Kiews Gründe für Angriff auf Kursk: Geheimverhandlungen zwischen Russland und Ukraine und Drohungen mit atomarem Terror

Nun werden die Gründe für den ukrainischen Angriff auf Kursk klarer, denn die Washington Post berichtet über geheime Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew, bei denen Kiew seine Verhandlungsposition verbessern wollte. Nachdem das nicht geklappt hat, scheint Kiew atomaren Terror einsetzen zu wollen. Von Thomas Röper

Die Washington Post hat einen Artikel veröffentlicht, der bei der Frage, was Kiew mit dem militärisch sinnlosen Angriff auf die russische Region Kursk erreichen wollte, endlich Licht ins Dunkel bringt. Die Washington Post berichtet über geheime Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew über ein Ende der gegenseitigen Angriffe auf die Energieinfrastruktur, die im August in Katar stattfinden sollten.

Das würde erklären, warum aus Kiew als Begründung für den Angriff auf Kursk vor allem die offizielle Erklärung kam, man wolle eine günstigere Verhandlungsposition erreichen.

Diese Aussage hat bisher keinen Sinn gemacht, weil es offiziell keine Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau gibt und eine mögliche Friedenskonferenz unter Beteiligung Russlands erst irgendwann im Herbst stattfinden soll. Bis dahin dürfte die Wirkung des Angriffes auf Kursk aber verpufft sein und die Lage im Donbass sich für Kiew weiter verschlechtert haben.

Kiew hat sich gründlich verrechnet

Wenn man diese Erklärung aus Kiew aber vor dem Hintergrund derzeit laufende Geheimverhandlungen zwischen Kiew und Moskau über ein Ende der gegenseitigen Angriffe auf die Energieinfrastruktur sieht, ergibt die Aussage plötzlich Sinn.

Das Problem dabei ist, dass Kiew sich komplett verschätzt hat, wenn es der Meinung war, ein kleiner Geländegewinn in Kursk würde Kiews Verhandlungsposition stärken und Russland bei irgendetwas zu Einlenken bringen. Das haben die Erklärungen aus Russland gezeigt, als beispielsweise Putin am 12. August als Reaktion auf den Angriff bei Kursk verkündet hat:

„Jetzt wird klar, warum das Kiewer Regime unsere Vorschläge zur Rückkehr zu einem Friedensplan sowie die Vorschläge interessierter und neutraler Vermittler abgelehnt hat. Allem Anschein setzt der Gegner mit Hilfe seiner westlichen Herren und durch die Hände der Ukrainer deren Willen um, und der Westen führt Krieg gegen uns. Der Gegner versucht also allem Anschein nach, seine künftige Verhandlungsposition zu verbessern. Aber über was für Verhandlungen kann man überhaupt mit Leuten reden, die wahllos Zivilisten und zivile Infrastruktur angreifen, oder versuchen, Atomkraftwerke zu bedrohen? Worüber soll mit denen überhaupt reden?“

Putin hat Verhandlungen mit Kiew nach dem Angriff auf Kursk eine klare Absage erteilt, die von Russlands stellvertretendem UNO-Botschafter mit noch deutlicheren Worten unterstrichen wurde. Und wie wir nun aus dem Artikel der Washington Post erfahren, waren das keine leeren Worte, denn die Washington Post berichtet, dass Russland die für die nächsten Tage in Katar geplanten Geheimverhandlungen auf Eis gelegt hat. (Besiegelt der ukrainische Angriff auf russisches Gebiet die Niederlage der Ukraine?)

Die Atomdrohung

In Russland wird seit Freitag berichtet, dass Kiew offenbar einen Angriff auf das AKW Kursk oder das AKW Saporoschje (oder sogar beide) plant, bei dem Radioaktivität freigesetzt werden soll. Die Rede ist von Angriffen mit sogenannten schmutzigen Bomben, die auf die Lager mit Atommüll der AKWs abgefeuert werden sollen. Selbst, wenn die Lager dabei nur leicht beschädigt würden, würde der Einsatz einer schmutzigen Bombe sicherstellen, dass eine radioaktive Verseuchung der Umgebung eintritt.

300x250

Ich bin bei derartigen Warnungen über vom Gegner geplante Angriffe mit ABC-Waffen generell vorsichtig, weil es diese Warnungen immer wieder gibt und bisher noch nichts wirklich Ernstes passiert ist. Allerdings haben sich russische Warnungen, Kiew könnte an der Front Chemiewaffen einsetzen, durchaus öfters bestätigt, wie ich aus erster Hand weiß.

In diesem Fall habe ich allerdings von russischen Quellen, die in der Regel gut informiert sind, gehört, dass man die Gefahr des Einsatzes einer schmutzigen Bombe durch Kiew in Russland sehr ernst nimmt. Vor dem Hintergrund der Geheimverhandlungen in Katar macht das auch Sinn, denn Kiew hat sich offensichtlich verkalkuliert, was die Wirkung des Angriffes auf Kursk angeht. Anstatt eine bessere Verhandlungsposition bei den Geheimverhandlungen zu erlangen, liegen die Verhandlungen nun auf Eis.

Kiew ist in einer verzweifelten Lage. Der Angriff auf Kursk war militärisch kontraproduktiv, weil er die aus ukrainischer Sicht ohnehin schon überdehnte Frontlinie weiter verlängert hat. Wäre Kiews Rechnung aufgegangen, hätte Kiew sich im Zuge der Verhandlungen im Gegenzug für russisches Entgegenkommen wieder aus Kursk zurückziehen und die Frontlinie wieder verkürzen können.

Nun aber hat Kiew eine noch weiter überdehnte Front und keine Verhandlungserfolge, weil Russland die Verhandlungen auf Eis gelegt hat. Angesichts der verzweifelten Lage könnte Kiew nun zum Äußersten greifen und tatsächlich eine schmutzige Bombe einsetzen, von der die westlichen Medien natürlich genauso behaupten würden, Russland habe sie eingesetzt, wie die westlichen Medien auch behaupten, Russland beschieße (siehe Saporoschje) seine eigenen AKWs.

300x250 boxone

Zum Verständnis sei gesagt, dass es für Kiew kein Problem ist, schnell eine schmutzige Bombe herzustellen. Eine schmutzige Bombe ist nur ein Behälter mit radioaktivem Material und einem Sprengsatz. Bei der Sprengung wird das radioaktive Material großflächig verteilt. Und radioaktives Material hat Kiew tonnenweise in seinen eigenen Atomkraftwerken.

Der Artikel der Washington Post

Ich habe den Artikel der Washington Post komplett übersetzt, damit sich jeder eine eigene Meinung darüber bilden kann. Der Artikel ist insgesamt interessant, aber enthält auch die unvermeidliche westliche Propaganda, die nötig ist, um Kiew in ein besseres und Russland in ein schlechtes Licht zu rücken. So schreibt die Washington Post zum Beispiel, um Russland als unzuverlässigen Verhandlungspartner darzustellen, über das Getreideabkommen von 2022, das Russland 2023 wieder verlassen hat, weil der Westen die darin übernommenen Verpflichtungen nicht umgesetzt hat, folgendes:

„Moskau zog sich dann letztes Jahr aus dem Abkommen zurück und behauptete, nur drei Prozent des Getreides seien an die bedürftigsten Länder gegangen, obwohl UN-Zahlen zeigen, dass der Großteil der Exporte aus dem Abkommen an Entwicklungsländer ging.“

Das ist eine glatte Lüge, denn die UN-Zahlen bestätigen Russlands „Behauptung“, wie jeder auf der entsprechenden Seite der UNO nachlesen kann. Dort ist jedes Schiff inklusive Ladung und Zielhafen vermerkt und man findet auf der Seite auch eine Excel-Tabelle, in der man sehen kann, welches Land wie viele Tonnen ukrainischen Getreides bekommen hat. An hungernde Länder gingen dabei jeweils nur einige hunderttausend Tonnen der über 30 Millionen Tonnen Getreide, die aus der Ukraine ausgeschifft wurden. Der Löwenanteil ging in dieser Reihenfolge an Länder der EU, nach China und in die Türkei.

Solche Lügen gibt es noch einige mehr in dem Artikel der Washington Post. Ich habe den Artikel übersetzt und in Klammern auf die anderen Lügen in dem Artikel hingewiesen, die mit der aktuellen Meldung über die Geheimverhandlungen nichts zu tun haben, sondern nur den Sinn haben, Russland in ein schlechtes Licht zu stellen.

Beginn der Übersetzung:

Die Offensive der Ukraine lässt die geheimen Bemühungen um einen teilweisen Waffenstillstand mit Russland scheitern, sagen Beamte

Beamten zufolge wollten die Konfliktparteien in Katar indirekte Gespräche über ein Abkommen zur Einstellung der Angriffe auf die Energie- und Strominfrastruktur führen.

Die Ukraine und Russland wollten in diesem Monat Delegationen nach Doha entsenden, um ein wegweisendes Abkommen auszuhandeln, das die Angriffe gegen die Energie- und Strominfrastruktur auf beiden Seiten stoppen sollte, was als teilweiser Waffenstillstand angesehen wird, so Diplomaten und Beamte, die mit den Gesprächen vertraut sind.

Die indirekten Gespräche, bei denen Katar als Vermittler fungieren und getrennt mit den ukrainischen und russischen Delegationen zusammentreffen sollte, wurden jedoch durch den überraschenden Einmarsch der Ukraine in die westrussische Region Kursk in der vergangenen Woche zunichte gemacht, so die Beamten. Über die mögliche Einigung und das geplante Treffen wurde bisher nicht berichtet.

Seit mehr als einem Jahr beschießt Russland das ukrainische Stromnetz mit einer Flut von Marschflugkörpern und Drohnen, die irreparable Schäden an Kraftwerken und Stromausfälle im ganzen Land verursachen. Inzwischen hat die Ukraine Russlands Öleinrichtungen mit Langstrecken-Drohnen angegriffen, die Raffinerien, Depots und Reservoirs in Brand setzten, wodurch Moskaus Ölraffination um schätzungsweise 15 Prozent zurückging und die Benzinpreise weltweit stiegen.

Einige an den Verhandlungen Beteiligte hofften, dass sie zu einem umfassenderen Abkommen zur Beendigung des Krieges führen könnten, so die Beamten, die wie andere unter der Bedingung der Anonymität über die sensible Diplomatie sprachen.

Die Bereitschaft, sich auf die Gespräche einzulassen, signalisierte eine gewisse Wende für beide Länder, zumindest was einen begrenzten Waffenstillstand betrifft. Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat erklärt, Kiew würde einen vollständigen Waffenstillstand nur dann in Betracht ziehen, wenn Russland zunächst alle seine Truppen aus der Ukraine abzieht, einschließlich der Halbinsel Krim, die Russland 2014 erobert und annektiert hat. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Ukraine aufgefordert, zunächst die vier ukrainischen Regionen abzutreten, die der Kreml zu einem Teil Russlands erklärt hat – darunter einige Gebiete, die nicht von russischen Streitkräften besetzt sind.

Ukrainische und russische Beamte haben sich seit den ersten Monaten des Krieges, als Delegationen beider Seiten zu Geheimgesprächen in Istanbul zusammenkamen, nicht mehr zu Gesprächen getroffen. Die Verhandlungen wurden schließlich abgebrochen. Später einigten sich beide Seiten auf ein Getreideabkommen, das dazu führte, dass Russland vorübergehend die Seeblockade aufhob und der Ukraine den Getreidetransport über das Schwarze Meer ermöglichte. Auch diese Vereinbarung brach Monate später zusammen, als Russland sich aus der Vereinbarung zurückzog. Andere Versuche, humanitäre Korridore einzurichten, sind weitgehend gescheitert.

Ein mit den Gesprächen vertrauter Diplomat sagte, dass russische Beamte ihr Treffen mit katarischen Beamten nach dem Einmarsch der Ukraine in Westrussland verschoben hätten. Moskaus Delegation bezeichnete das als „Eskalation“, sagte der Diplomat und fügte hinzu, dass Kiew Doha nicht vor seiner grenzüberschreitenden Offensive gewarnt habe.

About aikos2309 See all posts by aikos2309