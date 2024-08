Teile die Wahrheit!

Donald Trump (78) hat vor einem dritten Weltkrieg gewarnt – sollten die Republikaner nicht die US-Wahl gewinnen. Der Ex-Präsident und erneute Präsidentschaftskandidat empfing am Freitag Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (74) auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida.

Trump tönte: „Wenn wir gewinnen, wird es einfach. Wir sorgen für Frieden und zwar sehr schnell.“ Sollten die Republikaner nicht gewinnen, werde „es weitere Kriege geben und vielleicht den dritten Weltkrieg“ geben.

Das Treffen mit Trump war die letzte Station von Netanjahus USA-Reise.

Zuvor hatte er US-Präsident Joe Biden (81) getroffen. Dieser machte den Angehörigen der Geiseln neue Hoffnung auf ein Abkommen, das zu ihrer Freilassung führt.

Und auch ein Treffen mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris (59) stand auf dem Programm. Sie mahnte weitere Schritte zur Beruhigung des Nahost-Konflikts an und drängte Israels Premier, die humanitäre Hilfe in Gaza zu verstärken und den Schutz der Zivilbevölkerung zu verbessern.

„Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“, so Harris. Aber sie werde zum Leid im Gazastreifen „nicht schweigen“.

Trump hingegen stellte keine öffentlichen Forderungen an Netanjahu. Als Präsident werde der Republikaner alles unternehmen, um den Nahen Osten zu befrieden und Antisemitismus an den US-Hochschulen zu bekämpfen, erklärte Trumps Wahlkampfteam nach dem Treffen in einer Mitteilung.

Am Mittwoch hatten die Republikaner Netanjahu bei seiner Rede vor dem US-Kongress mit Applaus und Jubel empfangen, während sich die Demokraten deutlich zurückgehalten hatten. Der israelische Ministerpräsident hatte in seiner Ansprache Trump auch persönlich gedankt, „für alles, was er für Israel getan hat“.

Die USA sind ein enger Verbündeter von Israel. Am 7. Oktober 2023 hatten Hamas-Terroristen das Land überfallen, mehr als 1200 Menschen getötet, Hunderte verschleppt und misshandelt Hunderte. Rund 120 Geiseln befinden sich noch immer in ihren Händen. (Das Ende des Petrodollars, der Beginn des Dritten Weltkriegs!)

Der Dritte Weltkrieg: Katalysator einer neuen Weltordnung

Der F-22 Raptor ist das weltweit beste Luftüberlegenheitsflugzeug.

Es ist das beste Kampfflugzeug.

Die fortschrittliche Avionik, die Tarnkappenfähigkeiten und die Manövrierfähigkeit der F-22 machen sie zu einer unübertroffenen Plattform für die Jagd und den Abschuss anderer Flugzeuge.

Während Russland, China und einige andere Nationen über eigene Luftüberlegenheitsjäger verfügen, ist es zweifelhaft, ob diese im Luft-Luft-Kampf gegen eine F-22 bestehen könnten.

Kurzum, die F-22 ist entscheidend für die Fähigkeit der US-Luftwaffe, in einem potenziellen Konflikt mit einem hoch entwickelten Gegner den Luftraum zu kontrollieren.

Deswegen ist der F-22 Raptor eines der wenigen Kampfflugzeuge, die die US-Regierung nicht ins Ausland exportiert – nicht einmal an Israel oder seine NATO-Verbündeten.

Die hochmodernen Tarnkappenfähigkeiten der F-22 verschaffen ihr einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen Kampfflugzeugen, wenn es um die Luftüberlegenheit geht. In einem Luftkampf würden feindliche Kampfflugzeuge wahrscheinlich nicht einmal wissen, dass sich ein Raptor in der Nähe befindet, bis es zu spät ist.