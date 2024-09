CERN als geheimer Eingang zu unterirdischen Welten unter dem Genfer See in der Schweiz identifiziert

Da CERN das größte und modernste Labor für Kern- und Teilchenphysik der Welt ist, gelten in dieser streng geheimen Einrichtung die strengsten Sicherheitsvorkehrungen der Welt. Daher ist es der perfekte Ort, um den Eingang zur einzigen Central Intelligence Agency (CIA) zu verbergen.

Wie bereits in der Ausgabe vom 21. Juli mit dem Titel „Enthüllungen: CERN – Tor zur Hölle! Wissenschaftler und die Elite verheimlichen die Wahrheit über dämonische Wesenheiten und Extradimensionen (Videos)“ beschrieben, bestätigen nun handfeste Beweise, dass die Schweiz tatsächlich die CIA beherbergt. Wo genau sich das CIA-Hauptquartier in der Schweiz befindet, blieb jedoch bislang ein Rätsel.

Kurz gesagt dient das CERN als geheimer Eingang zum CIA-Hauptquartier, das sich in den alpinen Unterwasserschluchten des Genfersees befindet, eines Sees, der so tief ist, dass er von den russischen U-Booten Mir 1 und Mir 2 erkundet werden musste, die für ihre Fähigkeit bekannt sind, bis zu 6.000 Meter (19.685 Fuß) tief zu tauchen.

Folglich ist das CIA-Hauptquartier unter dem Genfer See nur mit U-Bahnen vom CERN aus erreichbar, sowie mit U-Booten, die durch einen 275 Kilometer langen unterirdischen Tunnel fahren, der offenbar im italienischen Genua beginnt und im Genfer See endet.

Obwohl es sich nur um eine Vermutung handelt, scheint Sub-Biosphere 2 dem CIA-Hauptquartier unter dem Genfer See nachempfunden zu sein. Diese Annahme basiert auf der Tatsache, dass Sub-Biosphere 2 die Big European Bubble Chamber (BEBC) nachahmt, die offensichtlich als zentrale Kommandozentrale dient.

Der 26,659 Kilometer lange LEP-Tunnel des CERN verläuft zugegebenermaßen durch die Schweiz und Frankreich, wahrscheinlich auf dem Weg zum CIA-Hauptquartier. Zufälligerweise liegt das CERN etwa 27 Kilometer vom Zentrum des Genfer Sees entfernt (d. h. 46°27’19.8″N 6°36’01.9″E), wo sich offenbar das CIA-Hauptquartier befindet.

Daher scheint es, dass der LEP-Tunnel des CERN nur eine politische Tarnung für den unterirdischen Tunnel ist, durch den täglich Pendlerzüge CIA-Personal aus den Vororten Genfs in der Schweiz zum CIA-Hauptquartier tief unter dem Genfer See transportieren.

Das CIA-Hauptquartier ist offenbar als „North Area“ bekannt, einer der sogenannten Experimentierstandorte des CERN. Der North Area ist angeblich der größte der Experimentierstandorte innerhalb des Prévessin-Geländes, das angeblich die Zielstation für Nichtkollider-Experimente am SPS-Beschleuniger ist.

Während der Nordbereich offensichtlich als Tarnung für das CIA-Hauptquartier dient, beherbergt CERN den weltgrößten Supercomputer, der von der CIA rund um die Uhr für elektronische Spionage und Überwachung sowie für die Kontrolle der Unterwelt verwendet wird (z. B. zur Abwertung/Abwertung von Währungen, zur Manipulation der Weltmärkte, zur Ausführung von Drohnenangriffen usw.).

CERN liegt zufälligerweise in der Nähe von Genf in der Schweiz, wo früher der Völkerbund seinen Sitz hatte. Heute ist Genf Sitz der weltweit größten Zahl internationaler Organisationen, darunter das Internationale Rote Kreuz und die Vereinten Nationen.

Daher ist es nur logisch, dass Genf, die faktische Hauptstadt der Unterwelt, auch Sitz der berüchtigten Central Intelligence Agency ist. Da Genf im Wesentlichen die Unterwelt im Auftrag der CIA leitet, erhielt die Stadt den Spitznamen „Global City“.

Die Vorstellung, dass CERN der geheime Eingang zum CIA-Hauptquartier unter dem Genfer See sei, wird durch die Tatsache untermauert, dass CERN im Jahr 2013 2.513 Mitarbeiter und 12.313 Stipendiaten, Mitarbeiter und Auszubildende beschäftigte, von denen die Mehrheit wahrscheinlich CIA-Mitarbeiter sind.

Wenn man bedenkt, dass täglich etwa 15.000 Menschen zum CERN und/oder zum CIA-Hauptquartier pendeln, müssen sie dies mit geheimen U-Bahnen tun, da es am CERN keine großen Parkplätze gibt, wie die Luftaufnahme des CIA-Hauptquartiers in Langley, Virginia zeigt.

Die Vorstellung, dass der Supercomputer des CERN als Waffe eingesetzt wird, wird bereits in Dan Browns Roman „Illuminati“ (2000) angedeutet. Darin wird die am CERN erzeugte Antimaterie als Waffe gegen den Vatikan eingesetzt. In Wirklichkeit wird das CERN jedoch als Waffe gegen die gesamte Menschheit eingesetzt.

Die Vorstellung, dass CERN für die Orchestrierung des Chaos und Terrors in der Unterwelt verantwortlich ist, wird durch einen Bericht vom 7. Juni 2015 untermauert, in dem es hieß, der bevorstehende apokalyptische, von Menschenhand verursachte Asteroidenangriff werde „vom Large Hadron Collider des CERN eingeleitet“.

In einem zweiten Bericht vom 8. Juni 2015 hieß es, Wissenschaftler am CERN könnten „ein schwarzes Loch verursachen“, und „das Logo des CERN ist die Zahl 666 – das Zeichen des Tieres“ könne theoretisch das „Ende der Tage“ herbeiführen, wie es in der Offenbarung des Johannes der Täufer vorhergesagt wird.

Kurz gesagt: Die letztendliche Verantwortung für jedes künftige apokalyptische Ereignis, das theoretisch die Erde zerstören könnte (z. B. Asteroidenangriff, biologische Pandemie, nuklearer Terroranschlag, Dritter Weltkrieg usw.), liegt bei CERN. Und genau das würde man von der Central Intelligence Agency (CIA) erwarten.

BEILIEGENDE KAPITEL :

1. Große europäische Blasenkammer (BEBC)

2. Gargamelle-Blasenkammer

3. Aquarius-Riffbasis

4. Sub-Biosphäre 2

5. Genfer See

6. Mirs Erkundung des Genfer Sees

7. Geheime Tunnel zum CIA-Hauptquartier

8. Der Genfer Tunnel

9. CERN: Heimat des World Wide Web

10. Der Supercomputer Large Hadron Collider (LHC)

11. Worldwide LHC Computing Grid (WLCG)

12. LHC Optical Private Network

13. CERN-Numerologie und -Symbologie

14. CIA-Numerologie und -Symbologie

15. Shiva-Statue am CERN

16. CIA-Todesstern erscheint über CERN

17. NASAs CIA-Todesstern-Schwindel

1. Große Europäische Blasenkammer (BEBC)

Die Big European Bubble Chamber (BEBC) ist eine Edelstahlkammer, die angeblich zur Erforschung der Teilchenphysik am CERN verwendet wurde. Das BEBC-Projekt wurde Berichten zufolge 1966 von Frankreich und Deutschland ins Leben gerufen und war am CERN von 1973 bis 1984 im Einsatz.

In Wirklichkeit ist es jedoch viel wahrscheinlicher, dass die BEBC ein Prototyp für das unterirdische CIA-Hauptquartier war, das sich heute tief unter dem Genfersee befindet. Zufälligerweise war es Ende der 1960er Jahre, als das CERN gebaut wurde, aufgrund der Verschmutzung im Genfersee zu gefährlich zum Schwimmen und die Sicht unter dem See war nahezu null.

Diese Verschmutzung war wahrscheinlich das Ergebnis der massiven Bauarbeiten tief unter der Oberfläche, die das Wasser des Genfersees buchstäblich auftrübten. Wie auf Fotos des BEBC zu sehen ist, lassen Fenster in der Kammer sowohl künstliches als auch natürliches Licht eindringen, während die größeren und tieferen kreisförmigen Eingänge als Tunnel zu externen Kapseln oder U-Boot-Häfen dienen könnten.

Aufgrund der unterteilten Struktur des BEBC kann das Römische Reich in Grönland (das sowohl CERN als auch die CIA befehligt und kontrolliert) eine bestimmte Kammer oder Kapsel fluten, wenn es deren Bewohner als potenzielle Bedrohung einstuft.

Der Zugang zum BEBC unter dem Genfersee erfolgt wahrscheinlich per Zug von einem oder mehreren der 6 Eingänge des CERN (siehe unten) und per U-Boot durch den Genfer Tunnel, der offensichtlich in Genua, Italien, beginnt. Aufgrund der Kuppelform des BEBC dient es wahrscheinlich als Herzstück des CIA-Hauptquartiers, wie Sub-Biosphere 2 zeigt, das wahrscheinlich nach seinem Vorbild gestaltet ist.

Obwohl es sich nur um eine Vermutung handelt, scheint der Begriff „BEBC“ (d. h. „BBC“) teilweise deshalb gewählt worden zu sein, weil die BBC (British Broadcasting Corporation) CIA-Mitarbeitern sprachliche Deckung bietet, die den Begriff „BEBC“ versehentlich oder absichtlich in der Öffentlichkeit verwenden.

Wenn man also jemals in der Öffentlichkeit die Begriffe „BEBC“ oder „BBC“ hört, wird man sie nicht eindeutig erkennen. Und schließlich findet man die zylinderförmige Form und die Kuppel des BEBC zufällig auch in der Architektur des CERN-Gebäudes 40, das sich am Standort Meyrin befindet, eine offensichtliche Hommage an das CIA-Hauptquartier am Genfersee.

2. Gargamelle-Blasenkammer

Gargamelle ist eine Blasenkammer, die in Frankreich gebaut wurde und angeblich von 1970 bis 1978 zum Studium der Teilchenphysik am CERN verwendet wurde. In Wirklichkeit war Gargamelle jedoch wahrscheinlich ein Prototyp für die erste unterirdische Kammer, in der sich das CIA-Hauptquartier unter dem Genfer See befand. Aufgrund des technologischen Fortschritts (z. B. des Internets) wurde Gargamelle wahrscheinlich verschrottet und durch die oben erwähnte BEBC ersetzt.

Der Name der unterirdischen Kammer soll von der Riesin „Gargamelle“ abgeleitet sein, Gargantuas Mutter in den Werken von François Rabelais. Mit einem Durchmesser von nur 2 Metern und einer Länge von nur 4,8 Metern verdient Gargamelle ihren Titel offensichtlich nicht, es sei denn, sie war ein Prototyp für eine riesige unterirdische Blasenkammer, in der sich früher tief unter dem Genfer See das CIA-Hauptquartier befand.

