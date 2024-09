Teile die Wahrheit!

Der Crash Anfang August hat die Börsenmärkte in Panikmodus versetzt; auf globaler Ebene waren massive Ausverkäufe zu verzeichnen. Die japanischen Märkte in Zusammenhang mit Wirtschaftszahlen aus den USA haben die Kursstürze ausgelöst.

Wie genau kam es dazu? Sind die Gefahren, die diese bewirkt hatten, gebannt? Oder können die Risken an den Finanzmärkten noch zu einer Rezession – gar zu einer Weltwirtschaftskrise – führen? Schauen wir uns Zahlen, Daten und Fakten dazu an.

Black Monday 2024 – Wohl der Vorbote einer Weltwirtschaftskrise

Einige Finanzmarkt-Experten warnen schon seit längerer Zeit vor Belastungen in Bankbilanzen, welche die Weltwirtschaft durch einen Domino-Effekt in Mitleidenschaft ziehen könnten.

Diese Faktoren sind insbesondere faule Kredite bei Gewerbeimmobilien, zahlreiche von der Pleite bedrohte Zombie-Unternehmen oder stark im Wert gefallene Anleihen; letztere haben zur Bankenkrise 2023 geführt. Nicht zuletzt ist als Risikoaspekt auch die geopolitisch gespannte Lage – vor allem der Konflikt zwischen Israel und Iran – zu nennen. (Was in den Medien verschwiegen wird: „Die Entdollarisierung als Weg zur globalen finanziellen Freiheit“)

Auch wenn nicht einer der oben genannten Punkte ein direkter Verursacher war, hat Anfang August ein geschichtsträchtiger Crash stattgefunden. In dem Land der aufgehenden Sonne war es zu drastisch abstürzenden Börsenkursen gekommen.

Am Montag, den 05. August war der japanische Börsenindex Nikkei 225 um 12,4 Prozent gefallen; 27 Prozent unter dem Höchststand vom vorangegangenen Juli. Wie der historische Börsenkrach von 1987 als “Black Monday” bekannt ist, so wurde auch dieser zu einem “Schwarzer Montag” an den Börsen.

Japan & die Carry Trades – Das Damoklesschwert über der Weltwirtschaft

Die Risiken um Japans Wirtschaft sind seit langer Zeit schon eng mit dem Thema “Carry Trades” verbunden. Bei dieser Strategie leihen sich Investoren Geld in einem Land mit niedrigen Zinsen (z.B. in Japan, wo die Zinsen seit 30 Jahren unter einem Prozent liegen) und legen sie dann in einem anderen Land an, wo die Zinsen höher sind (z.B. in den USA, wo sie über 5,25 Prozent liegen) an.

Nachdem die Kredite in Yen aufgenommen wurden, müssen sie in US-Dollar umgetauscht werden, um sie mit höheren Zinsen – meist in Staatsanleihen – in dieser Währung anlegen zu können.

Wenn der Yen wieder stärker als der US-Dollar wird, werden die Positionen aufgelöst, um dadurch entstehende eventuelle Verluste zu vermeiden. Auch Investments in anderen Anlageklassen, z.B. am Aktienmarkt, werden verkauft, was zu fallenden Börsenkursen führt. Als die japanische Notenbank überraschend die Zinsen anhob, und der Yen gegenüber dem US-Dollar an Wert gewann, trugen auch die Carry Trades zu dem Einbruch an den Märkten bei.

Die Probleme in Japan beschäftigen auch andere Branchen sowie Privathaushalte. Im September letzten Jahres schrieb die Financial Times, dass die Inflationssorgen in Japan die Menschen dazu veranlassen, vermehrt in Gold zu investieren.

Eine Studie vom Mai dieses Jahres zeigte ein wachsendes Interesse an dem Edelmetall als Anlageoption unter Japans Versicherungsunternehmen. Die Abhandlung schließt, dass in einem herausfordernden Umfeld Gold als alternative Anlage zur Portfoliodiversifizierung beitragen und zusätzlichen Schutz bieten könnte.

Nicht ganz so gute und schlechte US-Zahlen

Als Grund für die Ausverkäufe an den weltweiten Börsenmärkten wurden zudem Wirtschaftsdaten aus den USA herangezogen. Dass die Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten zurückgegangen war, ist an sich zwar positiv gewesen, aber dass die Prognosen nicht erreicht wurden, wurde als negativ empfunden. Zudem hatte der ISM-Index, dem Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA.

Dieser wurde bei 48,9 prognostiziert, aber nur bei 46,8 (Vormonat: 48,5) gewesen. Hier handelt es sich um einen Frühindikator bzw. ein Stimmungsbarometer. Wenn die Zahl unter 50 liegt, wird sie als Tendenz für eine schrumpfende Wirtschaft gedeutet.