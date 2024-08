Ehemaliger Vizepräsident von Pfizer erklärt, warum er nicht glaubt, dass es jemals ein Covid-Virus gab (Video)

Teile die Wahrheit!

Dr. Michael Yeadon, ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, der seit langem behauptet, die Regierung hätte die Öffentlichkeit über Covid-19 belogen, hat erklärt, warum er nicht glaubt, dass es sich bei Covid um ein Virus handelt.

Dr. Yeadon, ehemaliger leitender Angestellter und wissenschaftlicher Leiter der A&R-Forschungseinheit von Pfizer, hat über 40 Originalforschungsartikel veröffentlicht und war seit 2011 Berater von mehr als 20 Biotechnologieunternehmen.

Während der gesamten Pandemie sprach sich Dr. Yeadon gegen die Covid-Impfstoffe aus und lieferte rationale, wissenschaftliche Informationen. Er zeigte auch, dass die Regierungsversion von „Wissenschaft“ eine Farce ist.

Expose News berichtet: Unglücklicherweise musste sich Dr. Yeadon im Februar 2021 nach zahlreichen Verleumdungen und Versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen, sogar von der Twitter-Plattform zurückziehen und erklärte, dass er auch im privaten Bereich unerbittlich angegriffen worden sei.

Es ist so traurig, seinen Kommentar zu lesen: „Ich bin ein sanfter Mensch und nicht dafür gerüstet, mit dieser Art von Gemeinheit umzugehen.“ Er hatte offensichtlich so viel durchgemacht, aber mit großer Kraft und Integrität setzte er sein Wissen und seine Expertise weiterhin in den Kampf gegen die medizinische Tyrannei ein.

Anfang des Jahres schrieb Dr. Yeadon einen Brief, der in der Conservative Woman veröffentlicht wurde. Auch wenn der Brief schon vor Monaten veröffentlicht wurde, sind seine Ansichten äußerst wertvoll und es lohnt sich, sie auch jetzt noch zu teilen, insbesondere da es sich um eine Ansicht handelt, die viele von uns teilen, die aber immer noch totgeschwiegen wird.

Warum ich nicht glaube, dass es jemals ein Covid-Virus gab

Von Dr. Mike Yeado am 22. März 2023

„Ich bin zunehmend frustriert über die Art und Weise, wie die Debatte um die Herkunft des angeblich neuen Virus SARS-CoV-2 kontrolliert wird, und ich glaube nicht mehr, dass es jemals im Umlauf war und massenhaft Krankheiten und Todesfälle verursacht hat.

Beunruhigenderweise zieht fast niemand diese Möglichkeit in Betracht, obwohl die Molekularbiologie die Disziplin ist, in der man am leichtesten schummeln kann. Das liegt daran, dass man es ohne Computer wirklich nicht machen kann und die Sequenzierung komplexe Algorithmen und, was wichtig ist, Annahmen erfordert. Wenn man Algorithmen und Annahmen optimiert, kann man die Schlussfolgerungen enorm verändern.

Dies wirft die Frage auf, warum der Medienrummel um Fauci, Wuhan und einen möglichen Laborausbruch so groß ist. Schließlich haben die „Täter“ erhebliche Kontrolle über die Medien. Derzeit gibt es keinen unabhängigen Journalismus. Es ist nicht so, als müssten sie das Establishment in Verlegenheit bringen.

300x250

Ich weise die Leser darauf hin, dass sie sich dazu entschieden haben. Wen also meine ich mit „sie“ und „die Täter“? Es gibt eine Reihe von Kandidaten, die mit ihren Komplizen aus den Pharmaunternehmen um diese Position konkurrieren.

Einige von ihnen werden in Paula Jardines hervorragender fünfteiliger Serie für TCW, „Anatomy of the sinister Covid project“, namentlich genannt. Ganz oben auf der Liste stehen das „ermöglichende“ Weltwirtschaftsforum und seine zahlreichen politischen Anhänger, darunter Justin Trudeau und Jacinda Ardern.

Aber das beantwortet nicht die Frage, warum sie sich auf die Entstehung des Virus konzentrieren. Meiner Ansicht nach tun sie ihr Bestes, um sicherzustellen, dass Sie dieses Ereignis genau so betrachten, wie sie es wollen. Insbesondere, dass es ein neuartiges Virus gab.

300x250 boxone

Ich bin nicht der Einzige, der das zu Beginn der „Pandemie“ glaubte, aber im Laufe der Zeit habe ich genügend Beweise gesehen, um starke Zweifel an dieser Vorstellung aufkommen zu lassen. Außerdem habe ich mich, wenn man es als Teil eines globalen Staatsstreichs betrachtet, in die Lage der ranghöchsten, verborgenen Täter versetzt.

In einer Frage-und-Antwort-Runde würden sie erfahren, dass die Wirkung eines freigesetzten neuen Krankheitserregers nicht genau vorhergesagt werden kann. Er könnte schnell ausbrennen. Oder er könnte sich als viel tödlicher erweisen als erwartet und hochentwickelte Zivilisationen zerstören. Diese obersten Entscheidungsträger würden, so meine ich, zu dem Schluss kommen, dass dieses natürliche Risiko für sie untragbar ist.