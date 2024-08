Das dritte Auge – Techniken zur Aktivierung unserer übersinnlichen Fähigkeiten

Teile die Wahrheit!

Es gibt wohl kaum jemanden, der noch niemals davon gehört hätte: Das dritte Auge ist ein faszinierendes Konzept, das in verschiedenen Kulturen und spirituellen Traditionen seit Jahrhunderten, teils seit Jahrtausenden, eine wichtige Rolle spielt.

Es wird oft als Tor zu höheren Bewusstseinszuständen und übersinnlichen Fähigkeiten betrachtet. In diesem Artikel beleuchtet der international renommierte Star-Hellseher Emanuell Charis, was das dritte Auge ist, wo es sich befindet, welche Funktion es hat und wie man es aktivieren kann.

Was ist das dritte Auge?



»Das dritte Auge, auch bekannt als Ajna-Chakra oder Stirnchakra, ist ein energetisches Zentrum im menschlichen Körper. Es wird oft mit Intuition, Weisheit und innerem Sehen in Verbindung gebracht«, erklärt Emanuell Charis und beschreibt es als die ›Schnittstelle zwischen der physischen und der spirituellen Welt‹.

Dieses spirituelle Zentrum ermöglicht uns, über die Grenzen der fünf physischen Sinne hinaus wahrzunehmen und ein tieferes Verständnis für das Universum und unser eigenes Selbst zu erlangen.

Historisch betrachtet findet sich das Konzept des dritten Auges in verschiedenen Kulturen wieder. Im alten Indien wurde es als Ajna-Chakra beschrieben, das sechste der sieben Hauptchakren im Körper.

In der alten ägyptischen Kultur wurde die Stirnregion oft mit dem Auge des Horus dargestellt, einem Symbol für Schutz und königliche Macht. In der westlichen spirituellen Tradition wird das dritte Auge mit der Zirbeldrüse in Verbindung gebracht, die als ›Sitz der Seele‹ bezeichnet wird.





Wo sitzt das dritte Auge?



Das dritte Auge befindet sich, wie Charis weiter ausführt, in der Mitte der Stirn, etwa zwischen den Augenbrauen. Es ist nicht physisch sichtbar, sondern existiert auf einer energetischen Ebene. In der hinduistischen Tradition wird es als sechstes Chakra betrachtet und symbolisch durch einen Punkt oder ein Auge auf der Stirn dargestellt.

Dieses Chakra wird durch die Farbe Indigo repräsentiert und ist eng mit der Zirbeldrüse im Gehirn verbunden, die eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Schlaf-Wach-Rhythmus und der Produktion des Hormons Melatonin spielt.

Die Zirbeldrüse ist zwar sehr klein, hat jedoch eine faszinierende Geschichte in der Wissenschaft und Philosophie. René Descartes, der berühmte französischer Philosoph, nannte sie den ›Sitz der Seele‹ und war der Überzeugung, dass sie der Verbindungspunkt zwischen Körper und Geist sei.

Moderne Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Zirbeldrüse lichtempfindlich ist und eine wichtige Rolle bei der Regulierung unseres Schlafzyklus’ spielt. Dieser Hinweis auf die Lichtempfindlichkeit und ihre zentrale Lage im Gehirn machen die Zirbeldrüse zu einem physischen Gegenstück des dritten Auges.

Was macht das dritte Auge?



»Das dritte Auge wird meist als das Zentrum der Intuition und der inneren Weisheit beschrieben«, erläutert Emanuell Charis. »Es ermöglicht uns, über die physischen Sinne hinaus zu sehen und tiefere Einsichten zu gewinnen.«

Charis betont weiter, dass das dritte Auge nicht nur für Hellseher und spirituelle Meister zugänglich ist, sondern für jeden, der sich auf seine Entwicklung einlässt. Zu den Fähigkeiten, die durch das dritte Auge aktiviert werden können, gehören:

Intuition – Ein starkes Gefühl oder Wissen, das ohne bewusste rationale Überlegung entsteht. Intuition kann uns helfen, wichtige Entscheidungen zu treffen und uns in unbekannten Situationen sicher zu fühlen.



Innere Visionen – Bilder, Symbole oder Szenen, die im Geist erscheinen und tiefere Bedeutungen oder Botschaften tragen können. Diese Visionen können Einblicke in persönliche und spirituelle Fragen geben.



Erweiterte Wahrnehmung – Die Fähigkeit, Energie, Auren oder andere nicht-physische Phänomene zu spüren. Dies kann uns helfen, die feinen Energien um uns herum besser wahrzunehmen und zu verstehen.