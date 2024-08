Sind UFOs von Krypto-Terrestriern der Innererde bemannt?

Vor wenigen Wochen sorgte eine neue wissenschaftliche Studie für Aufsehen. Die Arbeit trägt den Titel “The cryptoterrestrial hypothesis: A case for scientific openness to a concealed earthly explanation for Unidentified Anomalous Phenomena”. Diese Analyse des UFO-Phänomens gelangt zu den Resultaten, dass verschiedene Erklärungsmodelle vorhanden sind, mit denen man den Ursprung der Insassen von unbekannten Flugobjekten nachvollziehen kann. Von Jason Mason

Der Begriff Krypto-Terrestrier beschreibt allgemein fortschrittliche Intelligenzen, die in geheimen Stützpunkten auf der Erde oder auf dem nahegelegenen Mond aktiv sind. Solche Wesen sind nicht unbedingt außerirdisch, sondern könnten von einer antiken oder prähistorischen menschlichen Kultur abstammen, die heutzutage technologisch weiter entwickelt ist als wir.

Es könnten die Nachfahren von mythologischen Zivilisationen wie Atlantis sein, welche einen globalen Kataklysmus überlebt haben und seitdem unerkannt gemeinsam mit uns die Erde bewohnen, und sich vor uns verbergen, weil sie das kriegerische Verhalten unserer Zivilisation stört.

Die Autoren der Studie denken, dass diese verborgenen Erdbewohner möglicherweise für viele Sichtungen von nicht identifizierten Luftphänomenen zuständig sind, die man ansonsten mit Alien bzw. außerirdischen Wesen assoziiert.

Dabei gibt es mehrere Modelle. Verschiedene hoch angesehene Whistleblower haben in den letzten Jahren ausgesagt, dass verschiedene fremde Intelligenzen mit der Menschheit interagieren.

Einige von ihnen sehen sehr menschenähnlich aus, weshalb die Autoren schreiben, dass es sich um menschliche Krypto-Terrestrier handelt, die von einer technologisch ausgesprochen weit fortgeschrittenen Zivilisation stammen, die vor langer Zeit zerstört wurde. Zum Beispiel durch eine weltweite Flut, die Überlebenden existieren seitdem zurückgezogen weiter auf diesem Planeten.

Mögliche Standorte für ihre Zivilisation wären unterirdische Bereiche der Erde, die man durch Vulkane erreichen kann oder tiefe Ozeangräben. Diese Vermutung gewinnt an Zuspruch, weil immer wieder UFOs beobachtet werden, die in Vulkanen oder in der Tiefsee verschwinden. Die Studie nimmt auch Bezug auf Aussagen von Dr. Shirley Wright, einer engen ehemaligen Mitarbeiterin von Albert Einstein.

Sie erklärt, dass Einstein persönlich an der Absturzstelle des Roswell-UFOs zugegen war, als die Bergungsarbeiten stattgefunden haben. Er berichtete ihr später, dass er die Körper der Piloten gesehen und untersucht hat, und dass es sich bei diesen Wesen um fortschrittliche Menschen handelte, die im Inneren der Erde leben!

Einen ausführlichen Bericht über diese Ereignisse finden Sie in meinem Buch “UFOs und das Geheimnis der inneren Erde”.

Daneben gibt es wissenschaftliche Theorien, dass wir die Erde mit anderen menschenähnlichen Krypto-Terrestriern teilen, dazu zählten hoch entwickelte Primaten oder Hominiden wie Wildmenschen, die in vielen Teilen der Welt gesehen werden, oder auch reptilienhafte Wesenheiten, von denen bekannt ist, dass sie mit ihren Schiffen in Bergen verschwinden. Das wären Abkömmlinge intelligenter Dinosaurier.

Weiter scheint es Basen am Meeresgrund zu geben, denn immer mehr militärisches Personal mit Erfahrungen aus erster Hand erklärt, dass nicht identifizierte Objekte mit ungeheurer Geschwindigkeit in den Weltmeeren aktiv sind. Aus diesem Grund denken Experten längst, dass einige Krypto-Terrestrier unter Wasser leben. Das wäre ein idealer Rückzugsort, weil die Tiefsee von Menschen so gut wie unerforscht ist.

300x250

In der Facharbeit wird darüber hinaus erwähnt, dass der Harvard-Astronom Dr. Avi Loeb ebenfalls die Auffassung vertritt, dass auf dem Mond Basen von Außerirdischen vorhanden sein könnten. Es gibt Hinweise darauf, dass sich dort unterirdische Basen auf der Rückseite des Erdtrabanten befinden.

Eine weitere Schlussfolgerung lautet, dass sich diese Wesen vor uns verbergen, weil es sich um Zeitreisende aus der Zukunft handeln könnte, also weiter entwickelte menschliche Wesen, die uns studieren, weil sie wissen, dass in naher Zukunft eine weitere globale Katastrophe oder Apokalypse auftreten wird.

Eine vierte Kategorie von Krypto-Terrestriern wären übernatürliche Wesenheiten wie Engel, Feen oder Elfen. Sie könnten eine Art von Ultra-Terrestriern repräsentieren und aus anderen Existenzebenen stammen.

300x250 boxone

Sie könnten aus bestimmten Gründen an die Erde gebunden sein, weil auch Erscheinungen solcher Entitäten seit Anbeginn der menschlichen Geschichte dokumentiert sind. Auch wenn diese Option für akademische Forscher am unglaubwürdigsten klingt.

Kontinuierlich erreichen uns neue Berichte, dass das Erdinnere höchstwahrscheinlich bewohnt ist, und die Modelle über den geologischen Aufbau unseres Planeten nicht korrekt sind. Deshalb ist es durchaus glaubwürdig, dass UFOs eigentlich von unterirdischen Basen auf der Erde stammen.