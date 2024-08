Drachen: Verborgene Botschaften in Gaudis Werken (Video)

Teile die Wahrheit!

In keiner europäischen Stadt gibt es mehr Drachen als in Barcelona, der kosmopolitischen Hauptstadt der spanischen Region Katalonien. Die Innenstadt zieren heute mehr als vierhundert feuerspeiende Fabelwesen, die von bedeutenden Künstlern geschaffen wurden. Einer von ihnen ist Antoni Gaudi. Ein begnadetes Genie, das mit seinen verspielten Märchenburgen Barcelona einen unverwechselbaren Charakter verlieh. Von Frank Schwede

Am 23. April feiern die Katalanen den Namenstag des Heiligen Sankt Georg. Das ist in Katalonien einer der wichtigsten Feiertage des Jahres. Sant Jordi ist der Schutzpatron von Katalonien; und das hat einen guten Grund.

Laut Erzählung aus dem 3. Jahrhundert terrorisierte ein Drache das südwestlich von Barcelona gelegene Dorf Montblanc. Die Dorfbewohner opferten Tag für Tag ein Tier, um den Drachen davon abzubringen, das Dorf anzugreifen.

Als der Drache das letzte Tier verspeist hatte, fraß er statt Tiere die Dorfbewohner, woraufhin diese beschlossen, jeden Tag per Losverfahren eine Person auszuwählen, die dem Ungeheuer geopfert werden sollte.

Der König versuchte die stärksten Männer des Dorfes zu finden, um den Drachen zu töten, doch vergebens, keiner überlebte den Kampf. Eines Tages fiel das Los auf die Tochter des Königs.

Gerade als der Drache die Prinzessin fressen wollte, kam ein tapferer Ritter des Weges, warf sich schützend vor das Mädchen und tötete den Drachen mit seinem Schwert. Es war der Heilige Sankt Georg.

Aus dem Blut des Drachen wuchs ein Rosenstrauß. Sant Jordi pflückte eine Rose und schenkte sie der Prinzessin als Zeichen seiner Liebe. Alle im Dorf waren glücklich, dass der Drache tot war und sie lebten friedlich bis ans Ende der Tage.

Alte Überlieferungen werden als Mythologie bezeichnet, womit gesagt ist, es handelt sich um erfundene Erzählungen einer vorgeschichtlichen, unwissenden Menschheit, die mittels Einfallsreichtum versucht hat, die Welt zu erklären. (Geheimnisvolle Unterwelt: Forscher glaubt, dass die Baumeister tausend Jahre alter Höhlen Außerirdische waren (Video))

Und es wird behauptet, Götter und Fabelwesen seien Erfindungen, ebenso die ihnen zugeschriebenen übersinnlichen und unmöglichen Waffen und Kräfte. Alles, was in Mythen und Legenden geschildert und beschrieben wird, ist in den Augen der Wissenschaft bestenfalls Poesie, Literatur und Märchen.

Es scheint keinen Forscher zu geben, der die alten Überlieferungen richtig zu lesen versteht. Das heißt, niemand kann mit Bestimmtheit sagen, ob Fabelwesen aus der Mythologie tatsächlich existiert haben oder nicht.

Die Bezeichnung Drache ist ein Sammelbegriff für diverse in der Mythologie verschiedener Völker beschriebene Wesen, die Eigenschaften von Reptilien, Vögeln und Raubtieren in unterschiedlichen Variationen verbinden.

Je nach Kultur ist der Drache ein Symbol, das entweder als gutes, mächtiges, weises und erbarmungsloses Tier dargestellt wird, aber gerne auch böse und gefährlich.

Barcelona gilt als die heimliche Hauptstadt des Drachen in Europa. In der kosmopolitischen Hauptstadt der spanischen Region Katalonien gibt es mehr als vierhundert Drachendarstellungen, teilweise mit Flügel und Klauen und natürlich andere weniger bedrohlich aussehende, ohne Beine oder Flügel.

Selbst bei den Festen, die in Katalonien gefeiert werden, ist der Drache präsent. Los Correfocs ist ein traditioneller Tanz aus dem 12. Jahrhundert. Er symbolisiert den Kampf zwischen Gut und Böse und zeigt furchterregende Drachen beim Feuer speien.

Antoni Gaudis Hommage an den Drache

Im Parc de la Clutadella finden Besucher der Stadt zahlreiche symbolische Darstellungen mythischer Wesen und natürlich darf auch ein Drache nicht fehlen. In der Parkanlage befindet sich unter anderem die berühmte Burg der drei Drachen; das Castell dels Tres Dragons.