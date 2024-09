Grundsteuer-Schock: Das grenzt an Enteignung! (Video)

Teile die Wahrheit!

Nach dem neuen Grundsteuergesetz wird ab dem 1. Januar 2025 für jedes Grundstück ein individueller Wert ermittelt, basierend auf den aktuellen Immobilienpreisen.

Für viele Hausbesitzer könnte das ein böses Erwachen bedeuten, weil ihnen künftig das Zehnfache mehr an Steuern droht. Entscheidend ist, in welcher Kommune oder Stadt sie wohnen. Ein gerechtes Steuermodell, oder eines nach Gutsherrenart? Von Frank Schwede

Während Hausbesitzer beispielsweise in Rheinland-Pfalz jährlich durchschnittlich 385 Euro Grundsteuer zahlen müssen, liegt die Belastung in für vergleichbare Einfamilienhäuser in Berlin jährlich durchschnittlich bei 686 Euro. Vielfach sogar noch darüber.

Der Grund ist, dass bei der Steuererhebung Städte und Kommunen über sogenannte Hebesätze ihren eigenen Spielraum nutzen können, um beispielsweise ihre Haushaltskasse aufzubessern, oder um für Ansiedlungen an Attraktivität zu gewinnen.

In den ostdeutschen Bundesländern ist die Berechnung besonders interessant, weil dort bisher Werte aus dem Jahr 1935 herangezogen wurden. In Westdeutschland basiert der Wert immerhin schon auf Zahlen aus dem Jahr 1964.

Das heißt, dass es im Osten, speziell rund um Berlin, erheblich teurer werden könnte, wenn die jeweiligen Kommunen nicht ihre Hebesätze reduzieren, weil die Kasse leer ist.

Betroffen hiervon sind vor allem die Bundesländer Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und der frühere Ostsektor Berlins.

Andererseits gibt es sogar sechzehn Städte und Gemeinden in Deutschland, wo Bürger gar keine Grundsteuer zahlen müssen, unter anderen sieben Gemeinden in Rheinland-Pfalz, die meisten davon im Rhein-Hunsrück-Kreis sowie im Landkreis Vulkaneifel. (Der Zusammenbruch des Fiat-Geldes und das Wiederaufleben des Goldes)

Auch in Schleswig-Holstein verzichten acht Kommunen auf die Grundsteuer. Der Grund ist, dass sich die Kommunen aufgrund ihrer guten finanziellen Lage dieses großzügige Geschenk leisten können.

Doch das ist eher die Ausnahme. Tatsache ist leider, dass die Grundsteuererhöhung rund 36 Millionen Immobilien- und Grundstücksbesitzer in Deutschland har treffen wird. Es werden nach vorläufigen Schätzungen sogar Erhöhungen von tausenden von Prozent prognostiziert.

Viele Hauseigentümer und Grundstücksbesitzer sind darüber entsetzt; denn oft müssen sie das Zehnfache mehr an Steuern zahlen. Geht nämlich das Finanzamt davon aus, dass die Immobilie deutlich mehr wert ist, steigt auch die Grundsteuer.

Um das 220-Fache gestiegen

In einem Fall aus Stuttgart muss ein Rentnerpaar ab dem kommenden Jahr 2.875 Euro Steuer für sein Grundstück zahlen. Bisher waren es 195 Euro. Das ist mehr als das 14-Fache und grenzt nach Aussage des 67-jährigen an Enteignung.

Auch den Besitzer einer Obstwiese auf der Halbinsel Mönchgut trifft es hart. Bisher bewertete das Finanzamt die teilweise bebaubare Wiese mit einem Euro pro Quadratmeter. Nun hat das Finanzamt den Wert auf 220 Euro pro Quadratmeter angehoben, was zur Folge hat, dass die Steuer gleich um das das 220-Fache steigt.

Selbst ein einfaches und bescheidenes Haus in einer gehobenen Wohngegend kann Eigentümer teuer zu stehen kommen, wenn sich die Immobilie auf einem überdurchschnittlich großen Grundstück befindet.

Einem Immobilienbesitzer aus Freiburg drohen künftig jährlich 14.000 Euro Grundsteuer statt wie bisher 433 Euro, weil sein bescheidenes Einfamilienhaus aus den 1950er Jahren auf einem 2500 Quadratmeter großen Grundstück steht.