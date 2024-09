Bruce Willis und Will Smith feierten mit: Für Diddy waren Frauen nur Teil des Buffets – Fällt Jay-Z als Nächster? Rap-Superstar abgetaucht

Seit seiner Festnahme im Park Hyatt Hotel in New York City sitzt Diddy im Metropolitan Detention Center (MDC) in Brooklyn in Einzelhaft und wartet auf seinen Prozess. Zwei Anträge auf Freilassung gegen eine Millionen-Kaution wurden abgelehnt.

Die Staatsanwaltschaft hat etliche Beweise gegen den Rapper, darunter Videos und mehr als tausend Flaschen Baby-Öl, die bei den „Freak Offs“ eine Rolle gespielt haben sollen. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Sean Combs plädierte am Dienstag auf „nicht schuldig“.

Fällt Jay-Z als Nächster? Rap-Superstar abgetaucht

Erst Rap-Olymp, jetzt Knast und Prozess! Musikmogul P. Diddy (54, bürgerlich Sean Combs) wird unter anderem Menschenhandel, Erpressung und sexuelle Gewalt vorgeworfen, er wartet im New Yorker Metropolitan Detention Center auf sein Gerichtsverfahren.

Pikant: Stars wie Leonardo DiCaprio (49), Paris Hilton (43) und sogar die Prinzen Harry (40) und William (42) sollen auf seinen VIP-Listen gestanden haben.

Für den Rapper und Produzenten Jay-Z (54), Ehemann der R’n’B-Queen Beyoncé (43), wird die Luft dabei besonders dünn. Als jahrelanger Freund des Beschuldigten rückt auch er in den Fokus und sieht sich mit schweren Anschuldigungen konfrontiert.

Im Internet spekulieren Nutzer momentan darüber, dass der Erfolgsrapper der Nächste sein könnte, den der Skandal zu Fall bringt. Er soll deshalb untergetaucht sein!

Mehr noch: Laut Aussage der Sängerin Jaguar Wright (47) ist Jay-Z „schlimmer als Diddy“, da er „gerissener und nicht so nachlässig“ sei. Sie glaubt, dass der Prozess gegen Diddy auch für Jay-Z der Untergang sein könne.

Ähnlich wie P. Diddy hat auch Jay-Z angeblich eine Vorliebe für junge Mädchen. Einst soll er mit der Rapperin Foxy Brown (heute 46) ausgegangen sein, als diese erst 15 Jahre alt (und er 23) war.

Seine Frau Beyoncé lernte der Rapper laut eigener Aussage als 16-Jährige kennen. Drei Jahre später seien sie zusammengekommen.

Auch dem Sänger R. Kelly (57), der wegen Kinderpornografie und Verführung Minderjähriger eine 30-jährige Haftstrafe absitzt, soll der Rapper nahegestanden haben.

Das geht aus einem Interview hervor, in dem der Rapper Nas (51) seinem Musiker-Kollegen bereits 2002 vorwarf, von Kellys Neigungen gewusst zu haben: „Als Jay und die anderen da waren und ,Best Of Both Worlds‘ aufnahmen, kann mir niemand erzählen, dass Jay nicht gesehen hat, wie ein 14-jähriges Mädchen ins Studio kam und sich auf R. Kellys Schoß setzte.“

jay z “dated” foxy brown when she was 15 & took her virginity, he was 23.

jay z was going out with aaliyah when she was 15/16/17 & he was 26/27/28.

jay z met beyoncé at 16 & started dating her when she was 18/19 & he was 30.

jay z signed rihanna at 16 & she said in a interview… pic.twitter.com/i6VFytcSXu

