Deutsche Staatsschulden: Noch versteckt, aber später fällig (Video)

Die normale Staatsverschuldung ist mit 2,3 Billionen Euro schon gigantisch. Von den weiteren Billionen Euro an Zahlungsverpflichtungen und Zusagen darf niemand wissen.

Macht man die Augen auf, blickt man auf einen gewaltigen Schuldenberg. Eine Staatsverschuldung, die die nächsten Generationen womöglich in die Steuerknechtschaft zwingt. Tiefgreifende Reformen sind notwendig, um die absolute Katastrophe abzuwenden.

Deutschlands Staatsverschuldung hat enorme Ausmaße erreicht. Mittlerweile kommen auch die Mainstream-Medien nicht umhin, darüber zu berichten. Doch diese Zahlen entsprechen nur der halben Wahrheit. Die echten Staatsschulden sind in den offiziellen Zahlen nicht enthalten. Die wirklichen Staatsschulden beinhalten zukünftige Zahlungsversprechungen. Eine Staatsverschuldung, bei der schon fast von einem bevorstehenden Staatsbankrott gesprochen werden kann.

Implizite Staatsschulden – ein Tsunami an Zahlungsversprechen

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind einige Menschen hellhörig geworden. Die Bundesregierung wollte 60 Milliarden Euro verwenden – anders als zu ihrem Bestimmungszweck gedacht. Verfassungswidrig, wie das Bundesverfassungsgericht urteilte. Einige beginnen, sich hier die immensen Dimensionen bewusst zu werden.

Immer mehr trauen sich, die langfristige Entwicklung zu sehen. Und dann blickt man auf ein großes Monster, das schlummert und nicht geweckt werden will. Ein gigantischer Schuldenberg, der alle zukünftigen und aktuellen Steuereinnahmen auffrisst und zukünftige Entscheidungen verhindert. Gemeint sind implizite Staatschulden. Sie sind die unsichtbaren Schulden, die anders als die expliziten Schulden, welche offen liegen.

Die expliziten Schulden zeigt die Schuldenuhr des Steuerzahlerbundes mit dem Tempo der Neuverschuldung. Der Schuldenstand kommt auf 2.476.862.290.342 Euro, also 2,5 Billionen Euro. Aktuell kommen 3.472 Euro pro Sekunde hinzu.

Dass ein ehemaliger Bundeskanzler nach seiner Amtszeit Geld bekommt, mag vielen Menschen noch akzeptabel und sinnvoll erscheinen. Auch beim Bundespräsidenten. Zugleich erhält jeder Bundestagsabgeordnete Ansprüche auf Altersbezüge. Für jedes Jahr im Bundestag sind es 2,5 Prozent der monatlichen Bezüge. Bei einem Gehalt von 10.591,70 Euro entsprechen dem 264,80 € an Ansprüchen pro Monat. (Deutschland: Populismus, Lobbyismus, Demokratie, Diktatur?)

Nach vier Jahren im Bundestag erhält jemand schon 1059,0 € Altersbezüge. Ist jemand acht Jahre im Bundestag, bekommt er mit 63 Jahren 2118 Euro pro Monat. Das schaffen viele Rentner nicht nach mehr als 45 Jahren Arbeitsleben.

Rechnet man hier weiter auf alle etwa 670 Abgeordneten, bezahlt man später für jedes Jahr je 264,80 Euro an jeden Abgeordneten. Monat für Monat ab dem Alter von 63 Jahren. Ansprüche wie diese, zukünftige Zahlungsversprechungen wie Pensionen und mit Steuern bezahlte Rentenzusagen, sind in keinem Haushalt eingerechnet. Das sind dann implizite Staatsschulden.

Implizite Staatsschulden – der Staat muss zahlen

Der aktuelle Bundeshaushalt knackt die Billionenmarke. Und dennoch kommt die Politik mit den Steuereinnahmen nicht aus. Noch schlimmer ist, dass in naher Zukunft mehr Zahlungsverpflichtungen auf die Steuerzahler als den Staat zukommen, von denen heute noch niemand in irgendeinem Bundeshaushalt gerechnet hat. Neben den offensichtlichen Ausgaben drücken die Kosten der Staatsschulden ebenso auf die Steuereinnahmen.

Diese Zinszahlungen auf die Kredite, die der Bund und die Länder aufnehmen, verengen die Möglichkeiten für zukünftige Investitionen. Und sie erhöhen die Schulden der Bundesrepublik Deutschland für die Zukunft. Um sie zu begleichen, wird mehr Geld gedruckt werden müssen, was die Inflation noch weiter anfacht.

Viele Bürger sind sich natürlich bewusst, dass bei der Geldpolitik zahlreiche Probleme gegeben sind und Staatsschulden einfach in die Zukunft verlagert werden. Auf dem YouTube-Kanal des Bundesfinanzministeriums wurde Finanzminister Christian Lindner in Bezug auf die Staatsfinanzen gefragt, was uns das ganze Gold – gemeint waren die Goldreserven der Bundesbank – bringe, wenn wir es nicht nutzen würden. Lindners fast schon lapidare Antwort: „Ja, was bringt uns das? Sicherheit! Das ist Handlungsfähigkeit in wirklich absoluten Not- und Krisenlagen.“

Kaum jemand weiß wirklich, dass der Bund immense Zinszahlungen leistet. In der Niedrigzinsphase waren es drei Milliarden pro Jahr, am Jahresende von 2023 aber 40 Milliarden. Je Prozentpunkt an Zinsen erhöhen sich die Kosten für die Staatsverschuldung um etwa 17 Milliarden Euro. Je mehr sich der Staat explizit verschuldet, umso höher sind die Kosten der Staatsschulden.

Und mit ihnen beginnen die impliziten Staatsschulden. Es ist Zeit und geboten, zwischen den Begriffen implizite und explizite Staatsschulden genauer zu unterscheiden.