Schockierende italienische Studie zur Lebenserwartung Corona-Geimpfter – warum die Bezeichnung mRNA eine Lüge ist

Eine neue Italienische Studie löst nun eine massive Schockwelle aus. Die Lebenserwartung von COVID-Geimpften sinkt laut dieser Studie erschreckend. Bei zweifach Geimpften soll diese um schockierende 37 Prozent sinken.

Jahrzehnte Lebenserwartung eingebüßt

Menschen, die mit mRNA-Injektionen gegen Covid „geimpft“ wurden, haben demnach Jahrzehnte ihrer Lebenserwartung eingebüßt. Dies resultiert aus dieser neuen, von Experten begutachteten Studie.

Diese bahnbrechende Studie, die in der renommierten Schweizer Medizinzeitschrift MDPI veröffentlicht wurde, hat die wissenschaftliche Gemeinschaft in Aufruhr versetzt, wie auch legitim.ch berichtet hatte.

Weiters hat die Studie jedoch auch die Warnungen führender Experten vor den langfristigen Auswirkungen der Covid-mRNA-Spritzen klar bestätigt. Die Forscher fanden heraus, dass die mit Covid geimpften Personen nach zwei oder mehr Dosen einen „statistisch signifikanten“ Verlust der Lebenserwartung erlitten.

Nach einer detaillierten Analyse der Studie bestätigt die McCullough-Stiftung, dass diejenigen, die zwei Dosen der Impfung erhalten haben, 37 % ihrer Lebenserwartung verloren haben. (Kardiologe hat schlechte Nachrichten für Geimpfte – Spitzenmediziner schlagen Alarm wegen „giftiger“ Lipid-Nanopartikel in mRNA-Spritzen)

Auffrischungsimpfungen völlig unwirksam

Eine Stiftung, die von dem bedeutenden amerikanischen Kardiologen Dr. Peter McCullough gegründet wurde, berichtete, „die mit zwei Dosen geimpften Probanden haben im Vergleich zur ungeimpften Bevölkerung während der betrachteten Nachbeobachtungszeit 37 % an Lebenserwartung verloren.“

Außerdem ergab die Studie, dass die so genannten Auffrischungsimpfungen (Booster) völlig „unwirksam“ sind. Dabei handelt es sich allerdings keineswegs um eine „Verschwörungstheorie“.

Diese Schlussfolgerung ist nunmehr in der, von Fachleuten überprüften Literatur, dokumentiert. Steve Kirsch, der MIT-Informatiker und Datenexperte, der die Vaccine Safety Research Foundation (VSRF) gegründet hat, hatte in einem neuen Interview auf diese brisante Studie reagiert.

Kirsch erläuterte dabei, was diese tragische Nachricht für junge Menschen bedeuten könnte.

Während die Ergebnisse der Studie eine neue Welle der Besorgnis über Covid mRNA-Injektionen auslösen, werden die Leser von Slay News wahrscheinlich diesbezüglich nicht so überrascht sein.(Vollständig geimpfter Reporter und seine Frau geben bekannt das sie an Turbokrebs erkrankt sind – Ärzte schlagen Alarm, da Krebsfälle nach Einführung des Impfstoffs um 250 % in die Höhe schnellen)

Durch Daten der CDC bestätigt

Wie Slay News bereits im vergangenen Jahr berichtet hatte, hat eine andere Studie ergeben, dass mit Covid geimpfte Menschen schätzungsweise 25 Jahre ihrer Lebenserwartung verloren hätten.

Für die frühere Studie hatten die Forscher damals Regierungsdaten der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC), Daten der Cleveland Clinic und Risikobewertungsdaten von Versicherungsunternehmen dazu analysiert.

Die Analyse deckte einen höchst beunruhigenden Trend auf, der zeigte, dass die Lebenserwartung derjenigen, die mehrere Impfungen erhalten hatten, eben stark abnimmt.

Die neuesten Daten der Cleveland Clinic und die neuesten US-Daten wurden von Josh Stirling, dem Gründer von Insurance Collaboration to Save Livess und ehemaligen Versicherungsanalysten, analysiert.

Die Studie von Stirling zeigte einen unglaublich beunruhigenden Trend. Die gesundheitlichen Schäden, die durch jede Impfdosis verursacht werden, nehmen im Laufe der Zeit nicht ab, sondern scheinen unbegrenzt anzuhalten.

Dramatischer Anstieg der Übersterblichkeit ebenfalls bestätigt

Die Daten zeigten auch, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle (Übersterblichkeit) jedes Jahr dramatisch ansteigt, da alle Formen der Sterblichkeit zunehmen, obwohl die Zahl der Impfungen nunmehr abnimmt. Dieses Problem ist jedoch nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt, sondern wirkt sich weltweit aus.

Jüngste Regierungsdaten beispielsweise aus Australien zeigen, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle im Jahr 2022 um 5162 % höher lag als in den Vorjahren. Laut der Studie, die sich auf Daten der Regierung von Cleveland stützte, liegt das Durchschnittsalter eines Mannes bei etwa 80 Jahren, sofern er nicht geimpft ist.

Dennoch steigt die Rate der Todesfälle mit Impfung im Vergleich zu denen ohne Impfung.

Die Studie ergab weiter, dass jemand, der 4 oder 5 Impfungen erhalten hatte und heute 30 Jahre alt ist, damit rechnen kann, höchstens 55 Jahre alt zu werden.

Nach der neuesten Studie, die auf neueren Zahlen beruht, könnte diese Lebenserwartung jedoch noch sinken.

37 Prozent der Lebenszeit eines 80-Jährigen entsprechen 29,6 Jahren. Das bedeutet somit, dass 30-Jährige, die zwei oder mehr Impfungen erhalten hatten, jetzt damit rechnen können, etwa 50 Jahre alt zu werden.

impfkritik.de berichtet weiter:

Covid-Impfstoffe: Warum die Bezeichnung mRNA eine Lüge ist

Ich hatte bisher die Kritik vieler unabhängiger Fachleute an der Bezeichnung „mRNA“ im Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen nicht verstanden. Erst ein Videovortrag von Florian Schilling hat dazu gesorgt, dass bei mir der Groschen fiel. Was unterscheidet also mRNA von modRNA und warum ist das wichtig?

Was macht eigentlich eine mRNA?

(Hans U. P. Tolzin, 05.07.2024) „RNA“ steht für „Ribonukleinsäure“ und ist eine Art Negativ-Kopie der im Zellkern gelagerten DNA („Desoxyribonukleinsäure“). In der Zellkern-DNA sind die Baupläne für Aminosäureketten abgelegt. Aminosäuren wiederum sind die Bausteine für Peptide und Proteine und damit Bausteine des Lebens.

