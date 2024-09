Bereiten Sie sich auf einen Crash vor? Warren Buffett hat im Jahr 2024 Hunderte Millionen Aktien verkauft

Teile die Wahrheit!

Warren Buffett ist nicht durch seine Dummheit zum Milliardär geworden. Laut Forbes ist Buffett mehr als 144 Milliarden Dollar wert und damit einer der reichsten Männer der Welt. Von Michael Snyder

Er hat sein Geld an der Börse verdient, warum zieht er also jetzt in fieberhaftem Tempo Geld aus der Börse ab? Erwartet er einen bevorstehenden Crash? Anfang des Jahres schockierte Buffett die Anlegergemeinde, als sein Unternehmen die Hälfte seiner Apple-Aktien verkaufte …

Warren Buffett, der legendäre Investor, der als „Orakel von Omaha“ (und von seinem Vater als „Feuerball“ bezeichnet) bekannt ist, ist für seine klugen Anlageentscheidungen bekannt. Als bekannt wurde, dass sein Unternehmen Berkshire Hathaway die Hälfte seiner Apple-Aktien verkauft hatte, waren viele Anleger verwirrt und versuchten zu verstehen, was das bedeutete.

Die Menge an Apple-Aktien, die Berkshire Hathaway abgestoßen hat, ist absolut erstaunlich.

Berichten zufolge wurden im ersten und zweiten Quartal zusammen fast 500 Millionen Aktien verkauft …

Im ersten Quartal 2024 verkaufte Berkshire Hathaway über 100 Millionen Apple-Aktien und im zweiten Quartal weitere 390 Millionen Aktien.

In jüngster Zeit hat Berkshire Hathaway Aktien der Bank of America verkauft … (Dies ist nicht das Ende der Finanzmärkte – die Wahrheit ist, dass dies erst der Anfang des Chaos ist …)

Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKa.N), öffnet neuen Tab, hat seinen Anteil an der Bank of America (BAC.N), öffnet neuen Tab, erneut reduziert, wodurch der Gesamtumsatz seit Mitte Juli bei fast 7 Milliarden Dollar liegt.

Der von einem der angesehensten Investoren der Welt geführte Mischkonzern gab am späten Donnerstag bekannt, dass er zwischen dem 3. und 5. September 18,7 Millionen Aktien der zweitgrößten US-Bank verkauft und dabei rund 760 Millionen Dollar eingenommen habe.

Auf Grundlage der bisherigen Ereignisse in diesem Monat erscheinen Buffetts Schritte recht klug.

Tatsächlich haben wir gerade die schlimmste Woche für den S&P 500 seit März 2023 erlebt …

Der S&P 500 fiel am Freitag und verzeichnete seine schlechteste Woche seit März 2023, da die Anleger die Folgen eines schwachen Beschäftigungsberichts vom August beurteilten und sich von führenden Technologieaktien trennten.

Wird diese Woche noch mehr Schmerz bringen?

Derzeit sind die Anleger besorgt, dass sich die Konjunktur abschwächen könnte. Diese Befürchtungen wurden durch den Beschäftigungsbericht vom Freitag noch verstärkt.

Wie Zero Hedge anmerkte , erfuhren wir aus diesem Bericht, dass in den USA im vergangenen Monat sage und schreibe 438.000 Vollzeitarbeitsplätze verloren gingen …

Betrachtet man die Spitze, so ist die Zahl der Beschäftigten zwar um 168.000 gestiegen, doch die Zusammensetzung dieses Anstiegs ist verheerend: Dieser Anstieg setzte sich aus einem Anstieg von 527.000 Teilzeitarbeitsplätzen zusammen, dem jedoch ein Rückgang von 438.000 Vollzeitarbeitsplätzen gegenüberstand.