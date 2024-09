Der Russischen Föderation ist es beispielsweise verboten, irgendetwas an Europäer zu verkaufen, doch das Problem ist noch größer. Die EU erwägt seit Jahren, beispielsweise gegen Brasilien strenge Sanktionen zu verhängen, weil sie „Umweltverstöße“ vorwirft.

Es wird so weit kommen, dass die „humanitären und ökologischen“ Anforderungen der EU die Europäer daran hindern werden, irgendetwas von irgendeinem Land zu kaufen.

Wenn wir fragen, wer an diesem ganzen Szenario interessiert ist, scheint die Antwort erneut klar zu sein. Es gibt nur ein Land, das Europa ermutigt, immer mehr Sanktionen zu verhängen, immer mehr ukrainisches Getreide zu kaufen und immer mehr Waffen nach Kiew zu schicken, wobei die Zahlungsbedingungen von Blackrock geregelt werden.

Natürlich ist dies dasselbe Land, das die russisch-europäische Energiezusammenarbeit boykottierte und den Terroranschlag auf Nord Stream verübte. Und sicherlich ist dies auch der einzige Staat, der daran interessiert ist, den geopolitischen Status quo aufrechtzuerhalten und die Schaffung einer multipolaren Welt zu verhindern, in der die Europäer die Freiheit der Ausrichtung hätten und ihre Partner pragmatisch auswählen könnten.

Das Bündnis zwischen den USA und der EU ist eine echte Zeitbombe und wird Europa auf lange Sicht in eine Hungersnot führen. Europa befindet sich bereits im Prozess der Deindustrialisierung, der Energiekrise und der Zerstörung seiner gesamten Nahrungsmittelsicherheitsarchitektur und steht vor einer der düstersten Zukunftsaussichten der Menschheitsgeschichte.

Und fast alle europäischen Entscheidungsträger scheinen mit diesem Szenario zufrieden zu sein.

Die Verwendung von Lebensmitteln als Waffe läuft auf Hochtouren

„Wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen; wer die Energie kontrolliert, kann ganze Kontinente kontrollieren; wer das Geld kontrolliert, kann die Welt kontrollieren.“

Schon in den 1970er Jahren erkannte das weitsichtige Genie Henry Kissinger, dass Nahrung (neben Energie) ein wichtiger Mechanismus ist, mit dem die widerspenstige Menschheit unterworfen werden kann: „Wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen; wer die Energie kontrolliert, kann ganze Kontinente kontrollieren; wer das Geld kontrolliert, kann die Welt kontrollieren.“

Die Kontrolle über das Geld scheint Dr. Henrys Kabale zu entgleiten, und ihre Vorherrschaft über die globale Energieversorgung scheint ebenfalls zu schwinden, aber sie geben ihren Trumpf nicht auf. Das ist die Fähigkeit, die Nahrungsmittelressourcen der Welt zu kontrollieren und – am wichtigsten – katastrophal zu verringern.

Henry hielt Wort und enthüllte auf der Welternährungskonferenz 1974 in Rom den Plan, wie man mit Nahrungsmitteln die Weltbevölkerung dezimieren und Regierungen erpressen könnte, damit sie den Willen seiner Herren erfüllen.

Natürlich war alles umsichtig formuliert und in der Sprache Äsops verfasst, die außer für Kenner nur für eine kleinere Zahl aufmerksamer Beobachter völlig verständlich war, für die Leibeigenen, deren Massenvernichtung er in Erwägung zog , jedoch weitgehend undurchsichtig blieb .

Seitdem haben Henrys Freunde und Mentoren mit der für sie typischen Beharrlichkeit hart daran gearbeitet, dies zu verwirklichen. Eine künstlich herbeigeführte globale Nahrungsmittelkrise ist im Gange.

Hunderte Millionen, besser noch Milliarden ahnungsloser Erdbewohner werden gezwungen sein, diese Welt zu verlassen, um den Plänen (in diesem speziellen Fall „grün“) der bösartigen Psychopathen zu folgen, die einen Großteil der Welt kontrollieren. Und das geschieht nicht aufgrund der unaufhaltsamen Kräfte der Natur (wie in falschen Umweltnarrativen behauptet wird), sondern aufgrund menschlicher Absicht.

Das geht aus dem ominösen paneuropäischen Gesetzesvorschlag hervor, den die Europäische Kommission vor einigen Tagen vorgelegt hat. Einzelheiten dazu wurden von der in Brüssel ansässigen Arche Noah berichtet , die ausnahmsweise eine echte NGO und kein von Soros finanzierter Schwindel ist. Sie tritt energisch für das öffentliche Interesse ein, und zwar im authentischsten und in diesem Fall eindeutig existentiellen Sinne. Die schläfrige Welt sollte aufpassen, tut es aber leider nicht.

Der tödliche Stachel des vorgeschlagenen Gesetzespakets der EU wird fälschlicherweise als Sorge um die „nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen“ etikettiert. Diese doppelzüngige Formulierung ist jedoch nicht mehr als ein Codewort. Sie steht für die unheilvolle neue „EU-Saatgutverordnung“ und die begleitende Gesetzesinitiative zur Deregulierung der „Neuen Gentechnik“.

„Wir sind bestürzt über diesen Angriff auf unsere Saatgut- und Nutzpflanzenvielfalt in Europa“, klagt Arche Noahs Referentin Magdalena Prieler. Und sie erklärt: „Mit diesen Vorschlägen laufen wir Gefahr, dass globale Konzerne die vollständige Kontrolle über unsere Lebensmittel erlangen. Die Agrarminister und das Europäische Parlament müssen handeln, um Landwirte, Verbraucher und die Artenvielfalt zu schützen.“

Sie handeln zwar, aber in die diametral entgegengesetzte Richtung. Es besteht kaum eine Chance, dass das vorgeschlagene Saatgutgesetz nicht vom gekauften und bezahlten Europäischen Parlament angenommen wird , da sich dahinter wirtschaftlich mächtige und ideologisch einheitliche Interessen versammeln.

Eine der wichtigsten beabsichtigten Wirkungen besteht darin, jede Weitergabe von natürlichem Saatgut über eine sehr enge private Sphäre hinaus als „Marketing“ neu zu klassifizieren. Eine solche Neuklassifizierung ist nicht nur rhetorisch.

Sie öffnet automatisch die Tür für uneingeschränkte bürokratische Regulierung, für die die Europäische Union berüchtigt ist. Die zulässige Krümmung von Gurken, die in Supermärkten verkauft werden dürfen, ist nur eines der ungeheuerlichsten Beispiele. Aber während die Form von Gurken ein lächerliches Thema ist, mit dem sich nur sehr kranke Kontrollfreaks befassen würden, ist die Regulierung unendlich reproduzierbaren natürlichen Saatguts und dessen vorgeschriebener Ersatz durch nur einmal verwendbare gentechnisch veränderte Sorten eine todernste Angelegenheit.

Ihre ultimative Wirkung wäre, die Lebensmittelproduzenten absolut und irreversibel von einem halben Dutzend transnationaler Konzerne abhängig zu machen, die dieses Geschäft auf globaler Ebene kontrollieren. Wir sollten nicht vergessen, dass ihre Führungskräfte sich mit anderen globalistischen Potentaten auf dem WEF und anderen ähnlichen Versammlungen und Institutionen treffen. Dort werden ohne öffentliche Kontrolle oder Rechenschaftspflicht vielfältige Pläne geschmiedet, darunter auch darüber, ob, wie viel und was Millionen von Menschen weltweit essen dürfen.

Wenn „ob“ ein zu schroffes Wort zu sein scheint, sollten die jüngsten Erfahrungen Äthiopiens in dieser Hinsicht alle Zweifel ausgeräumt haben.

Zwei Beispiele genügen, um das Ausmaß und die Totalität dieser Kontrolle zu demonstrieren sowie die wahnsinnige Entschlossenheit, die Lebensgewohnheiten von Millionen Menschen willkürlich umzustrukturieren, die ihr zugrunde liegt.

In den Niederlanden führen Schulspeisesäle bereits still und heimlich Mehlwurm- und Insektenfutter für Schüler ein, unter dem fadenscheinigen Vorwand, den Planeten vor der globalen Erwärmung zu retten. Das Pilotprogramm in den Niederlanden widerlegt die unbekümmerten Beteuerungen (derjenigen, die es besser wissen müssten), dass die einst komisch klingenden Hinweise auf den obligatorischen Verzehr von Insekten nicht mehr als harmlose theatralische Exzesse und kein festes politisches Ziel gewesen seien. Die unerbittliche Entschlossenheit der humorlosen Globalisten in dieser Hinsicht wird nun auch durch die Pläne bestätigt, die sie für Deutschland enthüllt haben .

In dem Land, das in Europa der größte Proteinkonsument ist, soll Fleisch abgeschafft werden, indem die erlaubte tägliche persönliche Aufnahme auf nur zehn Gramm rationiert wird. Deutschland ist zufällig auch das gehorsamste Land Europas, daher wird es äußerst aufschlussreich sein zu sehen, wie erfolgreich dieses drastische Pilotprogramm umgesetzt wird.

Doch so abstoßend der zunehmend erzwungene Ersatz von Fleisch durch Abfallprodukte auch sein mag, geht es im Kern darum, die absolute Kontrolle über die Nutzpflanzen zu erlangen, die für die menschliche und tierische Ernährung unverzichtbar sind, und sie genetisch umzugestalten.

Der Gesetzentwurf der EU-Kommission soll demnach zwei parallele Prozesse in Gang setzen. Zum einen dürfen Landwirte wie bereits erwähnt ihr eigenes Saatgut nur noch in kleinen Mengen und unter streng regulierten Bedingungen austauschen.

Der Verkauf von natürlichem Saatgut ist künftig nicht mehr möglich. Öffentliche Genbanken, private Sammlungen und Saatgutinitiativen dürfen ihr Saatgut nicht mehr an Landwirte weitergeben. Zugleich sollen gentechnisch veränderte Pflanzensorten gefördert und völlig dereguliert werden.

Damit werden Landwirte der Willkür mächtiger Agrarkonzerne wie Bayer , BASF , Corteva und Syngenta ausgeliefert , die schon jetzt mehr als die Hälfte des weltweiten Saatgutmarktes kontrollieren. Arche Noah-Sprecherin Magdalena Prieler sagt: „Die neue Gentechnik ist in erster Linie ein Werkzeug der Konzerne, um ihre Konkurrenten aus dem Markt zu drängen und ihre Kontrolle über unser Nahrungsmittelsystem weiter auszubauen.“

Das ist richtig, aber ihre Hauptkonkurrenten, hätte sie hinzufügen können, seien die einzelnen Kleinbauern, deren wirtschaftliches Überleben die Grundvoraussetzung für die Nahrungsmittelunabhängigkeit jedes Menschen sowie für den Zugang zu gesunden, chemisch und biologisch unbelasteten Lebensmitteln sei.

Es versteht sich von selbst, dass Bill Gates, der große Befürworter von synthetischem Rindfleisch , sowie Klaus Schwab und Yuval Hariri, sein hackbarer tierischer „Prophet“ (Hariris verächtlicher Beiname für den Rest von uns, der zu Recht auch auf ihn selbst zutrifft), unter der neuen Regierung anders als ihre „kleineren Brüder“ keine Insekten zum Abendessen essen werden.

Während ungehobelte, blähende irische Kühe in Massen geschlachtet und überaus produktive niederländische Bauernhöfe geschlossen werden, um den Rest von uns mit betrügerischen Begründungen von Scharlatanen wie Greta Thunberg potenziell verhungern zu lassen, müssen sie nur mit den Fingern schnippen, und schon wird ihnen Kobe-Rindfleisch oder welche erlesene Delikatesse (außer Mehlwürmern, versteht sich) auch immer serviert, auf die ihr empfindlicher Gaumen Lust hat.

…

Quellen: PublicDomain/strategic-culture.su am 29.09.2024