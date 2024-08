Magnesium – ein unterschätzter Nährstoff für die Gesundheit des Gehirns und das geistige Wohlbefinden

„Jede bekannte Krankheit wird mit einem Magnesiummangel in Verbindung gebracht und für viele Krankheiten ist Magnesium das fehlende Heilmittel“ , sagt der amerikanische Neurochirurg Dr. Clyde Norman Shealy, ein Pionier der Schmerzmedizin, der integrativen Gesundheit und der ganzheitlichen Heilkunde.

Magnesium ist für die Zellgesundheit unerlässlich und ein wichtiger Bestandteil von über 300 biochemischen Funktionen im Körper. Sogar Glutathion, das stärkste Antioxidans des Körpers, das auch als „Meister-Antioxidans“ bezeichnet wird, benötigt Magnesium für seine Synthese.

Leider sind sich die meisten Menschen dessen nicht bewusst und Millionen leiden täglich an Magnesiummangel, ohne es zu wissen, fügt Shealy hinzu.

Die Rolle von Magnesium für die Gesundheit des Gehirns und das geistige Wohlbefinden

Angesichts der zahlreichen Funktionen von Magnesium im Körper sollte es keine Überraschung sein, dass Magnesium eine Rolle bei der Gesundheit des Gehirns und dem geistigen Wohlbefinden spielt .

Es gibt Belege dafür, dass der Magnesiumspiegel in Gehirnzellen direkt mit der Energieproduktion korreliert – wenn Gehirnzellen nicht genügend Energie produzieren, ist der Magnesiumspiegel oft niedrig. Dies kann sich direkt auf Migränefälle auswirken, da bei Patienten während Migräneanfällen niedrige Werte festgestellt wurden. (Gesundheit: Magnesium: Das „Licht des Lebens“!)

Neurotransmitter

Über die Energieproduktion in Gehirnzellen hinaus spielt Magnesium auch in zahlreichen Transmittersystemen eine entscheidende Rolle, darunter:

Dieses Hormon wird oft als der „Wohlfühl“-Neurotransmitter bezeichnet. Es wurde nachgewiesen, dass Magnesium die Serotoninaktivität steigert . Im Kapitel über Magnesium und schwere Depressionen in Magnesium im zentralen Nervensystem , einer Veröffentlichung des National Center for Biotechnology Information , wurde festgestellt, dass Magnesiummangel im Gehirn den Serotoninspiegel senkt.

Wissenschaftler bezeichnen Gamma-Aminobuttersäure (GABA) auch als einen nicht-proteinhaltigen Aminosäure-Neurotransmitter, der für seine beruhigende Wirkung bekannt ist und die Gehirnaktivität verlangsamt. Man geht davon aus, dass er eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der Hyperaktivität von Nervenzellen spielt, die mit Angst, Furcht und Stress verbunden ist.

Im Kapitel „ Magnesium bei Neurosen und Neurotizismus“ derselben NCBI-Veröffentlichung wurde gezeigt, dass die Verabreichung von Magnesium Angst, Panik und Phobien verringert und Aufmerksamkeitsdefizite und Schlafstörungen lindert.

Die Autoren des Kapitels, Victoria Papadopol und Mihai Nechifor, haben Magnesiummangel mit einer Reihe unspezifischer neuropsychologischer Veränderungen in Verbindung gebracht , wie etwa Unruhe, Angst, Depression, Schwindel, Furcht, Schlaflosigkeit, mangelnde Aufmerksamkeit und Ruhelosigkeit. Einige dieser Symptome seien charakteristisch für die als Neurose bekannte Geisteskrankheit, fügten sie hinzu.

Glutamat ist ein exzitatorischer Neurotransmitter, der für die normale Funktion des Gehirns wichtig ist. Im Übermaß kann es jedoch zu einer Überstimulation der Zellen führen. Diese Übererregung der Zellen führt letztendlich zum Zelltod und wird mit psychischen Erkrankungen wie Angstzuständen, bipolaren Störungen, Depressionen, Zwangsstörungen und Schizophrenie in Verbindung gebracht.

Übermäßige Glutamataktivität trägt nicht nur zu diesen psychischen Erkrankungen bei, sondern steht auch mit neurologischen Erkrankungen in Verbindung , wie etwa Alzheimer, amyotropher Lateralsklerose, Multipler Sklerose, Parkinson, Krampfanfällen und Schlaganfall.

Andere neuroprotektive Wirkungen

Laut dem American College of Obstetricians and Gynecologists lässt die Zusammenführung der Ergebnisse der verfügbaren klinischen Studien zu Magnesiumsulfat (Bittersalz) zur Neuroprotektion darauf schließen, dass die pränatale Verabreichung von Magnesiumsulfat das Auftreten von Zerebralparese verringert, wenn sie mit neuroprotektiver Absicht erfolgt.

Mit Magnesium verbundene psychische Erkrankungen

Die Forschung zeigt, dass es bei verschiedenen psychischen Erkrankungen zu einem möglichen klinischen Nutzen kommen kann, beispielsweise bei:

Depression

Depressionen zählen zu den häufigsten Erkrankungen und sind weltweit die Hauptursachen für Arbeitsunfähigkeit. Sie verringern die Lebensqualität und erhöhen das Sterberisiko.

In einem Fallbericht, der in der Zeitschrift Medical Hypotheses veröffentlicht wurde , erklärten Forscher, dass Magnesiumionen den Kalziumionenfluss in den neuronalen Kalziumkanälen regulieren und so zur Regulierung der neuronalen Stickoxidproduktion beitragen.

Bei Magnesiummangel kann der neuronale Magnesiumbedarf möglicherweise nicht gedeckt werden, was zu neuronalen Schäden führt, die sich als Depression äußern können.

Die Studie deutet darauf hin, dass eine Magnesiumbehandlung bei der Behandlung schwerer Depressionen sowie damit verbundener und begleitender psychischer Erkrankungen wirksam ist.

Dazu gehören Angstzustände, Kopfschmerzen, Überempfindlichkeit gegen Kalzium, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, postnatale Depression, Verlust des Kurzzeitgedächtnisses und des IQ, Suizidgedanken, traumatische Hirnverletzungen sowie Alkohol-, Kokain- und Tabakmissbrauch.

Angst

In einer in der Zeitschrift Nutrients veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass Magnesium die Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPAA) moduliert, die ein zentrales Substrat des Stressreaktionssystems ist.

Die Aktivierung der HPAA löst adaptive autonome, verhaltensbezogene und neuroendokrine Reaktionen aus, um mit den Anforderungen des Stressors, einschließlich zunehmender Angst, fertig zu werden. Ebenso deuten die Ergebnisse aus Studien an Frauen, die über prämenstruelle Symptome klagten, darauf hin, dass Magnesium Vorteile bringen könnte.

Stress

Der Magnesiumstatus ist eng mit dem Stressniveau verbunden, wobei sowohl Stress als auch Hypomagnesiämie (niedriger Magnesiumspiegel) die negativen Auswirkungen des anderen verstärken.

Hypomagnesiämie wird mit Stresszuständen wie audiogenem Stress (Lärm), chronischem Müdigkeitssyndrom, Kältestress, Fibromyalgie (Schmerzen und Druckempfindlichkeit im ganzen Körper sowie Müdigkeit und Schlafstörungen), lichtempfindlichen Kopfschmerzen und körperlichem Stress in Verbindung gebracht.

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) In einer im Egyptian Journal of Medical Human Genetics veröffentlichten Studie wurde bei 18 (72 Prozent) Kindern mit diagnostizierter ADHS ein Magnesiummangel festgestellt. Die Gruppe, die Magnesiumpräparate erhielt, verbesserte ihre kognitiven Fähigkeiten , gemessen mit dem Wisconsin Card Sorting Test und der Conners-Bewertungsskala. Die Studie kam zu dem Schluss, dass eine Magnesiumpräparat-Behandlung bei ADHS ihren Wert und ihre Sicherheit beweist. Alzheimer und kognitives Altern Die Ergebnisse einer Studie, die in der Fachzeitschrift Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions veröffentlicht wurde , legen nahe, dass eine hohe Magnesiumzufuhr die kognitiven Fähigkeiten der älteren US-Bevölkerung verbessern kann. Häufig als „Gehirnnebel" bezeichnete, verlangsamte Wahrnehmung oder Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten können alle auf einen Magnesiummangel hinweisen. Magnesium ist ein wichtiger Nährstoff für das Gehirn. Ohne Magnesium kann Ihr Gehirn nicht so gut funktionieren. Mehrere übersehene Zustände oder Aktivitäten können den Magnesiumspiegel beeinträchtigen, wie z. B. der Verzehr von viel Zucker oder Phytinsäure, der Verzehr von weniger als drei Portionen Gemüse pro Tag oder eine schlechte Nährstoffaufnahme im Darm. Sogar übermäßiger Alkoholkonsum oder die Einnahme bestimmter verschreibungspflichtiger Medikamente können die Magnesiumversorgung des Körpers stören. Beheben Sie Magnesiummangel also noch heute für die Gesundheit Ihres Gehirns und Ihr geistiges Wohlbefinden. Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 11.08.2024

