Olympia: Wurde die Geburtsurkunde der „männlichen“ Boxerin gefälscht? (Videos)

‚Mein Kind ist ein Mädchen. Sie wurde als Mädchen aufgezogen. Sie ist ein starkes Mädchen. Ich habe sie dazu erzogen, hart zu arbeiten und mutig zu sein. Sie hat einen starken Willen zu arbeiten und zu trainieren.“

Geburtsurkunde gefälscht?

Und „BILD“ erblödet sich allen Ernstes nicht, den Umstand, dass „Papa Khelif die Geburtsurkunde seiner Tochter präsentiert“ als Beweis herzunehmen:

„Sie ist eine Frau, wir haben alle Beweise, inklusive ihrer Geburtsurkunde.“

Als ob es nicht ein Leichtes wäre, eine Geburtsurkunde oder einen Pass zu fälschen, gerade in einem Land wie Algerien. Wo man, wie in fast allen Ländern der Welt, einen Reisepass aufgrund einer offiziellen Geburtsurkunde bekommt.

Und: Jedes halbwegs ernst zu nehmende Gericht weiß, dass bei Aussagen von Familienmitgliedern gegen ihresgleiche Vorsicht angebracht ist.

Mit der Geburtsurkunde von 2018 hätte Imane Khelif einen Pass mit weiblicher Identität erhalten können. Genau jener Pass, der laut “IOC” nun die Grundlage für die Einstufung als “weiblich” bei den Spielen ist.

Das Dokument wurde nämlich allem Anschein nach ganze 19 Jahre nach der Geburt ausgestellt. Zwar erscheint darauf tatsächlich das Jahr 1999, obwohl das Geburtsdatum, in arabischer Handschrift geschrieben, nicht genau zu entziffern ist.

Denn im Feld “Ausstellungsdatum” steht “01.04.2018”, also etwa 19 Jahre nach der Geburt von Imane Khelif. Und auch unter dem roten Stempel auf dem Dokument ist die Jahreszahl 2018 deutlich zu erkennen, wenn auch spiegelverkehrt.

Insofern aber müsste Imane Khelife erst 2018 offiziell zur Frau erklärt worden sein – gerade rechtzeitig zum Beginn ihrer Boxkarriere, in der Khelif nun bei Olympia gegen deutlich unterlegene Frauen antritt. (Nius)

“Der Kaiser ist nackt!”

Und auch der deutsche Kolumnist Fleischauer traut sich als einer der ganz wenigen westlichen Journalisten die unbequeme Wahrheit auszudrücken: Dass nämlich der Kaiser nackt ist:

„Es hilft alles nichts: Im Boxfinale der Frauen stehen biologisch gesehen zwei Männer. – Ist das, was man sieht, auch das, was man sagen sollte? Oder sollte man das, was man sieht, lieber für sich behalten?“ (Focus)

Und auch die wissenschaftliche Faktenlage scheint eindeutig: Dass nämlich Khelif sowohl über ein X- als auch ein Y-Chromosomen verfüget, sie also biologisch als Männer definiert ist. Außerdem wurde Khelif aufgrund von DNA-Tests von der Weltmeisterschaft in Neu-Delhi ausgeschlossen. Und zwar durch der Boxverband „IBA“, der die Weltmeisterschaft ausrichtet.

“IBA” schloss Khelif als “Mann” von Weltmeisterschaft aus

Welchem man dann aber die Glaubwürdigkeit abspricht, weil er gilt als korrupt und zudem von Russland dominiert werden soll. Ein hirnverbranntes Argument! Man erinnere sich bitte an die Korrumpierung einer EU-Parlamentarierin zur Weißwäsche des Katarer Regimes, welches 2022 die Fußballmeisterschaft ausgerichtet hatte.

Dann posteten Unterstützer von Khelif auch noch ein Foto von ihr als Siebenjährige im Mädchenkleid – normalerweise ein in LGBTQ-Kreisen sexistische Beleidigung. Zudem ist dieses Argument schlicht und einfach unwissenschaftlich: Denn bis zum Alter von etwa 12 Jahren liegt bei Mädchen und Jungen der Testosteron-Spiegel gleich niedrig. Erst danach entwickelt er sich rasant auseinander, wodurch Männer deutlich mehr Muskelmasse aufbauen.

Das trifft aber auf die männliche algerische Boxerin zu. Mit verheerenden Folgen: Denn die durchschnittliche Schlagkraft von Männern nach Pubertät ist um 162 Prozent höher als bei Frauen.

Der „Focus“-Kolumnist Fleischauer schließt ernüchternd:

“Aber was die meisten nicht akzeptieren ist, wenn man ihnen weismachen will, dass es keine Rolle spielt, ob jemand wie ein Mann auftritt und im Zweifel auch wie ein Mann zuschlägt.

Wenn man den Leuten einzureden versucht, dass das, was sie sehen, nicht zählt – ja, dass es sogar unanständig ist, zu äußern, was man sieht – dann provoziert man nicht Einsicht, sondern Gegenwehr.“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 11.08.2024