US-Außenminister warnt: Der 3. Weltkrieg könnte diese Woche ausbrechen, da der Iran einen Angriff auf Israel ankündigt

Außenminister Antony Blinken hat die Staats- und Regierungschefs der G7 gewarnt, dass der dritte Weltkrieg wahrscheinlich in wenigen Tagen ausbrechen werde, da sich der Iran darauf vorbereite, Israel innerhalb der nächsten 48 Stunden anzugreifen.

Drei Personen, die Informationen über das Treffen erhielten, sagten gegenüber Axios, Blinken habe den Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten mitgeteilt, die US-Regierung gehe davon aus, dass der Iran und die Hisbollah auf den Tod des politischen Chefs der Hamas, Ismail Haniyeh, und des Stellvertreters der Hisbollah, Fuad Shukr, mit Vergeltungsmaßnahmen reagieren würden.

Breitbart.com berichtet: Blinken fügte hinzu, dass die USA zwar bereits am Montag mit einem unmittelbar bevorstehenden Vergeltungsschlag des Iran und der Hisbollah gegen Israel rechnen, man sich jedoch nicht sicher sei, wie dieser Vergeltungsschlag genau aussehen werde, teilten die Quellen der Nachrichtenagentur mit.

Eine der Quellen behauptete, Blinken habe „frustriert geklungen“ und erklärt, die Biden-Regierung habe geglaubt, sie sei vor Haniyehs Tod in Teheran „kurz vor einem Durchbruch“ hinsichtlich eines Waffenstillstands und einer Geiselbefreiung mit Israel und der Hamas gestanden.

Die Außenminister der G7-Staaten wie Kanada, Italien, Japan, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den USA sowie ein „Hoher Repräsentant“ der Europäischen Union veröffentlichten am Sonntag eine gemeinsame Erklärung, in der sie „alle beteiligten Parteien“ aufforderten, „die Spannungen abzubauen und sich konstruktiv einzubringen“, um zu einer Deeskalation der Situation beizutragen.

„Wir fordern alle beteiligten Parteien erneut auf, den gegenwärtigen destruktiven Kreislauf der Vergeltungsgewalt nicht fortzusetzen, die Spannungen abzubauen und sich konstruktiv für eine Deeskalation einzusetzen“, heißt es in der Erklärung. „Kein Land und keine Nation wird von einer weiteren Eskalation im Nahen Osten profitieren.“

Wie Breitbart News zuvor berichtete, hat sich Israel am Wochenende auf einen Angriff aus dem Iran vorbereitet, da die iranische Führung als Reaktion auf Haniyeh mit einem Gegenschlag gedroht hatte. (Die drei wichtigsten Stellvertreterkriege, die den 3. Weltkrieg bestimmen und die Weltordnung neu gestalten werden)

Als Reaktion auf die Drohungen mit Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel haben United Airlines und Delta Air Lines ihre Flüge nach Israel eingestellt .

USA entsenden Militärtruppen in den Nahen Osten: Beobachter befürchten einen bevorstehenden katastrophalen Krieg

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Gazastreifens wurden seit Beginn der israelischen Offensive im Oktober fast 40.000 Menschen getötet.

Die Angst vor einem bevorstehenden regionalen oder weltweiten Krieg wächst , da die Vereinigten Staaten nach der jüngsten Eskalation der Lage in der Region militärische Truppen in den Nahen Osten entsenden, um Israel zu schützen.

Am Freitag sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, er habe weitere Kreuzer und Zerstörer mit Abwehrfähigkeiten gegen ballistische Raketen in den Nahen Osten und nach Europa bestellt. Ein zusätzliches Kampfjetgeschwader werde in den Nahen Osten geschickt, da die USA ihre „Bereitschaft zur Stationierung zusätzlicher landgestützter Abwehrsysteme für ballistische Raketen“ erhöhe, hieß es.

„Die Flugzeugträger-Kampfgruppe der USS Abraham Lincoln werde ebenfalls in den Nahen Osten verlegt, um die „Präsenz einer Träger-Kampfgruppe aufrechtzuerhalten“, hieß es in dem Bericht weiter.

Die Angst vor einem regionalen Krieg im Nahen Osten wächst seit der Ermordung des Hamas-Politikers Ismail Haniyeh, der bei einem Angriff auf seine Residenz in Teheran getötet wurde. Nur Stunden zuvor hatte Israel auch Südbeirut angegriffen und den Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukr getötet.

Hamas macht Israel und die USA für Haniyehs Tod verantwortlich und kündigt Vergeltung an. Geheimdienstminister Ismail Khatib sagte am Freitag , Israel habe den Angriff angeordnet, nachdem es von den USA grünes Licht erhalten habe.(Trump warnt vor 3. Weltkrieg: Katalysator einer neuen Weltordnung)

Israels Provokation hat dazu geführt, dass vom Iran unterstützte Gruppen im Nahen Osten Rache schwören. Gruppen aus dem Libanon, dem Jemen, Kiraq und Syrien haben bereits den Krieg in Gaza zwischen der palästinensischen Hamas und Israel thematisiert, dessen militärische Bemühungen von den USA unterstützt werden.

Die USA haben Israel seit dem Zweiten Weltkrieg mehr Hilfe gewährt als jedem anderen Land.

Am Sonntag berichtete das Wall Street Journal, der Iran habe sich geweigert, seine Reaktion auf die Ermordung Hanijas zu mildern und plane einen massiven Vergeltungsschlag gegen Israel. Analysten zufolge könnte Teherans Angriff mehrere Tage andauern.

Am Samstag teilte Teheran arabischen Diplomaten mit, es sei ihm egal, ob seine Reaktion zu einem Krieg führe.

Der Iran erklärte am Samstag, er rechne damit, dass die Hisbollah tief im Inneren Israels zuschlagen werde und ihre Angriffe nicht länger allein auf militärische Ziele beschränken werde.

Trump oder Harris – Das von den USA verursachte Chaos im Nahen Osten wird weitergehen

Obwohl sie in den Medien als diametrale Gegensätze dargestellt werden, kann keiner der beiden US-Präsidentschaftskandidaten nein zu Israel sagen. Hier die Gründe dafür.

Der Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in den Vereinigten Staaten hat viele Bezeichnungen erhalten, doch den meisten Analysten ist entgangen, dass er bewiesen hat, dass die Westasienstrategie der US-Regierung, egal wer im Weißen Haus sitzt, auf demselben Weg der Selbstzerstörung bleiben wird. Dies zeigt sich an der Weigerung Washingtons, den Kurs zu ändern und Kompromisse zu akzeptieren.

Die US-Medien haben versucht, Kamala Harris und Donald Trump als polare Gegensätze darzustellen, doch die Strategie beider Parteien gegenüber der arabischen Welt und der gesamten Region ist das Streben nach Hegemonie durch ein offensives Bündnis, das sich auf Israel als Speerspitze stützt.

Die „Arabische NATO“-Strategie

Gegen Ende der Amtszeit von Barack Obama stand die US-Regierung in Westasien vor der schwierigen Wahl, entweder den Frieden mit der Islamischen Republik Iran anzustreben oder ein regionales Bündnis zu bilden, um dem Iran entgegenzutreten und damit einen totalen Krieg zu riskieren.

Der Krieg gegen den Terror hatte Millionen von Menschen das Leben gekostet und die USA Billionen gekostet, während die Kräfte, die sich der US-Hegemonie widersetzten, nur gestärkt wurden.

Für kurze Zeit sah es so aus, als würde Obama in den sauren Apfel beißen und die Realitäten vor Ort akzeptieren, indem er 2015 den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) mit dem Iran unterzeichnete, aber diese Hoffnung auf Veränderung war nur von kurzer Dauer.

Während der Umwälzungen des Arabischen Frühlings versuchten die USA, die revolutionäre Inbrunst in der Region als Waffe einzusetzen und arabische Regierungen zu beseitigen, die ihre regionalen Ambitionen in Frage stellten. Am deutlichsten wurde diese Politik bei der NATO-Invasion in Libyen, die darauf abzielte, den libyschen Präsidenten Muammar al-Gaddafi zu stürzen, und beim gescheiterten Versuch, Baschar al-Assad in Syrien zu entmachten.

Die USA unterstützten auch die multinationale Koalition unter Führung der Saudis, um die Ansarallah (Huthis) zu vertreiben, die die Macht im Jemen übernommen hatte.

Der Aufstieg der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) bot den Vereinigten Staaten auch die perfekte Gelegenheit, ihre direkte Präsenz im Irak im Rahmen der Operation Inherent Resolve (OIR) zu rechtfertigen.

