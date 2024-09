Teile die Wahrheit!

Einem beunruhigenden neuen Bericht zufolge plant die Neue Weltordnung, mithilfe künstlicher Intelligenz Millionen von Menschen zu „deprogrammieren“, die an sogenannte „Verschwörungstheorien“ glauben.

Laut Popular Science hat eine aktuelle Studie der John Templeton Foundation bestätigt, dass die globalen Eliten sich derzeit gezielt auf die Mitglieder der Öffentlichkeit konzentrieren, die an nicht-mainstreamige Ansichten glauben.

Headlineusa.com berichtet: Die Studie mit dem Titel „Verschwörungsvorstellungen durch Dialoge mit KI dauerhaft reduzieren“ versuchte, der weit verbreiteten Ansicht entgegenzuwirken, dass manche Menschen ihre Meinung nicht ändern, selbst wenn ihnen Fakten und Beweise vorgelegt werden.

In Bezug auf das Problem des „weit verbreiteten Glaubens an unbewiesene Verschwörungstheorien“ postulierten die Forscher, dass Verschwörungstheorien entgegen der wissenschaftlichen Darstellung durch eine systematische Überprüfung der Fakten entkräftet werden können.

Zu den getesteten Theorien gehörten auch traditionellere Verschwörungstheorien, wie etwa jene rund um die Ermordung John F. Kennedys oder die Möglichkeit einer Landung außerirdischer Wesen, von der die US-Regierung Kenntnis hatte.

Andere wiederum bezogen sich auf unmittelbarere politisierte Behauptungen, etwa nach der Rechtmäßigkeit der COVID-Lockdowns oder der Gültigkeit der Präsidentschaftswahlen 2020, die beide „große Quelle öffentlicher Besorgnis“ seien.

Die Studie wurde durchgeführt, indem verschwörungstheoretische Teilnehmer kurze Gespräche mit einer KI führten, mit dem Ziel, die Teilnehmer von ihren vermeintlich falschen Meinungen zu „heilen“.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass „die Behandlung den Glauben der Teilnehmer an die von ihnen gewählte Verschwörungstheorie um durchschnittlich 20 % verringerte“, was darauf schließen lässt, dass die „Behandlung“ von Menschen mit bestimmten Fakten deren Meinung tatsächlich ändern kann, insbesondere wenn diese Fakten von KI-Bots stammen.

Die erhaltene „Behandlung“ hielt Berichten zufolge „mindestens zwei Monate lang unvermindert an“, was bedeutet, dass eine solche Konditionierung zu einer regelmäßigen Behandlung derjenigen führen könnte, die als Verschwörungstheoretiker gelten.

Letztendlich wurde festgestellt, dass die KI-Konditionierung ein potenziell nützliches Instrument ist, um die „psychologischen Bedürfnisse und Motivationen“ dieser Menschen anzusprechen. Forscher spekulierten, dass die Technologie in den kommenden Jahren online implementiert werden könnte, insbesondere in Online-Foren oder in sozialen Medien.

David Rand, Professor am Massachusetts Institute of Technology und Mitautor der Studie, äußerte sich gegenüber Reportern optimistisch hinsichtlich der Zukunft der KI-Konditionierung.

„Das ist wirklich aufregend“, sagte er. „Es schien, als ob es funktionierte, und zwar auf breiter Front.“

WEF stellt Technologie vor, um die Gehirne „gefährlicher“ Verschwörungstheoretiker zwangsweise neu zu verdrahten

Das Weltwirtschaftsforum hat „gefährlichen“ Verschwörungstheorien den Kampf angesagt und erklärt, dass es in der Gesellschaft keinen Platz für nicht-mainstreamiges „Fehldenken“ gebe, das die Umsetzung zentraler Elemente der globalistischen Vision, darunter auch der Agenda 2030, zu gefährden drohe.

Nach Ansicht von vom WEF finanzierten Forschern müssen sogenannte Verschwörungstheorien über Covid-mRNA-Impfungen und die Ziele der globalistischen Elite, einschließlich Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum, aus dem Internet gelöscht und die Täter hinter diesen Verschwörungen zum Schweigen gebracht werden.

Dieser Angriff auf die freie Meinungsäußerung und die unabhängige Forschung ist schon beunruhigend genug, doch erst die Bestrafung derjenigen, die sich der Agenda der Globalisten widersetzen, entlarvt diese wirklich als verkleidete transhumanistische Nazis und Eugeniker.