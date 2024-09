Brisante Trump-Andeutung: „Habe kein Problem, Epstein-Kundenliste zu veröffentlichen“ – Clinton soll beim Sex gefilmt worden sein (Video)

Seit dem ominösen Ableben von Jeffrey Epstein im Jahr 2019 ranken sich Mythen um existierende Aufzeichnungen, wie etwa geführte „Kundenlisten“ des Sexualstraftäters. Nun deutete Donald Trump in einem Podcast-Interview an, dass das berüchtigte „Black Book“ unter seiner Präsidentschaft veröffentlicht werden könnte.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat angedeutet, dass das berüchtigte „Black Book“ mit der angeblichen Kundenliste des unter weiterhin ungeklärten Umständen zu Tode gekommenen Sexhändlers Jeffrey Epstein veröffentlicht werden könnte. Das hängt jedoch davon ab, ob er zuvor am 1. November 2024 zum US-Präsidenten gewählt wird.

Epstein war in den 1980er- und 1990er-Jahren als millionenschwerer Finanzier tätig und verkehrte jahrelang im Umfeld vermögender US-Prominenz im Bereich Finanzen und Filmwelt, dabei auch in sogenannten 1. Kreisen in Europa.

Dies wurde ermöglicht durch seine Partnerbeziehung mit Ghislaine Maxwell, der Tochter des tschechoslowakisch-britischen Verlegers und Millionärs Robert Maxwell.

In seiner kriminellen Sex-Organisation stellte Epstein dabei prominenten Interessenten Dutzende von jungen Frauen vor – von denen einige nachweislich zum damaligen Zeitpunkt noch minderjährig waren. Dann flog er sie auf Einladung mit dem „Lolita Express“ genannten Jet auf eines seiner Anwesen auf einer Privatinsel in der Karibik.

Trump äußerte sich nun im Rahmen eines Interviews mit Lex Fridman, einem russisch-US-amerikanischen „Informatiker, YouTuber und Podcaster“. Das Gespräch wurde am 3. September veröffentlicht und hat auf YouTube (YT) bereits knapp 2,5 Millionen Klicks. (Ermittler: Hollywood-Star und Regisseur droht Gefängnisstrafe wegen „abscheulicher“ Pädophilie- und Mordvorwürfe (Video))

Zu den Themen Epstein und dessen Privatinsel Little Saint James in der Karibik, medial auch als „Orgy Island“ (Orgien-Insel) bezeichnet, lautete die Frage des Moderators:

„Es gab einen Moment, in dem Sie gezögert haben – während der letzten Präsidentschaft – einige der Dokumente über Epstein freizugeben. Warum das Zögern?“

Trumps Antwort lautete:

„Viele große (bekannte) Leute sind auf diese Insel geflogen, aber zum Glück war ich nicht einer von ihnen.“

Der Moderator ergänzt den Punkt mit dem Hinweis, dass es auch weiterhin für sehr viele interessierte Menschen ein Rätsel bleibe, warum das berüchtigte, nachweislich existierende sogenannte „Black Book“, eine Auflistung von Gefälligkeitsempfängern mit prominenten Namen, nie veröffentlicht wurde, um zuvor noch zu fragen:

300x250

„Was glauben Sie, warum haben so viele kluge und mächtige Leute ihn – Epstein – so nah an sich herangelassen?

Auf die Frage des Moderators erwiderte Trump wörtlich (im YT-Video ab Min. 44:16):

Er war ein guter Geschäftsmann. Er war ein offener, fröhlicher und herzlicher Typ. Er hatte ein paar nette Vorzüge, mit denen er um sich warf, wie mit Inseln, aber eine Menge großer Leute gingen auf diese Insel. Zum Glück gehörte ich nicht zu ihnen.“

Trump ergänzte weiter, dass es „interessant sei“, dass die Inhalte des Notizbuches weiter unter Verschluss seien, um zu erklären, dass es zu einer Veröffentlichung „eventuell kommen kann“. Trump weiter:

300x250 boxone

„Ich würde mir das auf jeden Fall ansehen. Die Kennedy-Sache ist interessant, weil sie so viele Jahre zurückliegt. Man macht das auch unter Gefahr, weil es bestimmte Leute gefährdet, und so weiter und so fort. Kennedy unterscheidet sich also sehr von der Epstein-Sache, aber ich wäre geneigt, das mit Epstein zu machen. Ich hätte kein Problem damit.“