3, 7 und 27 – Die Liebesmagie der Zahlen

Der renommierte Star-Hellseher, Lebensberater und Mystiker Emanuell Charis ist ein gefragter Experte, wenn es um tiefgründige Einsichten in die mystische Welt der Zahlen geht.

In diesem Artikel widmen er sich der Untersuchung der besonderen Bedeutung der Zahlen 3, 7 und 27. Diese sind nicht nur in der Numerologie von Bedeutung, sondern spielen auch eine zentrale Rolle in der Magie.

Charis erklärt uns, woher der Glaube an die Magie dieser Zahlen stammt, was ihre tiefere Bedeutung ist und wie sie in magischen Ritualen verwendet werden – und dies insbesondere in Bezug auf Liebe.

Der Ursprung des Glaubens an die Magie der Zahlen

Die Zahlenmystik hat ihre Wurzeln in alten Zivilisationen wie den Babyloniern, Griechen und Ägyptern. In diesen Kulturen war man davon überzeugt, dass Zahlen eine heilige Bedeutung und Kraft innehaben.

»Der griechische Philosoph und Mathematiker Pythagoras war einer der Ersten, der die Idee propagierte, dass Zahlen nicht nur mathematische Symbole, sondern auch Träger mystischer Bedeutungen sind«, erläutert Emanuell Charis.

Diese Idee fand Anklang und entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte weiter, wobei verschiedene Zahlen unterschiedliche spirituelle und symbolische Bedeutungen annahmen, die zum größten Teil auch heute noch gültig sind. (Das dritte Auge – Techniken zur Aktivierung unserer übersinnlichen Fähigkeiten)

Die Zahl 3



Die Zahl 3 gilt in vielen Kulturen als Zahl der Vollständigkeit und Perfektion. Sie repräsentiert oft die Dreieinigkeit von Körper, Geist und Seele, in der christlichen Tradition hingegen steht sie für die Heilige Dreifaltigkeit (Vater, Sohn und Heiliger Geist).

»Mythologisch betrachtet symbolisiert sie die drei Schicksalsgöttinnen, die den Lebensfaden spinnen, messen und schneiden«, so Charis. »Auch in der Kunst und Architektur findet die Zahl 3 häufig Anwendung, um Harmonie und Balance zu schaffen.«

Die Bedeutung der 3 in der Liebe



In der Liebe steht die Zahl 3 für Harmonie und Balance. Sie symbolisiert die Einheit von Körper, Geist und Herz in einer Beziehung. Diese Einheit ist entscheidend für eine stabile und glückliche Partnerschaft.

Ein Liebeszauber, der die Zahl 3 verwendet, kann darauf abzielen, die Beziehung auf allen Ebenen zu stärken und zu harmonisieren. »Dies kann besonders dann wichtig sein, wenn die Beziehung von Missverständnissen oder Ungleichgewichten geprägt ist«, betont Charis.

Die magische Anwendung der 3



Liebesrituale, die die Zahl 3 einbeziehen, können das dreifache Wiederholen von Beschwörungsformeln oder das Tragen eines Amuletts oder Talismans mit drei Edelsteinen beinhalten.

»Solche Rituale zielen darauf ab, die Energie der Dreieinigkeit in die Beziehung zu bringen und so ihre Stärke und Beständigkeit zu fördern«, so Charis. »Ein einfaches Ritual kann beispielsweise darin bestehen, drei Rosenquarze – bekannt als Steine der Liebe – auf einem Altar zu platzieren und dreimal täglich eine Affirmation der Liebe aufzusagen.«