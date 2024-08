Der „Great Reset“ beginnt mit einem künstlich herbeigeführten Internet-Zusammenbruch, gefolgt von der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass die herrschenden Mächte (TPTB) selbst noch nie so uneinig und verwirrt, unkohärent und ungeordnet waren.

Tatsächlich sind alle großen Umsetzungspläne ihrer Agenda für eine Neue Weltordnung schiefgelaufen. Jeder schändliche Plan, der Weltgemeinschaft eine Weltregierung aufzuzwingen , wurde ins Wanken gebracht.

Man muss sich nur ihr verrücktes Covid-Chaos ansehen, um ihren derzeitigen Schlamassel zu verstehen.

Dennoch wird die Machtelite ihren „Great Reset“ weiterführen, da ein Großteil ihres Welteroberungsprojekts davon abhängt. Zu diesem Zweck spielt CYBER POLYGON eine wesentliche Rolle bei der globalen, kontrollierten Zerstörung des Cyberspace als notwendiger Vorläufer ihrer seit langem geplanten Einführung von CBDC.

Es dürfte offensichtlich sein, dass ein solch massiver und weitreichender internationaler Ausfall nicht einfach zufällig passiert; vielmehr handelte es sich hierbei um ein klassisches MIHOP-Ereignis.

MIHOP = Hat es absichtlich geschehen lassen.

Aber woher wissen wir das?

Weil CrowdStrike beteiligt ist – DESHALB!

Im Jahr 2024 und darüber hinaus kommt es auf der ganzen Erde zu zahlreichen internationalen Kriegen und innerstaatlichen Konflikten.

Jedes davon ist GROSS im Sinne von „biblisch“. (Apple warnt vor Cyberangriff auf 1,46 MILLIARDEN Geräte – WEF plant „katastrophalen Stromausfall“ (Video))

Israel gegen den Iran ist buchstäblich Armageddon .

Russland gegen die NATO könnte zu einem apokalyptischen dritten nuklearen Weltkrieg führen.

Ein Kampf Chinas gegen die USA würde das Ende des bestehenden globalen Wirtschafts- und Finanzsystems bedeuten.

Du hast es verstanden.

Und dann gibt es noch den Kampf zwischen Rechts und Links – rund um den Globus.

In den USA bedeutet dies das Ende entweder der Demokraten oder der Republikaner oder beider.

Das Gleiche gilt für Brasilien und Argentinien, Frankreich und Deutschland, Großbritannien und Italien …

Die TPTB können weltweit nicht länger so viel künstlich geschaffenes Chaos, Verwirrung und Konflikte inszenieren.

Und es ist das Internet, ihre stärkste Waffe gegen die gesamte Menschheit, das zugleich zu ihrem größten Fluch geworden ist.

KAPICHE?!?

Das bedeutet, dass der tyrannischen Technokratie befohlen wurde, die gesamte Dynamik zu ändern, die derzeit den gesamten Cyberspace dominiert und bei den verängstigten Eliten als „Meinungsfreiheit“ bekannt ist.

Tatsächlich werden täglich so viele radioaktive Wahrheiten und reine Fakten verbreitet, dass selbst die fortschrittlichsten KI-Überwacher nicht in der Lage sind, mitzuhalten. Dies gilt insbesondere, wenn selbst die autonome Superintelligenz nicht alle mächtigen neuen Memes in Echtzeit entziffern kann.

Damit die dunkle Seite ihre Pläne für eine totale Abriegelung des Planeten erfolgreich umsetzen kann, muss sie daher die vollständige Befehlsgewalt und Kontrolle über den gesamten Cyberspace ausüben.

Hier kommt das CYBER POLYGON des WEF ins Spiel.

CYBER POLYGON: Gesponsert vom Weltwirtschaftsforum

Ist es übrigens nicht sehr interessant, dass der heutige globale Internetausfall einen Tag nach dem von den Politikern als sehr erfolgreich angesehenen Parteitag der Republikaner stattfand? Schließlich gilt Donald Trump nicht gerade als enger Freund der globalistischen Davoser Leute beim Weltwirtschaftsforum.

Warum verstärkt die globalisierte Kabale der Neuen Weltordnung ihre Cybersicherheits- und Ransomware-Angriffe weltweit?

Stellen Sie sich vor, im August 2001 wären über 100 Artikel im Internet erschienen, die die von der US-Regierung gesponserten und unter falscher Flagge durchgeführten Terroranschläge vom 11. September 2001 vorhergesagt hätten?

Nun, wenn es jemals eine RIESIGE Chance für die Menschheit gab, eine weitere globale Katastrophe/Krise abzuwenden, die von der globalistischen Kabale der Neuen Weltordnung sorgfältig geplant wurde , dann ist es jetzt.

Wie so?

Grund dafür ist die Cyber-Konferenz Cyber ​​Polygon, die am Freitag, den 9. Juli 2021 stattfand und vom berüchtigten Zentrum für Cybersicherheit des Weltwirtschaftsforums wie folgt unterstützt wird.

