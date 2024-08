Zweite Sonne: Die zehn wichtigsten Gründe, warum Planet X / Nibiru real ist (Videos)

Teile die Wahrheit!

Netzfund: Ein Freund fragte mich neulich, warum ich so überzeugt davon sei, dass der Planet X auf Nibiru existiert, und ich begann, die Gründe aufzuzählen, warum ich das glaube. Nachdem ich spontan etwa fünf Gründe aufgezählt hatte, fragte ich mich, warum ich nie einen Artikel mit den Gründen geschrieben hatte.

Nachdem ich also etwa 100 Artikel zu diesem Thema veröffentlicht hatte, beschloss ich, dass es an der Zeit war, meinen Lesern die zehn wichtigsten Gründe zu nennen, warum der Planet X auf Nibiru für mich real ist.

1.Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass die NASA 1983 der Welt die Präsenz eines so genannten Planeten X am Rande unseres Sonnensystems bekannt gab. Diese Geschichte erschien auf den Titelseiten der Washington Post und der New York Times , zwei der renommiertesten Zeitungen der Welt.

Kurz darauf machte der damalige Präsident Ronald Reagan das Thema zu einem Bestandteil des Nationalen Sicherheitsmandats der Vereinigten Staaten und verbot es Astronomen, Wissenschaftlern und Institutionen, öffentlich darüber zu sprechen.

Er tat das, weil er überzeugt war, dass die Öffentlichkeit in Panik geraten würde, wenn sie erfuhr, dass ein großer Planetenkörper (viermal so groß wie die Erde) in unser Sonnensystem eindringt und möglicherweise globale Katastrophen epischen Ausmaßes auslösen könnte.

Er überzeugte andere Nationen, dasselbe zu tun, und bald wurde das Thema zu einem großen Geheimnis, von dem seither nur bruchstückhafte Informationen durchgesickert sind.

2.Die zweite Information, die mich überzeugt hat, ist die Fülle an Geschichten, Mythen und Legenden von alten Zivilisationen auf der ganzen Welt, die von einem großen Planetenkörper sprechen, der regelmäßig (alle 3.600 Jahre) in unser Sonnensystem zurückkehrt und in Form von großen Überschwemmungen, Vulkanausbrüchen und Erdbeben globale Zerstörung verursacht. (Warten auf Nibiru: Riesiger Planet von Wetterkamera über Alaska gefilmt – ist Planet X bereits in Erdnähe? (Video))

Von den alten Sumerern (Wiege der Zivilisation) bis zu den australischen Ureinwohnern und der Bibel (Wermut) weisen diese Geschichten bemerkenswerte Ähnlichkeiten auf, die nicht als Zufall betrachtet werden können. Die Sumerer sind diejenigen, die diesen Planeten in ihrer Sprache Nibiru oder „Planet der Kreuzung“ nannten.

Ich finde das deshalb so überzeugend, weil die Sumerer Pluto entdeckt und in ihre Modelle unseres Sonnensystems aufgenommen hatten, während unsere heutigen Astronomen Pluto erst 1930 entdeckten. Der andere Grund, warum ich es so überzeugend finde, ist, dass viele dieser Zivilisationen keine Verbindung zueinander hatten und sich in unterschiedlichen Zeiträumen entwickelten, sodass man logischerweise schlussfolgern kann, dass diese Geschichten unabhängig voneinander entstanden sind.

In den Büchern „Earth Chronicles“ von Zecheria Zitchin finden Sie zahlreiche Informationen hierzu.

3.1894 finanzierte Percival Lowell, ein reicher amerikanischer Geschäftsmann, den Bau des Lowell-Observatoriums in Flagstaff, Arizona. Ein Teil des ursprünglichen Auftrags des Lowell-Observatoriums bestand darin, gezielt nach diesem mysteriösen Planeten zu suchen, was beweist, dass Amerika bereits vor über 100 Jahren von seiner Existenz wusste.

Sie suchten den Himmel über dreißig Jahre lang ab und dachten, sie hätten ihn 1930 gefunden, aber es stellte sich heraus, dass es sich um das handelte, was wir Pluto nennen, und dass er nicht groß genug war, um Planet X zu sein.

Dieses überzeugende Beweisstück ist nicht weithin bekannt oder wird nicht allgemein besprochen, zeigt aber, dass bestimmte Gruppen innerhalb der amerikanischen Gesellschaft von der Existenz und dem Potenzial dieses Planeten wussten.

4.Das offensichtliche, wenn auch selten erwähnte Phänomen der Zunahme der Erdschwankung, das von der Öffentlichkeit auf der ganzen Welt beobachtet wird, muss zu den fünf wichtigsten Gründen für die schiere Anzahl der Beobachtungen durch die Öffentlichkeit gezählt werden.

Einem Freund von mir in Australien fiel 2005 auf, dass Sonne und Mond in merkwürdigen Positionen auf- und untergingen. Da er Landwirt ist, ist diese Information für seinen Lebensunterhalt wichtig und leicht zu erkennen. Da der Planet Nibiru X unsere Sonne in einer unnatürlichen Umlaufbahn umkreist, also nicht auf der normalen galaktischen Ebene, auf der sich alle anderen „normalen“ Planeten befinden, und unser Sonnensystem von der galaktischen Südseite her betritt, wussten die Astronomen, dass er in der südlichen Hemisphäre leichter zu sehen sein würde.

Aus diesem Grund wurden auf unserem Planeten so viele große astronomische Observatorien in der südlichen Hemisphäre errichtet. Die Zunahme der Erdschwankung ist auch der Grund für unser extremes Wetter (Änderung des Jetstreams), die Zunahme tektonischer Spannungen, die Zunahme von Vulkanausbrüchen und das Schmelzen des Polareises.