.. “WHO ordnet an, dass sich Regierungen wegen des „tödlichen Affenpocken“-Stamms auf „Mega-Lockdowns“ vorbereiten müssen….

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Regierungen angewiesen, sich auf die Einführung strenger neuer Ausgangssperren vorzubereiten, da die „große Wahrscheinlichkeit“ groß sei, dass sich der neue Stamm der Affenpocken zu einer tödlichen Pandemie entwickeln werde.

Am Mittwoch gab die WHO bekannt, dass Affenpocken offiziell als „gesundheitliche Notlage internationalen Ausmaßes“ eingestuft wurden.

Laut Angaben von Gesundheitsbehörden weist diese neue Variante eine viel höhere Sterblichkeitsrate auf als die Variante aus dem Jahr 2022, und es wird uns gesagt, dass sie sich in vielen Fällen ohne jeglichen sexuellen Kontakt verbreitet.

Noqreport.com berichtet: Bislang gibt es nur in Zentralafrika bestätigte Fälle dieses neuen mutierten Stamms von Affenpocken. Aber es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sich die Krankheit in weitere Gebiete ausbreitet.

Der Vorsitzende des Komitees, das einen „gesundheitlichen Notfall internationalen Ausmaßes“ feststellte, sagt, dass diese neue Variante einen Notfall „für den gesamten Globus“ darstelle.

Der Ausschussvorsitzende Professor Dimie Ogoina sagte: „Der derzeitige Anstieg von Mpox in Teilen Afrikas sowie die Verbreitung eines neuen sexuell übertragbaren Stamms des Affenpockenvirus sind ein Notfall, nicht nur für Afrika, sondern für den gesamten Globus. Mpox stammt ursprünglich aus Afrika, wurde dort vernachlässigt und verursachte später im Jahr 2022 einen weltweiten Ausbruch. Es ist an der Zeit, entschlossen zu handeln, um zu verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt.“

Ursprünglich waren alle bestätigten Fälle des Stammes „Klade 1b“ auf die Demokratische Republik Kongo beschränkt.

Doch mittlerweile wurden in den Nachbarländern Burundi, Kenia, Ruanda und Uganda mehr als 100 Fälle bestätigt… (WHO ruft wegen Affenpocken-Variante internationale Gesundheitsnotlage aus – Labor entwickelt eine Version die „1.000 Mal tödlicher als normal“ ist)

Im vergangenen Monat wurden in vier Nachbarländern der Demokratischen Republik Kongo, in denen zuvor keine Fälle von MPOX gemeldet wurden, über 100 im Labor bestätigte Fälle von Klade 1b gemeldet: Burundi, Kenia, Ruanda und Uganda. Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Fälle höher ist, da ein großer Teil der klinisch kompatiblen Fälle nicht getestet wurde.

Die Eindämmungsstrategie ist offiziell gescheitert.

An diesem Punkt gibt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus offen zu, dass „das Potenzial einer weiteren Ausbreitung innerhalb Afrikas und darüber hinaus sehr besorgniserregend ist“ …

„Die Entdeckung und schnelle Ausbreitung einer neuen Mpox-Gruppe im Osten der Demokratischen Republik Kongo, ihre Entdeckung in Nachbarländern, in denen Mpox zuvor nicht gemeldet wurde, und das Potenzial einer weiteren Ausbreitung innerhalb Afrikas und darüber hinaus sind sehr besorgniserregend“, sagte Tedros während des Briefings.

Was wissen wir also über diese neue Variante? Zunächst einmal wird uns gesagt, dass sie eine viel höhere Sterblichkeitsrate aufweist …

Der sich jetzt ausbreitende Mpox-Stamm (Klade I) ist schwerwiegender als der Typ, den wir vor zwei Jahren gesehen haben (Klade II), erklärt das Centers for Disease Control and Prevention. Klade I verbreitet sich leichter und kann bis zu 10 % der Menschen töten, die sich damit infizieren. Andererseits überlebten mehr als 99 % der Menschen, die sich 2022 mit der Klade-II-Version infizierten.

Zweitens scheint es, dass sich das Virus viel leichter verbreitet als die Variante, die sich 2022 rasch über den ganzen Planeten ausbreitete …

Beim weltweiten Ausbruch von Mpox im Jahr 2022 waren schwule und bisexuelle Männer die überwiegende Mehrheit der Fälle, und das Virus wurde hauptsächlich durch engen Kontakt, einschließlich Sex, übertragen. Bei diesem Ausbruch im Kongo sind jedoch die meisten Fälle und Todesfälle Kinder. Die Gründe für diesen Unterschied sind nicht ganz klar.

Es könnte daran liegen, dass Kinder anfälliger sind, sagt Dr. Boghuma Titanji, ein Experte für Infektionskrankheiten an der Emory University. Auch soziale Faktoren wie Überbelegung und Kontakt mit Eltern, die sich mit der Krankheit angesteckt haben, könnten eine Rolle spielen.

Ich sehe bereits jetzt so viele Leute im Internet, die falsche Informationen über diese neue Variante verbreiten.

Ja, dieser neue Stamm kann durch sexuellen Kontakt übertragen werden.

Es wird jedoch berichtet, dass die Krankheit auch ohne jeglichen sexuellen Kontakt übertragen werden kann …

Den Forschern zufolge begann die Ausbreitung durch sexuelle Übertragung über die örtliche Sexindustrie. Sie sagten jedoch, dass sich das neue Virus auch innerhalb von Haushalten zwischen Müttern und ihren Kindern verbreitet habe, und es habe sogar Fälle von Übertragung von Mensch zu Mensch außerhalb von Haushalten und ohne sexuellen Kontakt gegeben.

Das sei „unglaublich beunruhigend“, sagte Lang. Denn die Krankheit habe mehr Möglichkeiten, sich auszubreiten als frühere Varianten.

Wenn das, was uns erzählt wird, stimmt, könnte das wirklich schlimm sein.

Früher konnten sich die Menschen sicher fühlen, solange sie bestimmte Formen sexueller Aktivitäten vermieden.

Doch nun ist das offenbar nicht mehr der Fall.

Laut einem Experten ist dieser neue Stamm „zweifellos der gefährlichste aller bekannten Stämme“ …

Das neue Virus sei „zweifellos der gefährlichste aller bekannten Mpox-Stämme“, sagte John Claude Udahemuka, Dozent an der Universität von Ruanda, in einer Pressekonferenz am 25. Juni. Er sagte, das Virus habe Fehlgeburten und Blindheit verursacht.

Letztendlich weiß ich nicht, ob sich Affenpocken in den kommenden Monaten zu einem großen globalen Problem entwickeln werden oder nicht.

Sollte es jedoch nicht gelingen, diese Entwicklung voranzutreiben, hat die WHO eine ganze Reihe weiterer Krankheiten identifiziert, die die nächste große globale Pandemie auslösen könnten.

Tatsächlich stehen auf der Liste der „prioritären Krankheitserreger“ der WHO mittlerweile insgesamt 37 verschiedene Krankheiten …

Lassa-Fieber

