BRICS, Russland und die eigene Zentralbank: „Wenn es funktioniert, wird es weltweit eine Bombe sein, im besten Sinne des Wortes“

Die Ankündigung der Bildung einer neuen (BRICS-)Währung könnte auf dem bevorstehenden Gipfel im Oktober 2024 bekannt gegeben werden.

Das Ziel von BRICS ist die Schaffung einer multipolaren Finanzwelt, in der Entwicklungsländer begrenzt vernetzt sein werden sind mit dem US-Dollar..

Der größte US-Sektor, der betroffen sein wird, wenn die BRICS-Staaten den Dollar abwerfen, ist der Banken- und Finanzsektor. Banken in den gesamten USA werden einfach gezwungen sein, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Aussichten für den US-Dollar zu sichern.

Darüber hinaus könnten neue Währungspaare eine zentrale Rolle auf dem Devisenmarkt spielen und den Druck auf den US-Dollar weiter erhöhen. Und vergessen Sie nicht die Stimmung in Bezug auf den US-Dollar … Vom „Gewinner“ zum „Verlierer“; Mit anderen Worten: Wer möchte schon einen „Loser“ als Finanzpartner haben?

Der weltweite Ölhandel hat sich grundlegend verändert.

Mit Iran, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten als BRICS+-Mitgliedern produzieren die Brics-Staaten etwa 44 % des weltweiten Rohöls. Nicht nur der Ölhandel, sondern der gesamte gegenseitige Welthandel wird hauptsächlich in der neuen goldgedeckten BRICS-Währung oder in lokalen Währungen anderer Entwicklungsländer abgewickelt.

Dies würde ihnen helfen, ihre Volkswirtschaften zu schützen, da das Halten des US-Dollars in Reserven ein Risiko darstellt. Die wachsenden US-Schulden erreichten in diesem Monat 34,4 Billionen US-Dollar, und die Entwicklungsländer versuchen, sich vom Dollar abzuwenden.

„Mit den BRICS-Staaten wird Russland dem Westen zeigen wollen, dass es trotz seiner Invasion in der Ukraine immer noch Freunde und Verbündete im Rest der Welt hat.“

Russland wird 2024 die Präsidentschaft der BRICS-Staaten ausrichten!

Die BRICS-Gruppe argumentiert, dass westliche Länder große globale Gremien wie den IWF/Internationalen Währungsfonds und die Weltbank dominieren, die Regierungen Geld leihen und daher enormen Einfluss auf diese Länder haben.

Schauen Sie sich zum Beispiel die völlige Kapitulation Griechenlands an, als der IWF ihnen „aus dem Finanzfeuer“ helfen musste. Über den IWF wurde nun der Frachthafen von Athen (Piräus) verkauft, um die Schulden Griechenlands zu reduzieren.

Russland wird im Oktober den BRICS-Gipfel 2024 in Kasan ausrichten und es wird erwartet, dass Russland und Putin einen proaktiven Ansatz verfolgen werden, um die BRICS-Entwicklungen zu beschleunigen: Präsident Putin hat bereits gesagt, dass er:

Die Pläne zur Schaffung einer digitalen BRICS-Zahlungsplattform schreiten stetig voran, sagte Walentina Matwijenko auf einer Pressekonferenz. Sie ist Vorsitzende des Russischen Föderationsrates und sagte folgende Worte:

„Die Einrichtung der unabhängigen Finanzzahlungsplattform BRICS Bridge, eines eigenständigen gegenseitigen Zahlungssystems auf einer soliden gemeinsamen Plattform, wird derzeit innerhalb von BRICS diskutiert.

Ich habe sowohl mit der Zentralbank als auch mit dem Finanzministerium gesprochen und es geht stetig voran. Diese Entwicklung wird mit Kollegen von Zentralbanken und Finanzministerien aller BRICS-Länder, einschließlich neuer Mitglieder, diskutiert.“

Laut Matviyenko, dem Vorsitzenden des russischen Oberhauses, wird Russland als BRICS-Vorsitzender im Jahr 2024 für all dies verantwortlich sein.

„Wenn es funktioniert, wird es weltweit eine Bombe sein, im besten Sinne des Wortes.“ Vielleicht wird es dann genehmigt, oder zumindest wird in den Diskussionen entschieden, wann und in welcher Form es fertiggestellt werden soll, sodass es nicht mehr nur eine Idee ist, sondern in der Praxis Fortschritte gemacht werden.“

Inmitten endloser Sanktionen und der Trennung Russlands von SWIFT habe die Bank von Russland ein eigenes Zahlungssystem entwickelt, dem bereits viele Länder beigetreten seien, bemerkte Matwijenko.

„Das zeigt, dass am Ende jedes Tunnels Licht ist“, fügte sie hinzu. Der Präsident des Föderationsrates wies darauf hin, dass der Dollar angesichts der überhöhten US-Staatsverschuldung weltweit schwächer werde, während das System des gegenseitigen Zahlungsausgleichs in Landeswährungen ausgeweitet werde.

„Ich hoffe, dass das von BRICS geschaffene System zu einem Trend wird, zu einem Beispiel, dem später nicht nur die BRICS-Länder, sondern auch viele andere Länder folgen werden“, sagte sie und fügte hinzu, dass das Thema auch in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) diskutiert werde. .

Einer der Faktoren, die wir als Weltbürger ernsthaft berücksichtigen müssen, ist, dass alle Privatkonten in US-Dollar in der globalen Mikroökonomie ernsthaft an Wert verlieren könnten.

Wenn Weltbürger ihr Privatvermögen massiv in die BRICS-Währung transferieren – als US-Dollar-Flucht oder als „normale“ Investition – ist dies sicherlich einer der virtuellen Torpedos, die den US-Dollar sinken lassen.

BRICS gründen ihre eigene Zentralbank

Die Zusammenarbeit von Ländern außerhalb der USA und des US-Dollars, den sogenannten BRICS+-Staaten, hat einen Punkt erreicht, an dem sie ihr Spiel durch die Gründung einer eigenen Zentralbank intensiviert haben.

Das sind große Neuigkeiten, die vielen nicht bewusst sein werden, aber es sind wirklich große Neuigkeiten. Denn das bedeutet, dass sie planen, eine eigene Währung herauszugeben, was bereits angekündigt wurde, siehe unsere vorherigen Artikel zu den BRICS und den BRICS+. Insbesondere über die unverhohlene Absicht dieser Länder, den US-Dollar als Weltwährung zu zerstören…!

Es war Sergej Rjabkow, der stellvertretende russische Außenminister, der deutlich machte, dass eine Privatbank der Schlüssel zu diesem Plan zur Schaffung einer eigenen Währung ist. Die Entwicklung dieser Währung ist in vollem Gange. BRICS und seine Erweiterung auf derzeit 11 Länder, die BRICS+, haben im vergangenen Jahr intensiv über die Schaffung einer eigenen Währung gesprochen. Dieser Schritt ist Teil ihres größeren Plans, die Abhängigkeit vom Dollar zu verringern.

Obwohl sie sich darüber freuen, wird es nicht über Nacht passieren. Es gibt einige große Probleme, die sie zuerst lösen müssen. Minister Rjabkow erläuterte dies alles im Detail und sagte, dass der erste große Schritt zur Einführung ihrer BRICS+-Währung die Schaffung einer Zentralbank sei.

Dabei geht es nicht nur um das Drucken/Schaffen von Geld. Es betrifft hauptsächlich die gesamte Organisation, beispielsweise die Festlegung der Regeln für Geld, etwa wie stark der Wert dieser Währung geschützt werden soll und welche Handelsbedingungen im Vergleich zu anderen Währungen gelten. Ryabkov auf einer Pressekonferenz von RIA Novosti.

„Ich würde nicht sagen, dass diese Idee auf Eis gelegt wurde. Die Gründung einer Zentralbank ist mit vielen technischen Fragen verbunden. Stellen Sie beispielsweise sicher, dass es einen Ort gibt, der die Ausgabe der Währung verwaltet, und ermitteln Sie den Basiszinssatz.“

UNRESET aufgrund der BRICS+-Entwicklungen

Unterdessen machen sich die Menschen auf der anderen Seite der Welt Sorgen um die amerikanische Wirtschaft. Robert Kiyosaki, der Mann, der „Rich Dad, Poor Dad“ geschrieben hat , spricht von einem großen Wirtschaftscrash. Er twittert, dass es schwierig werden wird und gibt Tipps, wie man mit dem bevorstehenden Finanzsturm umgehen kann. Denn vor allem die USA stecken ohnehin in einer Mega-Schuldenkrise, die von Tag zu Tag schlimmer wird.

In Kombination mit der Tatsache, dass die BRICS-Staaten dem Dollar den Rücken kehren werden – und sei es nur, indem sie den US-Dollar nicht mehr verwenden – könnte dies zu großen internationalen politisch-wirtschaftlichen Problemen führen. Kiyosaki ist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht; Auch andere Experten machen Alarm wegen der fragilen Lage der amerikanischen Wirtschaft.

In Bezug auf die BRICS-Staaten erklärte Rjabkow, dass eine gemeinsame Währung derzeit zwar nicht ihre oberste Priorität sei, sie dies jedoch schnell umsetzen könnten, wenn der gesamte Club der 11 Länder beschließe, voranzuschreiten.

Dies geschah nach einem großen Treffen im Februar, bei dem über eine neue Möglichkeit gesprochen wurde, Zahlungen abzuwickeln, ohne dass eine digitale Währung erforderlich ist.

Dabei handelt es sich um ein neues System namens „BRICS-Brücke“. Mittlerweile arbeiten auch zwei Mitglieder, China und die Vereinigten Arabischen Emirate, an etwas Ähnlichem namens „mBridge“.

Die Chefin der Bank von Russland, Elvira Nabiullina, sprach darüber, wie schwierig es sei, eine einheitliche BRICS-Währung einzuführen. Sie führte diese Gespräche bereits, bevor weitere Länder den BRICS-Staaten beitraten und BRICS+ geboren wurde.

In einem weiteren aktuellen Update bekräftigte Ryabkov, dass man groß und mutig an die Zukunft denkt. „In diesem Bereich wird ein recht mutiger, durchaus innovativer Plan entwickelt werden, und zwar in einer Zukunft, die nicht in Jahren und Jahrzehnten berechnet wird, sondern viel schneller . “

Es ist also klar, dass die BRICS-Staaten auf dem Weg sind, das globale Finanzsystem GRUNDLEGEND aufzurütteln. Sie reden nicht nur über Veränderungen, sie planen sie auch. Und da eine BRICS-Zentralbank in Arbeit ist, könnten wir diese neue Währung früher auf den Markt bringen, als die meisten Leute denken.

Quellen: PublicDomain/wanttoknow.nl am 31.08.2024