WEF-Marionette und Telegram-Gründer in Paris verhaftet

In Frankreich ist am Samstagabend der Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsplattform Telegram festgenommen worden. Ihm wird offenbar vorgeworfen, durch mangelnde Kooperation mit Behörden an über Telegram begangenen Verbrechen beteiligt zu sein.

Pawel Durow, Gründer und CEO des Messaging-Unternehmens Telegram, wurde am Samstagabend gegen 20 Uhr in Paris verhaftet, als er auf der Startbahn des Flughafens Le Bourget aus seinem Privatjet stieg. Der 39-jährige Franko-Russe wurde von seinem Leibwächter und einer Frau begleitet.

Die Festnahme erfolgte durch Gendarmen der GTA (Air Transport Gendarmerie). Pawel Durow, der auf der Fahndungsliste der FNR steht, kam aus Aserbaidschan. Der Haft- und Durchsuchungsbefehl hatte offenbar zuvor ein französischen Ermittlungsrichter ausgestellt.

Was genau dem Unternehmer vorgeworfen wird, ist vorerst unklar. Die französischsprachige Redaktion von RT sieht die Hintergründe in der Weigerung von Telegram, Inhalte zu zensieren.

Die französische Justiz ist der Ansicht, dass Telegram aufgrund der mangelnden Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden und der von Telegram angebotenen Tools (Nonce, Kryptowährung usw.) in den Drogenhandel, Verbrechen gegen Kinder und Betrug verwickelt sei.

Französische Mainstreammedien spekulieren derweil, was den Telegram-Gründer dazu bewogen hat, „unvorsichtig zu werden“. Der Sender TF1-LCI zitiert eine Quelle in den Behörden mit diesen Worten:

„Er hat heute Abend einen Fehler gemacht. Wir wissen nicht, warum…“

Da Durow wusste, dass er in Frankreich eine Persona non grata war, reiste er in die Emirate, in die ehemalige Sowjetunion, nach Südamerika, heißt es weiter. Er reiste bislang sehr wenig in Europa und mied Länder, in denen Telegram präsent war.

Inzwischen melden einzelne französische Medien, dass Durow in Haft ist.

Telegram ist tot – und war es vermutlich von Anbeginn an.

Pavel Durov, der Gründer und Besitzer, ist eine schillernde Person, die nicht nur 2017 als Young Global Leader von Klaus Schwab und seinem WEF berufen wurde, sondern noch viele andere Fragen aufwirft.

Telegram wurde 2014 in Berlin gegründet, die „Verschlüsselung“ wurde in der BRD entwickelt und später nach Dubai verlegt. Ein Schelm, der dabei Böses denkt. Durov hat zuvor Russland einen kometenhaften Aufstieg erlebt, der unmöglich gewesen wäre, wenn er nicht mit dem Staat kooperiert hätte.

Insofern ist es egal, wer bei Durov die Strippen zieht – der Westen, der Osten oder beide – unabhängig und libertär ist dieser Mensch garantiert nicht. Wieso ist er von Jahr zu Jahr reicher geworden seit 2014, obwohl er angeblich nur Telegram betreibt?

Erstaunlich, dass ein kostenloser Messenger so profitabel ist.

Ein Schelm, wer dabei Böses denkt.

Fragen über Fragen: