man bei Edeka sogar bereits Werbung für Heidelbeeren mit dem Slogan: „Erst richtig süß, wenn sie blau sind“ machte, ehe die woke Anti-AfD-Zeitgeistanbiederung dort das Zepter schwang.

Als die lächerliche Propagandakampagne massive Kritik in den sozialen Medien auslöste, wobei gerade der Umstand angeführt wurde, dass man doch überall blaue Produkte abbilde (und sich der Werbung sogar ausdrücklich Qualutätssiegeln wie des “Blauen Engels” rühmt), machte Edeka alles noch schlimmer, indem man dumm-arrogant „konterte“:

„Blaukraut und Blaubeeren haben zwar Blau im Namen, aber nicht in den Farbpigmenten. Sagt jedenfalls die Wissenschaft – und auf die solle man bekanntlich hören.“

Diese Anmaßung ist ungeheuerlich; obwohl dahinter auf fast schon satanisch-perfide Weise der unter Corona und in der Transideologie feststellende totalitäre Anspruch einer ideologisch vergewaltigten pseudowissenschaftlichen “Lehre” steht: Jeder weiß, das Blaubeeren blau sind, aber “die Wissenschaft” sagt, das sei sie gar nicht.

In einem Land, wo Penisträger Frauen sein können, analphabetische bildungsferne Islamisten Fachkräfte heißen und früher ersehnte knackige Sommer zu “Hitzekatastrophen” werden, wo Allerweltserkältungen zur tödlichen Pandemie werden und wo Schulden “Sondervermögen” heißen, sind auch Farbwahrnehmungen falsch, wenn die Politik es so bestimmt.

Orwells 1984 lässt grüßen: Wieviele Finger halte ich hoch, Winston?

Im Netz stößt der Irrsinn dieser neuen Kampagne derweil auf beißenden Spott, etwa indem der eigenen Idiotie von Edeka der Spiegel vorgehalten wird:

Eine Supermarkt-Kette, die nichts anderes zu tun hätte, als möglichst hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubieten, will ihre Kunden bevormunden und zu politisch erwünschtem Verhalten erziehen, anstatt ihnen zu dienen.

Dieselbe Mentalität hat sich ja bekanntlich längst auch im politisch-medialen Establishment ausgebreitet. Gerade vor dem unappetitlichen Hintergrund der Geschichte Edekas ist dies sogar noch absurder:

Die Geburtsstunde des Unternehmens ist der Zusammenschluss von 21 Berliner Kaufleuten zur „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler (E.d.K.)“, ursprünglich nur im Halleschen Bezirk Berlin, anno 1898. Nachdem man damals also früh als Profiteur der Ausbeutung von Kolonien begann, will man nun heute offenbar als Sprachrohr des woken Antikolonialismus auftreten; von Anfang bis zum Ende immer an der Seite des herrschenden Systems.

Während des Dritten Reiches vollzog Edeka eine schnelle und freiwillige Selbstgleichschaltung: Der damalige Generaldirektor Fritz Borrmann trat 1933 der NSDAP bei, das Unternehmen handelte fortan nach dem sogenannten „Führerprinzip“ und erwies sich früh als besonders regimetreu.