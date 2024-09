Der lange verzögerte Bericht der US-Regierung wurde endlich veröffentlicht: Fluorid senkt den IQ bei Kindern!

In der endgültigen Fassung des Berichts wird bestätigt, was bereits in früheren Entwürfen festgestellt wurde: Die Fluoridbelastung steht in Zusammenhang mit einem niedrigeren IQ bei Kindern.

Der lange verzögerte und zensierte Abschlussbericht des Nationalen Toxikologieprogramms (NTP) der USA hat mit „mäßigem Vertrauen“ festgestellt, dass die Fluoridbelastung „durchweg mit einem niedrigeren IQ bei Kindern verbunden ist“.

Der NTP-Bericht hat in den letzten Jahren für Kontroversen gesorgt, da deutlich wurde, dass Teile der US-Regierung seine Veröffentlichung zu verhindern suchten.

Im Abschlussbericht des NTP, der auch als Monographie bezeichnet wird, heißt es, dass 72 Studien den Zusammenhang zwischen Fluoridbelastung und IQ bei Kindern„ untersucht haben und 64 dieser Studien eine inverse Beziehung zwischen der geschätzten Fluoridbelastung und dem IQ bei Kindern“ festgestellt haben.

Von den insgesamt 72 Studien stufte das NTP 19 als „qualitativ hochwertig“ ein, und von diesen qualitativ hochwertigen Studien „berichteten 18 über einen umgekehrten Zusammenhang zwischen der geschätzten Fluoridexposition und dem IQ bei Kindern“.

Selbst bei weiteren 53 Studien, die als „minderwertig“ eingestuft wurden, stellte das NTP fest, dass „46 der 53 minderwertigen Studien [88 %] bei Kindern ebenfalls Hinweise auf einen umgekehrten Zusammenhang zwischen der geschätzten Fluoridexposition und dem IQ bei Kindern fanden.“

Das NTP wird vom US-Gesundheitsministerium betrieben, um die Toxikologie innerhalb der Behörden zu koordinieren, zu bewerten und darüber zu berichten, und hat seinen Sitz im National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS).

Während diese Schlussfolgerungen für die große Mehrheit der Öffentlichkeit eine Neuigkeit darstellen, sind regelmäßige Leser von The Last American Vagabond aufgrund unserer kontinuierlichen Berichterstattung über dieses wichtige Thema seit mindestens 2020 über diese Schlussfolgerungen informiert. (Fluoridexperte tritt am ersten Tag eines bahnbrechenden Prozesses an)

Obwohl die Schlussfolgerungen in der endgültigen Fassung der NTP-Monographie sehr deutlich formuliert sind, werden sie aufgrund bestimmter Vorbehalte wahrscheinlich weiterhin diskutiert werden.

So wird in der Schlussfolgerung von einer „höheren geschätzten Fluoridexposition“ gesprochen, die laut den Wissenschaftlern bei „Fluoridkonzentrationen im Trinkwasser, die die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation für Trinkwasserqualität von 1,5 mg/L Fluorid übersteigen“, gegeben ist. Die NTP-Wissenschaftler fordern „weitere Studien“, um „das Potenzial einer geringeren Fluoridbelastung für die Beeinträchtigung des IQ von Kindern vollständig zu verstehen“.

Diese Vorbehalte werden von den Konzernmedien bereits genutzt, um die Ernsthaftigkeit der Schlussfolgerungen des NTP herunterzuspielen. Einer der am weitesten verbreiteten Artikel der Associated Press trägt die Überschrift: „US-Regierungsbericht sagt, dass Fluorid beim Doppelten des empfohlenen Grenzwerts mit einem niedrigeren IQ bei Kindern verbunden ist“. Mit der Erwähnung des „doppelten empfohlenen Grenzwerts“ soll die Öffentlichkeit fehlinformiert werden, indem man sie glauben macht, dass die Schlussfolgerungen nicht für den von der US-Regierung derzeit empfohlenen Fluoridgehalt von 0,7 mg/l im Wasser gelten.

In dem 324-seitigen Bericht des NTP machen die Wissenschaftler jedoch deutlich, dass sie glauben, dass ihre Schlussfolgerungen für die US-Bevölkerung gelten.

Sie schreiben:

„Da die Menschen jedoch Fluorid aus verschiedenen Quellen erhalten (nicht nur aus dem Trinkwasser), können Personen, die in Gebieten mit optimal fluoridiertem Wasser leben, einer Gesamtfluoridbelastung ausgesetzt sein, die höher ist als die Konzentration ihres Trinkwassers. Darüber hinaus gibt es in den Vereinigten Staaten Menschen, die in Gebieten leben, in denen das natürlich vorkommende Fluorid im Trinkwasser mehr als 1,5 mg/L beträgt.“

Die NTP-Wissenschaftler gehen noch einen Schritt weiter und kommen zu dem Schluss:

„Dies deutet darauf hin, dass das mäßige Vertrauen in den umgekehrten Zusammenhang zwischen Fluoridexposition und dem IQ von Kindern für einige in den Vereinigten Staaten lebende Kinder relevant ist“.

Diese zusätzlichen Angaben sind äußerst wichtig, da die Menschen aufgrund der zahlreichen Expositionsquellen, u. a. in verarbeiteten Lebensmitteln oder beim Kochen mit fluoridiertem Wasser, wahrscheinlich mehr Fluorid zu sich nehmen. Dies gilt insbesondere für schwangere Mütter und Menschen mit Nierenproblemen, die mehr Wasser als der Durchschnittsbürger zu sich nehmen werden.

Der lange Kampf eines NTP-Wissenschaftlers um den Erhalt der Wissenschaft

Die Veröffentlichung des NTP-Berichts fällt mit dem laufenden Rechtsstreit zwischen der US-Umweltschutzbehörde (EPA) und dem Fluoride Action Network (FAN) zusammen. Der Rechtsstreit begann nach der Entscheidung der EPA aus dem Jahr 2016, die Petition des Klägers gemäß dem Toxic Substances Control Act (TSCA) abzulehnen. FAN versucht nachzuweisen, dass Fluorid ein Neurotoxin ist und im Rahmen des TSCA reguliert oder verboten werden sollte.

Die zweite Phase der Fluoridklage wurde im Februar abgeschlossen, aber Richter Edward Chen hat noch nicht über die Angelegenheit entschieden. Jetzt, da die endgültige Fassung der NTP-Monographie veröffentlicht wurde, könnte Chen bald seine endgültige Entscheidung fällen.

Michael Connett, der leitende Anwalt der FAN, erklärte gegenüber TLAV, dass die Ergebnisse des NTP bestätigen, was frühere Daten in Bezug auf Fluorid und IQ gezeigt haben.

„Der bahnbrechende Bericht des NTP bestätigt, dass es eine umfangreiche, konsistente und zuverlässige wissenschaftliche Forschung gibt, die Fluorid mit einem geringeren IQ in Verbindung bringt, und dass die Dosen, die mit einem geringeren IQ in Verbindung gebracht werden, bedenklich nahe an dem liegen, was Hunderte von Millionen Amerikanern täglich zu sich nehmen“, sagte Connett per Textnachricht.

„Das ist nicht das, wofür die Menschen unterschrieben haben, als wir anfingen, dem Wasser Fluorid hinzuzufügen. Wir haben nicht dafür unterschrieben, unserem Wasser ein Nervengift beizumischen. Wir haben uns für etwas entschieden, das unseren Zähnen helfen könnte. Jetzt, da wir wissen, dass es sich auf unser Gehirn auswirken kann, müssen wir wirklich wieder von vorne anfangen.“

Aus E-Mails, die Anfang Januar 2023 im Rahmen der Klage veröffentlicht wurden, geht hervor, dass verschiedene Teile der US-Regierung offenbar an einer konzertierten Aktion beteiligt waren, um die Veröffentlichung des NTP-Berichtsentwurfs zu verhindern – eines Berichts, der zu dem Schluss kam, dass Fluorid mit einem niedrigeren IQ bei Kindern in Verbindung steht.

Aus den E-Mails geht hervor, dass die NTP-Wissenschaftler glaubten, ihre Arbeit sei abgeschlossen, und einen Termin für die Veröffentlichung im Mai 2022 festlegten. Die Führungsspitze des Ministeriums für Gesundheit und Soziales intervenierte jedoch, um die Veröffentlichung des Berichts zu verhindern.

Aus einer E-Mail vom 28. April 2022 geht hervor, dass Dr. Mary Wolfe, die Direktorin des NTP-Büros für Politik, Überprüfung und Öffentlichkeitsarbeit, Casey Hannan, dem Direktor der CDC-Abteilung für Mundgesundheit, eine E-Mail schickte und erklärte, die Analyse und die Schlussfolgerungen des NTP seien fertig“. Dr. Wolfe teilte Hannan auch mit, dass das NTP die zuvor eingereichten Kommentare der CDC geprüft habe, aber immer noch plane, die Überprüfung „Mitte/Ende Mai“ 2022 zu veröffentlichen.

In einer E-Mail vom 11. Mai 2022 teilt Wolfe Hannan und der CDC erneut mit, dass das NTP „den 18. Mai 2022 für die Veröffentlichung der Monographie festgelegt hat. Die Monographie wird auf der NTP-Website veröffentlicht, und wir werden eine Mitteilung über die Veröffentlichung per E-Mail an die Abonnenten der NTP-Liste senden“.

Später an diesem und am folgenden Tag teilt Dr. Karen Hacker, die Direktorin des National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion der CDC, Dr. Wolfe jedoch mit, dass es innerhalb der CDC Bedenken gegen die Veröffentlichung der NTP-Überprüfung ohne eine zusätzliche Überprüfung durch die „NIH-Führung“ gibt. Hacker erkundigte sich auch nach der Möglichkeit einer „behördenübergreifenden Überprüfung“ durch das Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienstleistungen (HHS).

Dr. Wolfe teilte der CDC daraufhin mit, dass „wir (das NTP) der Meinung sind, dass die derzeitigen Ergebnisse, wie sie in der Monographie aufgeführt sind, den Umfang unserer Bewertung und die verfügbare wissenschaftliche Literatur widerspiegeln und keine Überarbeitung erforderlich ist“.

In der Zwischenzeit, als Dr. Wolfe die Arbeit des NTP verteidigte, enthüllten interne E-Mails zwischen Beamten der CDC-Abteilung für Mundgesundheit, dass die CDC bereits Vorbereitungen traf, um die Veröffentlichung zu verhindern.

