Analyst: „Ich bin sehr besorgt, dass sie noch vor Jahresende, vielleicht sogar schon im September, den Dritten Weltkrieg beginnen werden“

Zu Trumps Sieg im November sagt Armstrong: „Sehen Sie, der Computer sagt, Trump sollte gewinnen. Ich weiß nicht, wie zum Teufel sie das zulassen können. Sie müssen Trump in einen Krieg locken oder ihn töten, entweder das eine oder das andere.

Diese Leute sind gewissenlos. … Wir werden ernsthafte Unruhen erleben, egal wer im November gewinnt. Keine der beiden Seiten wird das akzeptieren.“

Zum Goldpreis von 2.500 Dollar pro Unze sagt Armstrong, es gehe nicht um Inflation, sondern um die Angst vor einem Zahlungsausfall der USA. Deshalb kaufen die Zentralbanken.

Armstrong sagt: „Wenn es einen großen Krieg gibt, werden die USA ihre Schulden nicht zurückzahlen können. … Ich bin sehr besorgt, dass sie noch vor Jahresende und vielleicht schon im September den Dritten Weltkrieg beginnen.“

Abdriften ins Chaos – überall Anzeichen

Jede Woche gibt es neue Anzeichen dafür, dass wir auf ein Chaos zusteuern. Ist es das, was sie wollen? Man braucht sich nur das Chaos in der Ukraine anzuschauen, über das kaum berichtet wird.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat erst letzte Woche eine eindringliche Warnung ausgesprochen: „Der Westen spielt mit dem Feuer“, und er richtete eine schaurige Warnung vor dem Dritten Weltkrieg direkt an die USA.

Nun hat Lawrow gesagt, dass der Westen „Ärger herausfordert“, indem er die ukrainischen Forderungen nach einer Lockerung der Beschränkungen für den Einsatz ausländischer Waffen in Erwägung zieht. …

Er fügte hinzu: „Die Amerikaner assoziieren Gespräche über einen Dritten Weltkrieg eindeutig mit etwas, das – Gott bewahre – falls es dazu kommt, ausschließlich Europa betreffen wird.“

Lawrow wies weiter darauf hin, dass ein Atomkrieg nicht auf Europa beschränkt bleiben, sondern alle Menschen überall treffen wird.Dies gilt auch für die USA. Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, an dem Sie sicherstellen mussten, dass Sie über Notstrom und Satellitentelefonkommunikation verfügen, dann ist es jetzt so weit.

Hier ist ein weiteres Warnsignal, dass die Welt im Chaos versinkt: Der Milliardär und Investor Warren Buffett verkauft laut einer am Freitag veröffentlichten Veröffentlichung gewaltige 34 Millionen Aktien der Bank of America für 1,48 Milliarden Dollar .

Damit hat Buffett seit Mitte Juli insgesamt rund 90 Millionen Aktien der Bank of America verkauft. Was sieht Buffett kommen, was wir nicht sehen? Wenn die Bank of America solvent und stark wäre, würde er dann verkaufen?

Schauen Sie sich den Rest der Wirtschaft an. Sie ist ein hoffnungsloser Fall, der von Inflation und Lügen gestützt wird. Aus diesem Grund sollten Sie in einer Finanzwelt der Papiere eine Diversifizierung in Sachwerte als Absicherung in Erwägung ziehen.

Sie wollen noch mehr Chaos? Sie glauben, Sie sind in Amerika sicher? Dann denken Sie nochmal nach. Sehen Sie sich die jüngsten bewaffneten venezolanischen Banden an , die Apartmentkomplexe in Colorado und Chicago besetzt haben. All das ist der Politik der offenen Grenzen der Demokraten und der RINO-Republikaner zu verdanken.

Schauen Sie sich all die Brände an, die überall in Nordamerika wüten. Sie brennen weiter, und als Nebeneffekt vergiften Waldbrände Wassersysteme. Und was gerade in New York City passiert, bringt auch Gift in Wasser und Luft. NYC hat vor kurzem damit begonnen, gegen das West-Nil-Virus zu sprühen.

Das wird noch eine Weile so weitergehen. In vielen anderen Städten werden wahrscheinlich bald überall in der Stadt Mücken versprüht. (Wer weiß, was sie sonst noch versprühen.)

Kann das Versprühen großer Mengen von Insektenvernichtungsmitteln Ihre Luft und Ihr Wasser schädigen? Darauf können Sie wetten, und erwarten Sie nicht, dass sich Regierungsbeamte um Sie kümmern – das tun sie nicht.

Sie müssen außerdem eine Möglichkeit finden, den Rauch und die Giftstoffe aus der Luft in Ihrem Haus zu entfernen. Einfach hineinzugehen und die Tür zu schließen, wird nicht funktionieren.

Und schließlich sagt mein vertraulicher Wahldatensammler, sie hätten neue Informationen über Kamala Harris. Die Datenanalyse zeigt, dass ihre Zustimmungswerte bei etwa 8,5 % schwanken.

Es wird noch schlimmer, denn die neuesten Daten zeigen, dass Harris „nicht wählbar“ ist. Harris gewinnt keine einzige demografische Gruppe. Meine Quelle sagt, wenn der Tiefe Staat sie betrügen will, wird der Betrug offensichtlich sein.

Der Tiefe Staat will Donald Trump unbedingt NICHT ins Amt lassen. Könnten sie einen Krieg beginnen?

Könnten sie das Finanzsystem zum Absturz bringen? Könnten sie ein supertödliches Virus freisetzen, das viele tötet und uns wieder einsperrt? Oder alles zusammen?

Alle Anzeichen dafür, dass wir ins Chaos abrutschen, sind deutlich zu erkennen. Bereiten Sie sich also jetzt darauf vor.

Liste mit 50 grundlegenden Dingen die jeder in seinem Vorrat haben sollte:

#1 Ein konventioneller Generator und ein Solargenerator

#2 Ein Wasserfilter

#3 Ein Regenwassersammelsystem, wenn Sie in der Nähe Ihres Hauses keine natürliche Wasserversorgung haben

#4 Ein großes Notfall-Medizinset

#5 Reis

#6 Nudeln

#7 Dosensuppe

#8 Gemüsekonserven

#9 Obstkonserven

#10 Hühnchen in Dosen

#11 Gläser mit Erdnussbutter

#12 Salz

#13 Zucker

#14 Milchpulver

#15 Säcke Mehl

#16 Hefe

#17 Jede Menge Extrakaffee (wenn du ihn trinkst)

#18 Eimer mit langfristig lagerbaren Lebensmitteln

#19 Viele zusätzliche Vitamine

#20 Feuerzeuge oder Streichhölzer

#21 Kerzen

#22 Taschenlampen oder Laternen

#23 Viel Holz zum Verbrennen

#24 Zusätzliche Decken

#25 Zusätzliche Schlafsäcke

#26 Munition

#27 Zusätzliche Ventilatoren, wenn Sie in einem heißen Klima leben

#28 Händedesinfektionsmittel

#29 Toilettenpapier

#30 Extra Seife und Shampoo

#31 Extra Zahnpasta

#32 Zusätzliche Rasierer

#33 Flaschen Bleichmittel

#34 Ein batteriebetriebenes Radio

#35 Zusätzliche Batterien

#36 Solarladegeräte

#37 Müllsäcke

#38 Planen

#39 Ein Taschenmesser

#40 Ein Hammer

#41 Eine Axt

#42 Eine Schaufel

#43 Arbeitshandschuhe

#44 Viele warme Socken

#45 Samen für einen Garten

#46 Einmachgläser

#47 Zusätzliches Zubehör für Ihre Haustiere

#48 Ein beträchtlicher Notvorrat an Bargeld

#49 Bibeln für jedes Mitglied Ihrer Familie

#50 Ein „Bug-Out-Bag“ für jedes Mitglied Ihrer Familie

Video:

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 08.09.2024