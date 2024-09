Blutlinien der Macht: Die Entlarvung der bösen Eliten, die unsere Welt im ewigen Kampf zwischen Gut und Böse kontrollieren!

Entlarven Sie die finsteren Drahtzieher, die die Fäden der globalen Macht ziehen – das Haus Saud, die Rothschilds, Soros. Entlarven Sie ihre Satansanbetung, ihre Schmiergeldkassen und ihre verborgenen Absichten, die Kriege und Korruption anheizen.

Der Kampf um die Menschheit hat begonnen – es ist Zeit, sich gegen das Böse zur Wehr zu setzen, das unsere Welt beherrscht!

Der Kampf zwischen Gut und Böse: Die Enthüllung der Puppenspieler

In unserer Welt herrscht ein Krieg – über den nur wenige offen sprechen, der aber jeden Aspekt unseres täglichen Lebens beeinflusst. Ein Krieg zwischen Licht und Dunkelheit, Gut und Böse, in dem geheime Mächte die Fäden ganzer Regierungen, Volkswirtschaften und sogar globaler Institutionen ziehen.

Diese zwielichtigen Gestalten, die sich hinter Reichtum, Einfluss und Betrug verbergen, glauben, sie hätten die ultimative Kontrolle. Doch gerade findet eine tiefe, unsichtbare Säuberung statt, um unsere Welt von diesen Puppenspielern zu befreien.

Dieser Artikel zielt darauf ab, die Schichten der Täuschung abzutragen und die Wahrheit hinter der Fassade aufzudecken, denn in diesem Kampf ist Wissen nicht nur Macht – es ist Überleben.

Der ewige Kampf: Gut gegen Böse. Im Zentrum dieses Kampfes steht der grundlegendste menschliche Konflikt: Gut gegen Böse. Im Laufe der Geschichte haben wir Beispiele für diesen Kampf auf unzählige Arten gesehen – von Kriegen, Revolutionen und tyrannischen Regimen bis hin zu subtileren Manipulationen der gesellschaftlichen Strukturen durch unsichtbare Kräfte. Trotz dieser Widrigkeiten bleibt eine Wahrheit klar: Es gibt mehr gute als schlechte Menschen.

Die Erwähnung von „Zauberern und Hexenmeistern“ mag esoterisch erscheinen, aber sie symbolisiert Individuen – seien es Anführer, Einflussnehmer oder anonyme Soldaten im Kampf gegen das Böse – die nicht zulassen werden, dass eine weitere satanische Figur unser Land kontrolliert. (Wie die Rothschilds seit dem Putsch 2014 in der Ukraine Geld machen und die britische Krone die USA und Russland entzweite)

Dabei handelt es sich nicht um zauberkundige Märchenfiguren, sondern um echte Freiheitskämpfer, die hinter den Kulissen unermüdlich daran arbeiten, den Aufstieg dunkler Mächte zu verhindern.

Eine tiefgreifende Reinigung ist im Gange. Wir sind Zeugen eines historischen Moments, in dem eine tiefgreifende Reinigung im Gange ist. Die Abwehr des reinen Bösen findet täglich statt, durch sichtbare und verborgene Aktionen.

Dies ist kein passiver Prozess; es ist ein aktiver Kampf, an dem zahllose Einzelpersonen und Organisationen beteiligt sind, die sich dem Schutz der Welt vor denen verschrieben haben, die sie korrumpieren wollen.

Jahrelang hätten sich die Mächtigen, die sich für unantastbar hielten, nicht vorstellen können, dass sie die Kontrolle über die globale Führung verlieren könnten. Sie gingen davon aus, dass sie nach ihren Manipulationen in der Vergangenheit alles unter Kontrolle hätten.

Doch heute sehen sie sich unerwartetem Widerstand gegenüber, einer Koalition guter Menschen, die sich weigern, dem Bösen erneut die Macht zu überlassen.

Die Puppenspieler: Die wahren Kontrolleure entlarven

Wenn wir über globale Kontrolle sprechen, müssen wir uns fragen: Wer sind die Strippenzieher? Wer sitzt hinter dem Vorhang und zieht die Fäden der Regierungen, Volkswirtschaften und globalen Angelegenheiten?

An der Spitze dieser Pyramide stehen drei zentrale Figuren: das Haus Saud, die Familie Rothschild und George Soros. Mit ihrem enormen Reichtum und ihrem weltweiten Einfluss stellen diese Wesen die unsichtbaren Hände dar, die das Weltgeschehen gestalten.

Das Haus Saud kontrolliert schätzungsweise ein Vermögen von über 4 Billionen US-Dollar und übt durch Öl, Politik und geheime Geschäfte eine enorme Macht aus.

Die Rothschild-Familie ist historisch mit der Bankenbranche verbunden, verfügt über ein Vermögen von über 2 Billionen Dollar und bleibt eine der einflussreichsten Familien der Welt.

George Soros , der oft als singuläre Kraft dargestellt wird, kontrolliert ein Vermögen von über einer Billion Dollar, mit dem er Bewegungen und Organisationen finanziert, die seine globalistische Agenda vorantreiben.

Zusammen repräsentieren diese drei die Spitze der globalen Kontrolle. Ihre öffentlichen Vermögensoffenlegungen sind bloße Illusionen, die die Massen beruhigen sollen. In Wahrheit gehen ihr tatsächlicher Einfluss und ihre Finanzkraft weit über das hinaus, was an der Oberfläche sichtbar ist.

Die Nährsysteme des Bösen: Schwarze Kassen, Krieg und Umweltpakte

Die Regierungen der Welt werden oft als unabhängige Einheiten betrachtet, sind aber in Wirklichkeit diesen Puppenspielern untergeordnet. Viele von ihnen füttern das „Auge“, ein Symbol der Kontrolle, das oft mit dem Auge der Vorsehung in Verbindung gebracht wird – einer allsehenden, allmächtigen Kraft, die in unseren mächtigsten Institutionen präsent ist. Aber wie genau füttern diese Mächte das Auge?

Eine Methode sind schwarze Kassen , also verdeckte Kanäle, über die Geld für dunkle Zwecke geleitet wird. Diese Kassen gibt es praktisch in jeder größeren Regierung, und sie schaffen ein System der Korruption, das das Böse aufrechterhält.

Regierungen nutzen diese geheimen Ressourcen, um Aktivitäten zu finanzieren, die den Interessen der Elite dienen, während die Öffentlichkeit im Dunkeln gelassen wird.

Ein weiterer wichtiger Nährboden ist der Krieg . Im Laufe der Geschichte wurden Kriege dazu genutzt, die Wirtschaft zu manipulieren, Macht zu verschieben und Bevölkerungen zu kontrollieren.

Denken Sie einmal darüber nach: Jeder Krieg der Neuzeit hat auf Kosten von Millionen Menschen einigen wenigen zugutegekommen. Die Kriegsmaschinerie ist ein unglaublich lukratives Unternehmen, das die Reichen bereichert und die einfachen Leute verwüstet.

Und schließlich gibt es noch die Umweltpakte – Abkommen und Verträge, die angeblich dem Schutz der Erde dienen sollen. Manche dieser Initiativen mögen sinnvoll sein, doch viele sind nur Fassaden für versteckte Absichten, die es den Strippenziehern ermöglichen, unter dem Deckmantel des Umweltschutzes mehr Reichtum und Einfluss anzuhäufen.

Hinter diesen „grünen“ Maßnahmen verbergen sich oft tiefer liegende Strategien zur Kontrolle von Ressourcen, Land und der Weltbevölkerung.

Die Symbolik des Dreiecks und des Auges der Vorsehung

Die Drahtzieher verbergen ihre Absichten oft durch Symbole. Ein solches Symbol ist das Dreieck , das drei Seiten hat, genau wie die drei Familien, die die Welt kontrollieren. Das Dreieck wird häufig mit Macht, Kontrolle und Hierarchie in Verbindung gebracht, steht aber auch für Heimlichkeit und Täuschung.

Das Auge der Vorsehung ist ein weiteres weit verbreitetes Symbol, das man oft in Regierungsgebäuden, auf Geldscheinen und in religiösen Einrichtungen sieht. Es stellt das wachsame Auge der Elite dar, die die Welt nach ihrem Willen beobachtet und manipuliert. Wer dieses Symbol versteht, versteht, wie stark diese Strippenzieher die Menschheit kontrollieren.

