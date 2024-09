Zentralbanken: Die Grundpfeiler des Kommunismus

Unzählige neue Krankheiten bescheren den Mächtigen des Pharmakartells exorbitante Profite und dem Bestatter allerlei neue Kundschaft.

Allen Beteuerungen der Regierenden zum Trotz, die Talsohle der anhaltenden Krise ist noch längst nicht erreicht, aber man arbeitet daran.

Immer neue Notverordnungen, verordnen neue Not, für das ausgezehrte und verratene Volk.

Wer noch finanziell kann, flüchtet aus unserer Heimat, mit der Aussicht auf ein ruhigeres Leben.

Ständig wachsende Steuern, Lasten, Abgaben, erhöhte Beiträge für die Krankenkassen, eine gewollte Reduzierung des Wohnungsbaus und immer weitere Firmenschließungen pressen das Allerletzte aus den verarmten Einheimischen heraus.

Doch seit einigen Monaten geraden die Menschenmassen langsam in Bewegung. Immer mehr Seelen, welche die Schnauze voll haben, stellen sich gegen die Regierung und daher wählen sehr viele eine „etwas andere“ Volkspartei, weit jenseits der „roten Pest“.

Doch die Regierung erlässt weitere Gesetze, Ermächtigungen und schränkt die Meinungsfreiheit noch mehr ein, verbietet Zeitschriften und bestraft gnadenlos die Delegitimierung von Politikern und des Staatsmonsters.

Doch die Not und Wut im Volke wächst weiter und weiter.

Man spürt heute schon, dass bei der kommenden Wahl, die „etwas andere“ Volkspartei den Sieg über das Regieren in den Händen halten wird, um ein hoffnungsvolleres Deutschland zu etablieren, so meint man.

Was jedoch noch alles auf die deutschsprachigen Völker zukommen wird, wissen nur die wahren Strippenzieher der Macht, welche die Auf- oder Abstiege der Staaten seit Jahrhunderten manipulieren und regulieren, um deren kommunistischen Endzeitplan von der Gleichschaltung aller Länder zu realisieren! Ja, denen da oben ist jedes Mittel recht, um ihr marxistisches Ziel zu verwirklichen, auch wenn es weitere Millionen Menschenopfer für deren Umsetzung bedeuten würde.

Der obere Text beschreibt Deutschland in den 1930er Jahren und ist faktisch die Blaupause für diese Zeit, welche wir gerade voller Entsetzen erleben. Heißt es doch nicht immer, dass sich die Geschichte wiederholen würde? Nun, dass ist der beste Beweis dafür!

Wenn man sich allein die Finanziers der Russischen Oktoberrevolution 1917, des Kieler Matrosenaufstandes 1918, der Nationalsozialisten 1933 und der heutigen Machthaber in Berlin anschaut, ganz speziell Olaf Scholz, so sticht ein Bankier-Name immer wieder ganz besonders hervor. Die Rede ist von der Hamburger WARBURG-Familie, was alles andere als ein Zufall sein kann.

„Paul Moritz Warburg (geboren 10. August 1868 in Hamburg; gestorben 24. Januar 1932 in New York City) war ein deutschamerikanischer Bankier und Politiker . Er entstammte der wohlhabenden deutsch-jüdischen Bankiersfamilie Warburg, die bis in das 21. Jahrhundert mit dem Bankhaus M. M. Warburg & CO und der Private-Equity-Unternehmung Warburg Pincus am Finanzmarkt aktiv ist. Paul M. Warburg gilt als Hauptinitiator der 1913 gegründeten US-Zentralbank FED . Seine Brüder Max Moritz Warburg, Felix Moritz Warburg und Fritz Moritz Warburg wirkten ebenfalls als international bedeutende Bankiers und Politikberater .“[3]

Vielleicht meint nun jedoch der eine oder andere Leser, dass sich die hochkapitalistischen Bankiers WARBURG doch niemals kommunistischen Bestrebungen zuwenden würden. Da frage ich Sie offen und ehrlich: Warum eigentlich nicht?!

Sind wir doch einmal ehrlich, sollte es einer Zentralbank, auch Notenbank, Zentralnotenbank, zentrale Notenbank, Nationalbank, Staatsbank oder auch Währungsbehörde nicht egal sein, ob sie dem Kapitalismus, Sozialismus, Monarchie oder sonstige Ideologie angehören?!

Der olle Karl Marx (Marx ist der Ersatzname des jüdischen Namens Mordechai[4]), welcher von 1830-1835 durch Jesuiten unterrichtet wurde[5], forderte, dass der Staat eine monopolistische Zentralbank errichten muss, damit er die „Umwälzung der ganzen Produktionsweise“ erreichen und den Kommunismus errichten kann[6]!

„Im „Manifest der Kommunistischen Partei“ aus dem Jahr 1848 nennt Karl Marx (1818-1883) „Maßregeln” – despotische Eingriffe in die Eigentumsrechte –, die für die gesellschaftliche Umwälzung, die zum Kommunismus führen soll, notwendig sind. Maßregel 5 ist die „Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol.“ Eine überaus hellsichtige Forderung . Umso mehr, als in der Zeit, als Marx sie formuliert hat, Edelmetalle, Gold und Silber, Geld waren.

Gold und Silber lassen sich bekanntlich nicht beliebig vermehren. Mit ihnen ist es daher auch nicht ganz so einfach, die Kreditmenge nach politischer Willkür zu beeinflussen. Marx scheint aber wohl schon geahnt zu haben, was alles möglich sein wird, wenn der Staat in die Lage versetzt wird, Geld per Kredit zu schaffen, wenn er erst einmal das Monopol über die Geldproduktion an sich gerissen hat. Schon der britische Historiker Thomas Fuller (1608-1661) schrieb: „Geld ist die Sehne sowohl der Liebe als auch des Krieges.““[7]

Somit war 1913 die Errichtung der FED in den USA einer der Grundpfeiler, für die Erschaffung des diktatorischen und allumspannenden Weltkommunismus!

„Der Vorschlag zur Etablierung einer Zentralbank nach europäischem Vorbild stammte vom Bankier Paul Moritz Warburg aus der Hamburger Bankiersdynastie Warburg . … Als ausgemachter Experte auf dem Gebiet nationaler Zentralbanken in Europa bemängelte Warburg das Fehlen einer US-Zentralbank und schlug die Etablierung einer privaten amerikanischen Zentralbank nach Muster der deutschen Reichsbank vor, um die Geldhoheit vom Staat zu übernehmen .“[8]

Wenn man sich alle Geschehnisse momentan anschaut, sowie eins und eins zusammenzählt, weiß man, dass es nur noch ein weltweites Großereignis bedarf und der anvisierte Höhepunkt des „Spectaculus Communismus“, inklusive der Eine-Welt-Regierung wird unaufhaltsam seinen Lauf nehmen!

Sehr geehrter Leser,

wenn ich in die Zukunft unserer Nachkommen sehe, erblicke ich ein blutverschmiertes Land, fernab von dem oft propagierten Frieden und der ersehnten Freiheit für ALLE, über den jedoch der „kommunistische Stern“ der Verzweiflung heller und roter leuchtet, als je zuvor.

Wenn wir 95 Jahre in unserer Geschichte zurück gehen, finden wir ganz ähnliche Begebenheiten vor, wie wir sie heute abermals erleben. Nur durch die Chaosherrschaft der roten Socken Sozialisten, während der Weimarer Republik und des Diktats des Versailler Vertrags war es überhaupt möglich, dass die Nazis (wie von denen da oben geplant) an die Macht kamen.

Nur deswegen konnten sie die sogenannten „Rechten“ überall breit machten. Jedoch sollte man auch wissen, dass die sogenannten „Rechten“ schon damals eigentlich „Linke“ waren und somit im Grunde genommen ebenso Sozialisten, also die Vorvertreter der Kommunisten!

Schaut man sich nun auf der Welt um, wo momentan weltweit sogenannte „Rechte“ (also gewissermaßen die „anderen“ Sozialisten) breit machen, kann man ganz leicht die Parallelen zu den 1930er Jahre erkennen! Dieselben Hintergrundmächte wie damals sind wieder die Strippenzieher!

Und was macht die sogenannte Opposition?!

Der sogenannte „Widerstand“ feiert die AfD, mit ihren aus Brennholz geschnitzten Gallionsfiguren Weidel und Höcke! Jedes Video mit diesen „gesichert rechtsextremen“ Schauspielern wird auf allen Kanälen gepostet, als würde man dadurch die Freiheit und Souveränität erhalten.

Jedes ihrer Worte wird auf die Goldwaage gelegt und die meisten armseligen Kreaturen verstehen es nicht einmal, dass man nur ein Beobachter eines Schauspiels ist, welches die Mächtigen für uns aufführen, um uns zu blenden und zu manipulieren!

Somit wird unser aller Zukunft auf der Totenbahre zu Grabe getragen, während man sich einredet, wir seien unterwegs zu einer feuchtfröhlichen Hochzeitsfeier!

All die Helden, welche die „Erfolge“ der AfD bei den momentanen Wahlen feiern, bejubeln somit ihren eigenen Untergang, aus dem es kein Zurück mehr geben wird!

Ich frage euch: Was habt ihr nur getan?! Habt ihr dieses uralte Spiel der Polarität noch nicht verstanden?! Und ihr nennt euch selber auch noch „AUFGEWACHT“, obwohl ihr anscheinend in Schneewittchens Apfel gebissen habt und so tief schlaft, dass man kaum noch euren Odem spüren kann!!!

Die Uhr zeigt bereits drei Minuten nach Zwölf: WANN WACHT IHR WAHRLICH AUF?!

„Was wir bei Oskar Lafontaine gegenwärtig erleben, hat mit

links nichts mehr zu tun. Das steht nicht in der Tradition von

Karl Marx, sondern in der von Pim Fortuyn,

Jürgen Möllemann und Jörg Haider.

Es geht ihm in politischer Strategie und Sprache darum,

ausländerfeindliche Stimmungen zu mobilisieren.“

(Joschka Fischer – Grüner Kommunist)

Passen Sie bitte auf sich auf und insbesondere achten Sie bitte darauf, wem Sie folgen. Es könnte unser aller „tiefroter“ Untergang sein 😉!

Hochachtungsvoll

Ihr Alfred-Walter von Staufen

