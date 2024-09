Großbritannien ist der Beweis: Globalisten planen, Migranten als Söldnerarmee gegen den Westen einzusetzen

Warum bestehen westliche Politiker darauf, die Öffentlichkeit über illegale Grenzübertritte aufzuklären? Warum versuchen sie, jeden zu vernichten, der sich öffentlich gegen Masseneinwanderung aus der Dritten Welt ausspricht?

Die geltenden Gesetze unterstützen die Mehrheitsmeinung zur Einwanderung – Kommen Sie legal hierher oder kommen Sie überhaupt nicht. Von Brandon Smith

In Europa, Großbritannien und den USA zeigen Umfragen, dass eine Mehrheit der Bürger eine Verringerung der Einwanderung und eine bessere Grenzsicherung wünscht. Doch Regierungsbeamte, die oft behaupten, sie würden „die Demokratie schützen“, ignorieren diese Bedenken der Mehrheit dreist. Warum?

Ich vertrete seit vielen Jahren eine spezifische Theorie über die wahren Absichten, die hinter der Politik offener Grenzen in westlichen Ländern stehen, und ich bin davon überzeugt, dass diese Theorie die meisten Fragen rund um die illegale Einwanderung beantwortet.

Die allgemeine Behauptung innerhalb der Freiheitsbewegung ist, dass dies alles Teil der „Cloward-Piven-Strategie“ ist: Eine Methode der Sozialtechnik, die die groß angelegte Umsiedlung von Migranten in eine Gesellschaft nutzt, um diese Nation zu destabilisieren.

Das Ziel ist, Menschen mit einer inkompatiblen oder feindlichen Ideologie zu importieren, und schließlich wird die Zielkultur zusammenbrechen und gezwungen sein, ein neues Regierungssystem zu akzeptieren (d. h. von freien Märkten und Freiheit zu Kommunismus und Sklaverei).

Wenn die westliche Bevölkerung sich im Kampf gegen die globalistische Ideologie vereint, wird die Aufgabe der Dekonstruktion für sie unmöglich. Also zerstören sie den Westen einfach von innen, indem sie Millionen von Menschen einführen, die sich NIEMALS assimilieren oder vereinigen werden. (Migrationspolitik nach Solingen: Fortsetzung führt in Barbarei und einen neuen Totalitarismus)

Meine Theorie geht jedoch über die Cloward-Piven-Erklärung hinaus. Ich glaube, dass die Einführung von Migranten aus der Dritten Welt in die USA und nach Europa einen tieferen und noch finstereren Zweck hat.

Ich habe meine Position in meinem im Januar veröffentlichten Artikel „Kultureller Ersatz: Warum die Einwanderungskrise absichtlich herbeigeführt wird“ zusammengefasst . Ich stellte fest:

„Ich habe dies in früheren Artikeln erwähnt und bin weiterhin der Meinung, dass einer der Hauptgründe für das Establishment, die Grenzen offen zu lassen und illegale Einwanderer zur Einreise zu verleiten, darin besteht, eine Migrantenarmee zu schaffen; eine Situation, in der Millionen von Illegalen im Austausch für ihren Dienst leicht die Staatsbürgerschaft angeboten wird.

Ich glaube auch, dass diese Migrantenarmee gegen die amerikanische Öffentlichkeit (die wirklichen Bürger) eingesetzt wird, um im Gefolge einer nationalen Katastrophe Maßnahmen des Kriegsrechts durchzusetzen …“

Mit anderen Worten, mein Argument war, dass Migranten aus der Dritten Welt nicht einfach als unwissentliche Werkzeuge für die kulturelle Sättigung des Westens eingesetzt werden.

Sie werden nicht zu Millionen ins Land gebracht, um einfach von den Früchten unserer Arbeit und der Arbeit unserer Vorfahren zu leben. Ich glaube, sie werden als Vollstrecker des Establishments in die USA, nach Großbritannien und Europa gebracht.(Irre BRD: Grüne Migrations-Agentin G.-Eckardt vergleicht philippinische Krankenschwestern mit syrischen Terroristen – Attentat von »Ausländer-Feinden« inszeniert)

Denken Sie darüber nach – sie sind im Grunde gekauft und bezahlt. Sie sind Söldner, die mit dem Angebot einer einfachen Staatsbürgerschaft, Almosen der Regierung und der Möglichkeit, die westliche (und im Allgemeinen weiße) Bevölkerung, die sie verachten, brutal zu behandeln, angeworben werden. Und sie dürfen dies tun, während sie sich zum Schutz hinter staatlichen Strafverfolgungsbehörden verstecken.

Da ein zweistufiges Polizeisystem besteht, können die Migranten tun und lassen, was sie wollen, ohne große Angst vor Repressalien haben zu müssen. In Europa kommt das zusätzliche Problem der wachsenden islamischen Einwanderung hinzu, die durch religiöse Doktrinen dazu gelenkt wird, Ungläubige zu besiegen. Aus dem Koran:

Koran [9:29] Bekämpft diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den Jüngsten Tag glauben und die nicht für verboten erachten, was Allah und Sein Gesandter für verboten erklärt haben, und die nicht die Religion der Wahrheit von denen annehmen, denen die Schrift gegeben wurde – [kämpft], bis sie in Demut freiwillig die Dschizya entrichten.

Migranten aus der Dritten Welt sind angeheuerte Schläger für die politische Elite. Sie können die Bevölkerung terrorisieren, und wenn die einheimische Bevölkerung sich selbst verteidigt, kann die Regierung einschreiten, sie als hasserfüllte Rassisten bezeichnen und den Kriegszustand ausrufen.

Es ist eine Win-Win-Situation. Die Migranten helfen dann bei der Durchsetzung des Kriegsrechts, während die Regierung die Zweiklassen-Polizei verstärkt.

Es gibt Leute, die darauf bestehen, dass die Anti-Einwanderungs-Position ein „falsches Paradigma“ sei. Die Vorstellung von „falschen Paradigmen“ ist unter Denkern der Freiheitsbewegung zu einer Plage geworden, die aufgegeben werden muss.

Die Realität ist, dass wir nicht nur gegen die Globalisten kämpfen, sondern auch gegen die Menschen, die den Globalisten bewusst oder unbewusst helfen. Die Eliten helfen dabei, Konflikte zu schüren, aber viele dieser Spaltungen bestehen bereits ohne ihren Einfluss.

So sind etwa die Kulturen der Dritten Welt von Natur aus gewalttätig und autoritär. Die 20 gewalttätigsten und repressivsten Länder der Welt sind auch die Länder, die Migrantenkarawanen in unsere Richtung schicken.

Progressive werden behaupten, das sei eine gute Sache und wir müssten diesen Menschen helfen. Es ist keine gute Sache und den meisten von ihnen kann nicht geholfen werden, denn sie kommen nicht hierher, um frei zu sein, sondern um sich zu nehmen, was sie kriegen können.

Die Mehrheit der Menschen aus diesen Regionen wird nie in der Lage sein, friedlich in westlichen Gemeinschaften zusammenzuleben. Sie verstehen nichts von Freiheit, sie verstehen nichts von Diplomatie, sie verstehen nichts von Kompromissen.

Für sie ist Toleranz keine Tugend, sondern eine Schwäche, die sie zu ihrem Vorteil ausnutzen können. Diese Tatsache wird immer wieder bewiesen, da die Massenmigration zunimmt, und ich denke, meine Theorie wurde kürzlich durch die Ereignisse in Großbritannien bestätigt.

Seit über einem Jahrzehnt sind britische Bürger Opfer von Angriffen durch Migranten und organisierter Kriminalität. Das zweistufige Polizeisystem in Großbritannien schützt diese Migranten weiterhin vor Vergeltung, während die Regierung Statistiken versteckt, die zeigen, wie viel Gewalt von Nichtbürgern verübt wird.

Die britischen Unruhen letzte Woche waren ein seltener Moment, in dem Patrioten endlich für offene Grenzen eintraten und auf die Straße gingen, nur um dann als „Nazis“ und „Rassisten“ bezeichnet zu werden.

Der Einsatz von Bereitschaftspolizei zur Unterdrückung von Sachbeschädigungen und Kämpfen wäre bis zu einem gewissen Grad verständlich, wenn es nicht schon seit Monaten aggressive Migrantenproteste ohne nennenswertes Eingreifen der Polizei gegeben hätte. Auch hier ist die Zweiklassen-Polizeiarbeit offensichtlich.

Dann gab der britische Premierminister Keir Starmer eine Erklärung ab, in der er patriotische Proteste verurteilte und Migranten in Schutz nahm. Ein Referendum über Einwanderung wurde nicht angeboten. Er hat das Problem der steigenden Migrantenkriminalität nicht ein einziges Mal anerkannt und den Patrioten praktisch den Krieg erklärt.

Im Juli war die Labour Party Berichten zufolge dabei, eine neue „muslimische Führungsgruppe“ zu gründen , die die wichtigste Kontaktstelle zwischen Keir Starmers Regierung und den muslimischen Gemeinden in Großbritannien werden soll. Ein Entwurfsdokument, in dem die Pläne für das Netzwerk dargelegt werden, beschreibt dessen Kernziele, darunter „die öffentliche Politik so zu beeinflussen, dass die Rechte britischer Muslime geschützt und gefördert werden“ und „die Mediendebatte über Muslime in Großbritannien zu beeinflussen“.

