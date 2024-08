Neues aus den RKI-Protokollen: Auch Deutschland plante während Corona Isolierungslager einzurichten

Teile die Wahrheit!

Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Neue Enthüllungen der kürzlich geleakten RKI-Protokolle beweisen, die Bundesregierung und Wissenschaftler des RKI bereits im Oktober 2020 über das chinesische Konzept brutaler Isolierung in eigens dafür eingerichtete Lager diskutiert haben, mit dem Ziel, die „Fallzahlen“ zu senken.

Weil es an adäquaten Einrichtungen und Personal mangelte, wurde von dem Plan abgesehen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern wie Großbritannien, werden immer mehr Details der Corona-Verbrechen an die Bevölkerung bekannt. Von Frank Schwede

Nachdem die Journalistin, Kulturantrophologin und Corona-Kritikerin Aya Velázquéz die von einer/m Whistleblower/in und ehemaliger/m Mitarbeiter/in zugespielten ungeschwärzten rund 4000 Seiten umfassenden Protokolle des Robert-Koch-Instituts veröffentlich hat, werden nahezu wöchentlich neue schockierende Details der Corona-Politik der Bundesregierung bekannt.

Schon nach Bekanntwerden der ersten Details wurde deutlich, dass hier mit hoher krimineller Energie gearbeitet wurde und dass es vor allem der Bundesregierung nicht um die Gesundheit der Bürger ging, sondern um Macht und Kontrolle.

Vor wenigen Tagen berichtete das Portal Nius, dass die Bundesregierung zusammen mit Wissenschaftlern des RKI bereits im Oktober 2020 diskutierte, ob sich das chinesische Konzept brutaler Isolierung an eigens dafür errichteten Stätten auch auf Deutschland übertragen ließe, um, wie es wörtlich heißt, die „Fallzahlen“ zu senken. In dem Protokoll vom 26.10.2020 heißt es wörtlich:

„Diskussionen, ob chinesisches Konzept der Isolierung (von leichten Fällen) außerhalb des Haushalts auch in Deutschland denkbar wäre, da aktuell viele Übertragungen im häuslichen Umfeld geschehen?

Da dies eine deutliche Einschränkung der Grundrechte bedeuten würde, Dt. nicht über das entsprechende Personal verfügt und auch keine entsprechenden Orte vorhanden sind, wäre das schwer umsetzbar. Eventuell wäre es aufgrund der aktuellen Fallzahlen schon zu spät so eine Maßnahme durchzuführen.“

Die Bundesregierung und das RKI vermuteten offensichtlich, dass der „Rückgang der Fälle“ in China und anderen Ländern mit zentraler Isolierung in Lagern, auf diese Maßnahme zurückzuführen ist.

Dass es in Deutschland nicht soweit gekommen ist, ist nur dem Umstand zu verdanken, dass es an geeigneten Einrichtungen und Personal gemangelt hat. Auch wenn das RKI schreibt, dass eine zentrale Isolierung eine deutliche Einschränkung der Grundrechte bedeutet hätte, hätte dass niemanden in der Bundesregierung davon abgehalten, die Menschen in Lager einzusperren.

Bayern sucht ein Pandemie-Lager

Interessant ist, dass es in Bayern eine Ausschreibung für ein Pandemie-Zentrallager in der Nähe der Landeshauptstadt München gab, die 23. Juni 2024 endete. (Was ist da los? Freistaat Bayern sucht riesiges Gelände für „Pandemie-Zentrallager“ (Video))

In der Ausschreibung heißt, das Lager sollte über Alarmsicherung, übersteigsicherer Umzäunung, überwachten Zufahrten, Notstromversorgung und weiteren Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sein.

Es ist zu vermuten, dass es ähnliche Ausschreibungen auch in anderen Bundesländern gibt, um für die nächste geplante Pandemie gerüstet zu sein. Dass Corona lediglich eine vorgetäuschte Pandemie war, legen die RKI-Protokolle zumindest nahe.

Für Lockdowns, Quarantäne und Schulschließungen, lagen keine entsprechenden Daten vor, die das hätten rechtfertigen können, weil es sich bei den Inzidenzwerten lediglich um willkürliche von der Politik gewünschte Werte gehandelt hat, die eine Rechtfertigung dafür liefern sollten.

Das heißt, sämtliche verhängte Maßnahmen wurden von der Bundesregierung, dem RKI und den Massenmedien beliebig eskaliert und wieder deeskaliert. Das zeigt, dass Corona nichts anderes war als eine globale psychologische Operation mit dem Ziel, so viele Menschen wie möglich psychisch zu schädigen – vor allem alte, junge Menschen und Kinder.

Seit 2020 treibt die NATO einen psychologischen Krieg voran, dessen Schlachtfeld die öffentliche Meinung ist. In einem NATO-Dokument ist von Cognitive Warfare – geistiger Kriegsführung – die Rede.

Corona bot eine hervorragende Möglichkeit, die öffentliche Meinung durch Zensur zu kontrollieren, um eine Agenda nach außen zu schützen. Egal, ob Pandemie, Migration, Klimanotstand oder Krieg. Wer es trotzdem wagt, die Öffentlichkeit über die wahren Hintergründe aufzuklären, muss im schlimmsten Fall mit Hausdurchsuchungen und Festnahme rechnen.