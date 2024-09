Die Wahrheit über den Mond wird uns nie erzählt (Videos)

Es gibt zweifellos viele Verschwörungstheorien zum Mond. Es gibt eine Reihe sehr interessanter Fragen zur Rechtmäßigkeit der offiziellen Mondlandungsgeschichte der NASA (von denen es nie eine klare Antwort gibt).

Fragen zu den Strahlungsgürteln und wie die Astronauten sie unbeschadet durchqueren konnten, scheinen unbeantwortet zu bleiben. Am wahrscheinlichsten scheint es, dass sie tatsächlich zum Mond geflogen sind, nur nicht so, wie die NASA behauptet; einige Forscher vermuten, dass sie im Rahmen eines geheimen Raumfahrtprogramms schon lange vor den Apollo-Missionen zum Mond geflogen sind. (Fake Mondlandung: Die wahre Geschichte eines Filmemachers, der auf die Abschussliste der CIA geriet (Video))

Andere sagen, sie seien überhaupt nicht geflogen; diese Theorien könnten durchaus eine gewisse Berechtigung haben, aber gehen wir zunächst einmal davon aus, dass sie tatsächlich zum Mond geflogen sind, wie die NASA behauptet.

Auch wenn viele überzeugende Argumente für die Echtheit der Bilder liefern werden, gehen wir davon aus, dass die von der NASA bereitgestellten Bilder denselben Mond zeigen, den wir mit unseren eigenen Augen am Nachthimmel sehen. Das sind natürlich viele Annahmen, aber manchmal müssen wir mit Annahmen arbeiten.

Wenn die Vorstellung stimmt, dass es sich bei der Mondlandung um eine Falschmeldung handelte, dann ist dieser ganze Gedankengang vergebens. Aber gehen wir zunächst einmal davon aus, dass die Menschen tatsächlich auf dem Mond gelandet sind, wie offiziell berichtet wird – auch wenn wir wissen, dass das wahrscheinlich nicht stimmt. (Saturn-Mond-Matrix: Anbetung und Frequenzen)

Nichts als Krater

Auf dem Mond läuft alles ganz anders ab als auf der Erde. Auf der Erde finden viele geologische Prozesse statt, die es auf dem Mond überhaupt nicht gibt. Auf der Erde gibt es Wasser, Luft, Wolken, Stürme, Wind, Vulkane, Erdbeben und alle möglichen anderen Dinge, die den Planeten endlos erodieren und umformen. Auf dem Mond gibt es nichts davon, aber er wurde dennoch von einem ganz anderen Prozess erodiert und geformt – unablässig bombardiert: einem ständigen Meteoritenregen.

Infolgedessen sind auf dem Mond nichts als Krater und eine sanft geschwungene, abgerundete, sanft geformte Landschaft geblieben. Alles auf dem Mond ist erheblich erodiert; das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir uns Bilder vom Mond ansehen.

Die Scherbe

Laut Mondforschern gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die einfach nicht in die offizielle Geschichte des Mondes zu passen scheinen. Noch einmal … einige dieser Leute haben ihr ganzes Leben dem Studium solcher Dinge gewidmet; wir können diese Hingabe zumindest genug respektieren, um ihnen zuzuhören. Eines der Dinge, auf die sie hinweisen, ist etwas, das sie als Scherbe, Turm oder Turmspitze bezeichnen.

Anscheinend wurde diese „Scherbe“ oder was auch immer es ist, im Februar 1967 vom Lunar Orbiter-Programm fotografiert. Sie sagen, dieses Ding ragt über eine Meile über die Mondoberfläche hinaus; die Annahme einer solchen Sache erscheint angesichts von Milliarden von Jahren unaufhörlichen Meteoritenbeschusses ungeheuerlich. Wie könnte irgendetwas auf der Mondoberfläche stehen ?

Nach unserem derzeitigen Verständnis der Dinge wäre dies unmöglich, aber Leute, die ihr ganzes Leben dem Mond gewidmet haben, sagen, dass es wahr ist. Wie könnte irgendetwas so stehen? Nach dem, was uns immer erzählt wurde, kann es so etwas schlicht und einfach nicht geben – aber es gibt es. Was es ist, darüber lässt sich streiten, aber wenn nicht, dann ist da etwas (was sachlich bestätigt wurde, indem man sich Bilder desselben Ortes aus allen möglichen Winkeln und Ausrichtungen anschaute) und es steht aufrecht auf der Oberfläche des Mondes.

Es kann nicht existieren, aber es existiert. Was also ist es? Nach Milliarden von Jahren des Bombardements sollte nichts mehr stehen, aber hier ist diese „Scherbe“, die fast anderthalb Meilen über der Oberfläche des Mondes aufragt! Das allein ist einfach unglaublich, wirklich verblüffend … aber es gibt noch mehr. Forscher haben gezeigt, dass beim Heranzoomen in die Fotos der „Scherbe“ einige absolut schockierende Dinge auf den Fotos erscheinen.

Diejenigen, die dies untersucht haben, sagen, dass die Scherbe eine „geometrische Natur“ hat; sie sagen, die Scherbe sei bombardiert und auf eine Weise weggeschliffen worden, die uns eine Art Querschnittsansicht davon hinterlassen hat. Anscheinend hat die Scherbe eine „geschichtete Struktur“ und innerhalb dieser Mehrschichtigkeit eine „kubische geometrische Form“.

Auf denselben Fotos ist über dieser seltsamen (anscheinend geometrischen) „Scherbe“ noch etwas anderes, das dort auch nicht sein sollte. Herausgezoomte Bilder zeigen etwas, das über der Scherbe im Himmel „hängt“.

Es ist eine Art Dunst … eine Art … etwas, die nicht wirklich identifiziert werden können. Das war für bestimmte Forscher von besonderem Interesse, die dann begannen, genauer hinzuschauen. Wir sollten uns etwas vor Augen halten: Die Technologie, die wir heute haben, ist erstaunlich; Smartphones sind leistungsfähiger als alles, was die NASA in den 1960er Jahren hatte.

Normale Menschen können heute Fotos auf eine Weise analysieren, von der die NASA nur träumen konnte, als sie die ersten Fotos vom Mond machte; es ist fantastisch, wenn man bedenkt, wie weit wir seitdem gekommen sind. Wenn der Durchschnittsbürger Zugang zu einer Technologie hat, die leistungsfähiger ist als alles, was die NASA in den 1960er Jahren hatte, was glauben Sie, kann dann die fortschrittlichste moderne Technologie leisten?

Es ist erstaunlich, was wir tun können, und es ist wichtig, dies im Hinterkopf zu behalten. Als Forscher zum ersten Mal begannen, Mondfotos mit moderner Technologie zu betrachten, waren sie einfach erstaunt über das, was sie zu erkennen begannen.

Mondsonde Zond 3 der Sowjetunion, Bild 25. Bild aus „Buch von Picasa 3.0“ heruntergeladen, dann hochgeladen und einmal im Uhrzeigersinn gedreht, um die Perspektive des Originalfotos beizubehalten. Zitat: „Foto der Mondoberfläche, aufgenommen am 20. Juli 1965 mit dem russischen Fahrzeug Zond 3. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Sonde etwa 10.000 Kilometer über dem Mond.“

Es wird vermutet, dass zumindest jemand bei der NASA gewusst haben muss, was die Forscher zu finden glauben, aber andererseits – der Brookings-Bericht … ja, ähm , entschuldigen Sie; wenn das, was die Forscher gefunden haben, wahr ist, wissen wir, dass die NASA es uns niemals sagen wird. Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, wer weiß, aber wir wissen, dass die NASA es uns nicht sagen würde, wenn es so wäre – denken Sie daran.

Folgendes ist also passiert: Mondfotos wurden durch eine Fotoverbesserungssoftware geschickt und auf den Bildern tauchten alle möglichen Dinge auf, die noch nie jemand zuvor gesehen hatte. Sie fanden alle möglichen seltsamen Dinge, Dinge, die einfach nicht da sein sollten. Es gibt etwas Seltsames an der Horizontlinie rund um den Bereich, in dem sich die „Scherbe“ und der „Dunst“ befinden.

Beim Heranzoomen in diese Bereiche der verbesserten Fotos sagen die Forscher erneut, dass es eine Art „stehende geometrische Struktur“ gibt, die eindeutig nicht dort sein sollte – geschweige denn aufrecht stehen ; das ergibt einfach keinen Sinn. Es gibt keinen Grund, warum diese Dinge aus der Oberfläche herausragen sollten, es sei denn, es passiert etwas anderes, das über das hinausgeht, was wir normalerweise denken … niemand glaubt wirklich, dass er wirklich weiß, was passiert, oder?

An diesem Punkt wäre das ein brillanter Zug ignorant zur Schau gestellter Arroganz, zumindest von einigen Beobachtungspunkten aus. Was ist das auf den Fotos? Eine geometrische Struktur? Über der Oberfläche des Mondes? Das ergibt einfach keinen Sinn. Was ist hier los? Forscher fanden heraus, dass die Anpassung der Farbe etwas noch Faszinierenderes offenbart: Die reflektierendsten Teile dieser Anomalien liegen tatsächlich innerhalb der geschichteten Struktur, nicht in der äußeren Oberfläche.

Anscheinend reflektiert und bricht die Struktur Licht, als bestünde sie aus einer kristallinen Substanz. Sie sprechen darüber, warum ein Diamant so glänzt, wie er es tut: Die dichtesten und reflektierendsten Teile befinden sich tatsächlich im Inneren des Diamanten. Forscher sagen, dass das, was dort ist, etwas sehr Ähnliches wie Glas ist, was natürlich alle verblüfft.

Die Fotos wurden seitdem einer noch fortschrittlicheren Bildbearbeitungssoftware namens „fraktale Verarbeitung“ unterzogen, der gleichen Fotobearbeitungstechnologie, die auch die US-Armee verwendet; es sollte wirklich eine gute Technologie sein … das sollte man jedenfalls meinen .

Nachdem die fraktale Verarbeitungstechnologie der Armee auf die Fotos angewendet wurde, erschienen noch atemberaubendere Bilder. Forscher glauben, dass vieles von dem, was sie sehen, „Brüche“ in einem viel größeren Objekt aus einer glasartigen Substanz sind – einer Kuppel … und dass die innere Struktur der Brüche das ist, was das Licht innerhalb der Schichten des kubischen, geometrischen, glasartigen Materials reflektiert.

Es klingt unmöglich, aber mit der fraktalen Verarbeitungstechnologie werden selbst die schwächsten Dinge ziemlich gut scharf dargestellt … zumindest laut denen, die diese Fotos analysiert haben. Forscher sehen die Überreste einer Glaskuppel, die von Meteoriten und Strahlung bombardiert wurde. Sie sagen, dass das, was auf den Bildern zu sehen ist, genau das ist, was wir erwarten würden, wenn einst Menschen in Glaskuppeln auf dem Mond gelebt hätten. Ist das nicht fantastisch? Es ist in der Tat faszinierend, darüber nachzudenken.

Hat einst jemand auf dem Mond gelebt? Oh je … haben dort wirklich Menschen gelebt ? Wer könnte dort gelebt haben? Wer könnte so etwas wie gigantische Kuppeln auf dem Mond gebaut haben, in denen tatsächlich Menschen leben konnten? Wer könnte so etwas tun? Was für Menschen hätten so etwas jemals tun können? Was für eine unglaubliche Idee!

Welche Materialien und welche Technologie wären nötig gewesen, um bewohnbare Kuppeln auf dem Mond zu bauen? So etwas können wir uns nicht vorstellen … nun, vielleicht können wir es – es stellt sich heraus, dass Menschen es sich vorgestellt haben . Sie sagen, dass die Bilder der NASA die Überreste künstlicher glasartiger Strukturen auf dem Mond zeigen.

