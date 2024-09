Schockierendes Phänomen: Gibt es eine Invasion auf unsere Seelen? (Video)

Ein psychologisches Phänomen breitet sich aus. Menschen rasten plötzlich aus. Am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in der Familie, auf der Straße. Sie fühlen sich von unsichtbaren Mächten verfolgt, werden von Suizidgedanken geplagt. Was passiert da gerade? Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey versucht in einem neuen Video Antworten auf diese Frage zu finden. Von Frank Schwede

Ein Blick in den Pressebericht der Polizei genügt, um zu sehen, dass die Zahl der Menschen mit psychischer Auffälligkeit stetig zunimmt. Vor ein paar Jahren noch rückten die Einsatzkräfte höchsten ein- oder zweimal im Monat aufgrund psychisch auffälliger Personen aus. Heute passiert das nahezu täglich.

Was ist da los, warum rasten Menschen aus heiterem Himmel aus? Sie bedrohen Arbeitskollegen, Familienangehörige, Passanten in der Fußgängerzone. Oft sogar mit Messer oder Schusswaffe.

Vorfälle dieser Art gehören mittlerweile zum traurigen Alltag unserer Gesellschaft und hinterlassen Psychologen oft ratlos. Befindet sich unser Land bereits in einer psychischen Ausnahmesituation?

Viele Menschen verändern sich in kurzer Zeit oft so stark, dass man vermuten könnte, dass diese Personen nicht mehr sie selbst sind. Auch Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey hat schon mit diesem mittlerweile ganz alltäglichen Wahnsinn Bekanntschaft gemacht in ihrer Praxis. Sie nennt drei typische Symptome, die sie in jüngster Zeit häufig beobachtet hat.

Dazu gehört eine plötzlich auftretende Verhaltensänderung, Angst- und Panikschübe sowie suizidale Gedanken, oft in Verbindung mit Stimmen, die Betroffenen glauben zu hören. Susanne Lohrey steht wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen vor einem Rätsel. Auch sie weiß nicht, was die genauen Ursachen sind.

Es passiert in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule und immer häufiger auch auf offener Straße. Menschen rasten von der einen auf die andere Sekunde aus, beschimpfen Arbeitskollegen, ihren Partner oder wildfremde Menschen. Doch so plötzlich wie dieser Wahn über diese Menschen kommt, so verschwindet er auch wieder.

Für Susanne Lohrey stellt sich mittlerweile sogar die Frage, ob diese Menschen möglicherweise fremdbesetzt sind. Doch um das mit einem eindeutigen Ja oder Nein beantworten zu können, mangelt es (noch) an Beweisen. Lohrey:

„Wir haben viele Ausraster im Job, oft sogar bei eigentlich umgänglichen und lieben Personen, die plötzlich wie von Sinnen ausrasten. Ich habe sehr viele Leuten zu tun, die Bilder sehen, die alle mit dem Tod zu tun haben.

Manche sehen den Tod unerbittlich auf dem Balkon stehen, da tauchen plötzlich schwarze Männer auf, die sie darauf hinweisen, dass ihr Wagen ehe schon da steht und dass sie bald abgeholt werden, Sie werden also immer wieder an Abgründe geführt, wo sie runter stürzen solle.

Mir kommt das so vor, als wenn eine Energie, Seelen, die ungeschützt oder geschwächt sind, absorbieren, besetzen oder benutzen will.“

Psychiater sind überfordert

Plötzliche Angst- und Panikschübe sind mittlerweile selbst bei gesunden und jungen Menschen keine Seltenheit mehr. Oft treten sie in kurzen Zeitabständen aus heiterem Himmel auf.

Medizinisch ist bei den Betroffenen in den meisten Fällen alles in Ordnung. Deshalb fühlen sich viele Psychiater mit diesem Phänomen überfordert. Sie finden einfach keine Erklärung, woher diese Ausraster, die Panikattacken und die suizidale Gedanken kommen.

Ein Auslöser könnte die inszenierte Corona-Pandemie sein, die vor allem bei Kindern und jungen Menschen tiefe Narben hinterlassen hat. Viele Experten sind sogar überzeugt, dass Corona erst der Anfang war und die Welt seit dieser Zeit in Gestalt eines hybriden Kriegs gegen die Zivilbevölkerung vorsätzlich mit Schocks regiert wird.

In vielen Fällen könnte es sich um eine posttraumatische Belastungsstörung handeln, die ein normales Leben im schlimmsten Fall unmöglich macht. Betroffene leiden oft Jahrzehnte lang, einige sogar für den Rest ihres Lebens.